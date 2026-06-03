Samsung, occasione imperdibile sulla soundbar wireless: 40% di sconto
Samsung HW-B400, soundbar compatta a 2.0 canali con 4 speaker, woofer integrato e modalità notte è in offerta con sconto del 40%.
Audio piatto, dialoghi poco chiari e bassi assenti possono rovinare anche il film o la serie meglio girati. Per chi vuole migliorare il suono della TV senza riempire il salotto di cavi, la Samsung HW-B400 è oggi proposta con uno sconto del 40% che la rende una delle soundbar più interessanti nella fascia sotto i 100 euro.
Questa soundbar compatta offre un audio a 2.0 canali con 4 speaker e woofer integrato, pensato per dare più corpo a film, programmi TV e musica senza bisogno di un subwoofer separato. Le funzioni come Surround Sound Expansion ampliano l’area di ascolto, mentre modalità dedicate come Voice Enhance e Night Mode aiutano a godersi dialoghi chiari e bassi controllati anche quando il volume deve restare contenuto.
Samsung HW-B400 in offerta su Amazon con sconto del 40%
In questo momento la Samsung HW-B400 è proposta a 89,00€ grazie a uno sconto del 40% sul prezzo di listino, un posizionamento molto aggressivo per una soundbar 2.0 con woofer integrato e funzioni avanzate di gestione dell’audio. Nella fascia sotto i 100 euro rappresenta una soluzione equilibrata per chi vuole fare un salto di qualità rispetto agli altoparlanti integrati nella TV senza affrontare la spesa di un sistema home theater completo. A questo prezzo puoi portarti a casa la Samsung HW-B400 a soli 89,00€, includendo telecomando dedicato e staffa da muro per un’installazione più ordinata.
La soundbar Samsung con il woofer integrato e l’espansione audio surround
Se il problema principale è dare più profondità al suono della TV e rendere i dialoghi sempre comprensibili, questa soundbar punta proprio su praticità e resa audio immediata. Ecco come le sue funzioni possono migliorare l’esperienza quotidiana davanti allo schermo:
- Audio a 2.0 canali con woofer integrato: il sistema a doppio canale con woofer interno offre bassi più presenti e un equilibrio sonoro migliore rispetto agli speaker della TV, così film d’azione, concerti e videogiochi risultano più coinvolgenti senza aggiungere un subwoofer esterno.
- 4 speaker dedicati: la presenza di quattro altoparlanti distinti permette una distribuzione più uniforme del suono in ambiente, rendendo l’ascolto piacevole anche se non sei seduto perfettamente di fronte allo schermo.
- Surround Sound Expansion: questa funzione estende l’audio in orizzontale e verticale, creando un effetto surround avvolgente che aumenta il senso di immersione nelle scene, utile soprattutto in salotti di medie dimensioni.
- Voice Enhance Mode: enfatizza le frequenze dei dialoghi per rendere più chiara la voce degli attori, ideale se guardi spesso film in lingua originale o se tendi a perdere qualche battuta nei momenti più concitati.
- Night Mode: comprime i bassi e riduce i picchi di volume, permettendoti di seguire film e serie anche a tarda sera senza disturbare vicini o familiari che dormono.
- Connessione Bluetooth e HDMI ARC: il collegamento wireless con la TV e i dispositivi compatibili semplifica l’installazione, mentre l’HDMI ARC mantiene la qualità audio e riduce al minimo il numero di cavi necessari.
- Telecomando TV Samsung compatibile: se possiedi un televisore Samsung, puoi usare un solo telecomando per gestire accensione, volume ed effetti sonori, riducendo l’ingombro di accessori sul tavolino.
- Design compatto e staffa da muro inclusa: con dimensioni contenute e supporto per il montaggio a parete, si integra facilmente sotto la TV senza occupare troppo spazio sul mobile.
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FAQ
È compatibile con TV dotate di HDMI ARC o uscita audio digitale e può collegarsi in Bluetooth ai dispositivi supportati.
No, la soundbar integra un woofer che rafforza i bassi senza bisogno di un subwoofer separato.
Sì, il telecomando del TV Samsung può gestire accensione, volume ed effetti sonori della soundbar.
Sì, nella confezione è inclusa la staffa da muro per fissarla sotto o vicino alla TV.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.