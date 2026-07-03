Soundbar LG, con lo sconto speciale di Amazon oggi costa pochissimo
La soundbar LG S40T è in promo su Amazon con un doppio sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico. Ottima qualità sonora e si collega con qualsiasi smartphone.
Per avere un audio cinematografico nel salotto di casa non è necessario spendere cifre esagerate per una soundbar o per un sistema audio professionale, ma basta saper sfruttare al meglio le offerte lampo di Amazon. Da oggi, ad esempio, trovi in promo la soundbar LG S40T in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Oltre allo sconto fisso del 40%, è presente un ulteriore coupon che fa scendere il prezzo di altri 2,90 euro. Le condizioni d’acquisto sono anche impreziosite dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La soundbar LG S40T assicura una qualità audio molto elevata, anche grazie al subwoofer wireless per i bassi. Si collega facilmente con qualsiasi smart TV e i controlli sono semplici e immediati.
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Soundbar LG S40T: prezzo, offerta e sconto Amazon
Grazie all’offerta Amazon la soundbar LG è disponibile a un prezzo di 116,10 euro, con uno sconto del 41% su quello di listino. Lo sconto si compone di una parte fissa del 40% e di un piccolo coupon che fa scendere ulteriormente il prezzo di 2,90 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 23,22 euro, meno di un caffè al giorno.
La disponibilità della soundbar è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Come per la maggior parte dei prodotti venduti e spediti da Amazon hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.
Soundbar LG S40T: le caratteristiche tecniche
Il prezzo della soundbar potrebbe trarre in inganno, ma in realtà assicura una qualità audio molto elevata grazie a caratteristiche top. La soundbar LG S40T si compone di un corpo centrale e di un potente subwoofer wireless, con un audio a 2.1 canali che offre una potenza totale di 300W per riempire l’ambiente con un suono profondo e dinamico. Grazie alla presenza della connettività Bluetooth, l’utente gode della massima flessibilità di movimento, potendo riprodurre in un attimo le proprie playlist preferite direttamente dallo smartphone o dal tablet senza l’ingombro di cavi aggiuntivi.
La soundbar utilizza l’algoritmo AI Sound Pro, che analizza in tempo reale il contenuto riprodotto, che si tratti di un film d’azione, di un evento sportivo o di un telegiornale, per ottimizzare automaticamente le frequenze e garantire dialoghi cristallini ed effetti sonori realistici.
Per gli amanti del cinema e del gaming, l’apparecchio mette a disposizione una connessione digitale stabile tramite la porta HDMI ARC e l’ingresso ottico, garantendo una trasmissione fluida e senza perdite dei segnali audio. Gli utenti beneficiano inoltre di una riproduzione dei bassi professionale grazie al subwoofer dedicato, che arricchisce ogni scena d’azione o traccia musicale. Una soundbar semplice da utilizzare e che trovi da oggi a un prezzo eccezionale.
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