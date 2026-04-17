LG, la soundbar da cinema a un prezzo stracciato: oggi costa la metà

La soundbar LG è in promo con uno sconto del 44% e risparmi più di 200 euro. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Audio da cinema.

LG

Se sei un appassionato del cinema, questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon troviamo in promo la soundbar LG S70TR, un modello con caratteristiche da top di gamma che cambia completamente l’audio del tuo televisore. Grazie a modalità professionali, ti sembrerà veramente di essere al cinema, con dialoghi chiari anche quando il volume è molto basso. Come detto, da oggi è disponibile con uno sconto del 44% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi poco più di 200 euro su quello di listino. La promo non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Non perdere altro tempo e approfittane ora.

Soundbar LG S70TR

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Soundbar LG S70TR: prezzo, offerta e sconto Amazon

La soundbar LG S70TR è disponibile in promo con uno sconto del 44% e risparmi poco più di 200 euro su quella di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 55,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon che si attiva in fase di check-out. Condizioni d’acquisto che solo il sito di e-commerce sa assicurarti.

La disponibilità della soundbar è immediata e acquistandola oggi la ricevi a casa nel giro di un paio di settimane. Per il reso gratuito, invece, come sempre abbiamo quattordici giorni di tempo da quando si riceve il prodotto. Non perdere ulteriore tempo e approfittane ora.

Soundbar LG S70TR

Soundbar LG S70TR: le caratteristiche tecniche

La LG S70TR è una soundbar potente e con suono immersivo, progettata per trasformare il tuo salotto in un piccolo cinema tra le mura domestiche. Grazie al sistema a 5.1.1 canali e alla potenza totale di 500W, questo impianto offre un suono ricco e avvolgente che riempie ogni angolo della stanza, supportato da un subwoofer wireless dedicato che garantisce bassi profondi senza l’ingombro di cavi aggiuntivi.

Il punto di forza dell’esperienza sonora della soundbar LG S70TR è il canale centrale rivolto verso l’alto, una tecnologia esclusiva di LG che solleva il fronte sonoro, rendendo i dialoghi estremamente nitidi e posizionandoli esattamente al centro dello schermo, come se le voci provenissero direttamente dagli attori. Con il supporto alle tecnologie Dolby Atmos e DTS:X, il sistema crea un audio tridimensionale preciso, in cui ogni effetto sonoro si muove nello spazio intorno a te, per un coinvolgimento totale nei film e nelle serie TV.

Il design della soundbar è studiato per integrarsi perfettamente con i televisori LG, in particolare con la serie QNED, offrendo un’estetica armoniosa e minimalista. Grazie alla funzione WOW Orchestra, la soundbar utilizza contemporaneamente gli altoparlanti del TV e quelli della soundbar, creando un palcoscenico sonoro più ampio e profondo. Inoltre, l’interfaccia WOW Interface ti permette di gestire le impostazioni audio direttamente dal menu del televisore, eliminando la necessità di utilizzare più telecomandi. Che tu stia guardando un film d’azione, ascoltando musica o giocando, la LG S70TR offre un equilibrio perfetto tra prestazioni acustiche di alto livello e una facilità d’uso che rende l’intrattenimento quotidiano un’esperienza superiore.

Soundbar LG S70TR

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