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Samsung Soundbar HW-B400F/ZF, barra audio 2.0 canali con 4 speaker, woofer integrato e modalità notte è in offerta al 50% di sconto.

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Guardare film, serie e partite con l’audio piatto degli altoparlanti integrati della TV può rovinare del tutto l’esperienza. Con la Samsung Soundbar HW-B400F/ZF puoi dare una marcia in più al tuo salotto, grazie a uno sconto del 50% che porta il prezzo a soli 75,00€ e rende l’upgrade audio molto più accessibile.

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Questa soundbar compatta della Serie B offre un sistema audio 2.0 canali con 4 speaker e woofer integrato, studiato per regalare un suono più pieno e bilanciato rispetto a quello della TV. Le modalità dedicate come Surround Sound Expansion, Voice Enhance e Night Mode migliorano la resa in base al contenuto: dialoghi più chiari, scena sonora più avvolgente e bassi controllati quando non vuoi disturbare. Il collegamento Bluetooth e la compatibilità con il telecomando TV Samsung semplificano l’utilizzo quotidiano.

Samsung Soundbar HW-B400F/ZF in offerta su Amazon: sconto del 50%, scende a 75 euro

In questo periodo la Samsung Soundbar HW-B400F/ZF è proposta su Amazon a 75,00€ grazie a uno sconto del 50% sul prezzo di listino, un valore molto aggressivo per una barra audio 2.0 canali con woofer integrato. Nella scatola trovi già telecomando e staffa da muro, così puoi scegliere se appoggiarla al mobile o fissarla sotto al TV senza acquisti extra. Per chi cerca una soluzione semplice e compatta nella fascia entry-level, il Samsung Soundbar HW-B400F/ZF è disponibile con uno sconto del 50% che la rende particolarmente interessante anche come primo impianto audio per il salotto.

La soundbar Samsung con il woofer integrato e la modalità notte

Se l’audio della tua TV non è all’altezza delle immagini, questa soundbar nasce per darti più corposità e chiarezza senza riempire il soggiorno di cavi e casse separate. Ecco i punti di forza che possono fare la differenza nella visione quotidiana:

Audio a 2.0 canali con woofer integrato : il sistema con 4 speaker e bassi potenziati rende film, serie e musica molto più coinvolgenti rispetto ai soli altoparlanti del televisore, senza bisogno di un subwoofer esterno.

: il sistema con 4 speaker e bassi potenziati rende film, serie e musica molto più coinvolgenti rispetto ai soli altoparlanti del televisore, senza bisogno di un subwoofer esterno. Surround Sound Expansion : la tecnologia espande il suono in orizzontale e verticale, creando un effetto surround che avvolge di più lo spettatore e migliora l’immersione nelle scene d’azione.

: la tecnologia espande il suono in orizzontale e verticale, creando un effetto surround che avvolge di più lo spettatore e migliora l’immersione nelle scene d’azione. Voice Enhance Mode : la modalità dedicata ai dialoghi esalta le frequenze della voce, così capisci meglio le conversazioni anche a volume moderato o quando ci sono molti effetti sonori.

: la modalità dedicata ai dialoghi esalta le frequenze della voce, così capisci meglio le conversazioni anche a volume moderato o quando ci sono molti effetti sonori. Night Mode : comprimendo i bassi e riducendo i decibel complessivi, permette di guardare contenuti la sera tardi senza disturbare vicini o familiari, mantenendo comunque un audio chiaro.

: comprimendo i bassi e riducendo i decibel complessivi, permette di guardare contenuti la sera tardi senza disturbare vicini o familiari, mantenendo comunque un audio chiaro. Connessione Bluetooth e compatibilità con telecomando TV Samsung : puoi collegarla in wireless alla TV o ad altri dispositivi compatibili e controllare volume e funzioni base direttamente dal telecomando del televisore, riducendo al minimo la confusione da troppi comandi.

: puoi collegarla in wireless alla TV o ad altri dispositivi compatibili e controllare volume e funzioni base direttamente dal telecomando del televisore, riducendo al minimo la confusione da troppi comandi. Design compatto e staffa inclusa: con dimensioni contenute (circa 103 x 5,9 x 10,5 cm) e il kit per il montaggio a parete incluso, si integra facilmente sotto la maggior parte dei TV senza ingombrare.

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FAQ La Samsung Soundbar HW-B400F/ZF si collega alla TV anche via Bluetooth? Sì, la soundbar supporta il collegamento tramite Bluetooth oltre alle connessioni cablate. La soundbar Samsung HW-B400F/ZF include un subwoofer esterno? No, non ha un subwoofer esterno: integra un woofer nella barra per offrire bassi più potenti. La modalità notte della Samsung HW-B400F/ZF è utile in appartamento? Sì, la Night Mode comprime i bassi e riduce i decibel, ideale per guardare la TV senza disturbare. Posso controllare la Samsung HW-B400F/ZF con il telecomando della TV Samsung? Sì, la soundbar è compatibile con il telecomando TV Samsung, semplificando la gestione del volume.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.