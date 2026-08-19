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Trust Liro Soundbar PC, altoparlante stereo compatto con illuminazione LED RGB e potenza di 12W è in offerta con sconto del 33%.

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Scrivania piena di cavi e casse ingombranti, ma audio del PC sempre deludente? Una soundbar compatta può liberare spazio e migliorare nettamente l’esperienza davanti allo schermo: oggi la Trust Liro Soundbar PC è proposta con uno sconto del 33%, scendendo a 18,79€ per portare un audio più pulito e un tocco di luce alla postazione.

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Questa soundbar dal profilo sottile concentra in poco spazio un sistema stereo da 12W di picco pensato per dare nuova vita a video, musica, call di lavoro e sessioni di gaming quotidiane. La Trust Liro Soundbar PC integra inoltre una barra LED RGB a onde colorate che anima la scrivania e un grande quadrante frontale per regolare rapidamente il volume, con collegamento e alimentazione via USB per un’installazione immediata con PC o laptop.

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La Trust Liro Soundbar PC è proposta a 18,79€ grazie a uno sconto del 33%, diventando una delle soluzioni audio più accessibili nella fascia delle soundbar da scrivania compatte. Con questa cifra ti porti a casa un sistema stereo da 12W di picco, sufficiente per migliorare nettamente l’audio integrato di notebook e monitor senza investimenti importanti.

Il rapporto qualità/prezzo la rende competitiva rispetto ad altri speaker per PC economici, soprattutto per chi cerca un dispositivo unico e sottile invece di due casse separate. Inoltre, il collegamento via USB semplifica l’utilizzo quotidiano: niente alimentatori esterni, basta collegarla al computer per avere subito audio e alimentazione in un solo gesto.

Se stai cercando un upgrade semplice e low cost, la Trust Liro Soundbar PC è disponibile con uno sconto del 33% e rappresenta una soluzione immediata per migliorare l’esperienza multimediale sulla tua scrivania.

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La soundbar Trust con il design sottile e l’illuminazione LED RGB dinamica

Se lavori, studi o giochi a lungo davanti al computer e vuoi una postazione più ordinata e coinvolgente, una soundbar compatta può essere la risposta giusta: la Trust Liro Soundbar PC punta proprio a risolvere il problema di spazio e di audio debole integrato nei notebook.

Design sottile e salvaspazio : con dimensioni di soli 78×420 mm si infila facilmente sotto il monitor o davanti alla tastiera, liberando spazio rispetto alle tradizionali coppie di speaker e rendendo la scrivania più pulita.

: con dimensioni di soli 78×420 mm si infila facilmente sotto il monitor o davanti alla tastiera, liberando spazio rispetto alle tradizionali coppie di speaker e rendendo la scrivania più pulita. Potenza di picco 12W : offre un suono chiaro e più corposo rispetto agli altoparlanti integrati di PC e laptop, ideale per seguire riunioni online, guardare film o ascoltare musica senza dover alzare troppo il volume.

: offre un suono chiaro e più corposo rispetto agli altoparlanti integrati di PC e laptop, ideale per seguire riunioni online, guardare film o ascoltare musica senza dover alzare troppo il volume. Illuminazione LED RGB a onde colorate : la barra luminosa anima la postazione con effetti dinamici, rendendo più piacevoli le sessioni serali di lavoro o gaming e aggiungendo un tocco estetico alla scrivania.

: la barra luminosa anima la postazione con effetti dinamici, rendendo più piacevoli le sessioni serali di lavoro o gaming e aggiungendo un tocco estetico alla scrivania. Quadrante di controllo del volume : la manopola ampia e facilmente raggiungibile permette di alzare o abbassare il volume al volo senza passare dalle impostazioni del sistema, comoda in call o durante i contenuti in streaming.

: la manopola ampia e facilmente raggiungibile permette di alzare o abbassare il volume al volo senza passare dalle impostazioni del sistema, comoda in call o durante i contenuti in streaming. Alimentazione USB plug-and-play: si collega al laptop o al PC tramite USB, senza bisogno di alimentatori dedicati, per un’installazione immediata e meno cavi in giro.

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FAQ La Trust Liro Soundbar PC occupa molto spazio sulla scrivania? No, è una soundbar sottile da 78x420 mm pensata per stare sotto il monitor o davanti alla tastiera. La Trust Liro Soundbar PC ha l’alimentatore esterno? No, si alimenta tramite USB collegata al PC o al laptop, senza adattatori aggiuntivi. La Trust Liro Soundbar PC migliora l’audio dei notebook? Sì, la potenza di picco di 12W offre un suono più chiaro e pieno rispetto agli altoparlanti integrati dei portatili. L’illuminazione LED RGB della Trust Liro Soundbar PC è fissa o dinamica? La soundbar utilizza un’illuminazione LED a onde colorate, pensata per creare un effetto RGB dinamico.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.