Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

L’offerta giusta per dare una marcia in più all’audio della TV è arrivata: Panasonic SC-HTB250EGK è protagonista di una promo con uno sconto del 46% che rende l’acquisto particolarmente conveniente. Compatta, elegante e pensata per gli spazi di casa, è la classica soundbar plug and play che migliora subito l’esperienza d’ascolto senza complicazioni.

Panasonic SC-HTB250EGK

Questa soundbar si distingue per la capacità di valorizzare dialoghi e dettagli sonori che gli speaker dei TV moderni spesso faticano a riprodurre. L’installazione è semplice, il subwoofer wireless si abbina in automatico e, collegando la barra alla porta HDMI (ARC), puoi gestire il volume direttamente dal telecomando del televisore. Il profilo è caldo e gradevole, con bassi pieni che tengono bene anche a volumi contenuti. In ambienti piccoli o medi offre un’ottima resa, mentre il Bluetooth amplia le possibilità di utilizzo con smartphone e altri dispositivi.

Panasonic SC-HTB250EGK in offerta su Amazon: sconto del 46%, risparmi 82,83 euro

Oggi la soundbar è proposta a 97,24€ grazie allo sconto del 46%, pari a un risparmio di 82,83€ rispetto al prezzo di listino stimato. Un prezzo particolarmente interessante per chi desidera migliorare l’audio del proprio TV con una soluzione compatta e completa di subwoofer. Per tutti i dettagli aggiornati sull’offerta, in questo momento il Panasonic SC-HTB250EGK è disponibile con uno sconto del 46%.

La soundbar Panasonic con il subwoofer wireless e il Dolby Digital

Il sistema è un 2.1 canali da 120W (RMS 10% THD) con due speaker full-range da 10 x 4 cm e subwoofer esterno wireless da 14 cm, progettato per regalare maggiore impatto in film, serie e musica. La presenza di Bass Reflex e Virtual Surround aumenta la spazialità percepita, mentre i formati Dolby Digital e DTS Digital Surround garantiscono compatibilità con le tracce più diffuse.

La dotazione di porte comprende HDMI, USB e ingresso ottico digitale, così da integrarsi senza sforzo con TV e sorgenti. Il subwoofer può essere posizionato in verticale o orizzontale, permettendo di ottimizzare lo spazio. Completano il quadro il controllo unificato TV/Soundbar tramite un singolo telecomando e lo streaming Bluetooth dai dispositivi compatibili: praticità e versatilità in un corpo compatto ed elegante.

Panasonic SC-HTB250EGK

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui