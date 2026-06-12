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LG S40T, soundbar TV 2.1 canali da 300W con subwoofer wireless, AI Sound Pro e HDMI ARC è in offerta con sconto del 40%.

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Film e serie TV con dialoghi poco chiari e bassi inesistenti possono rovinare anche la serata migliore sul divano. Con la LG S40T puoi dare una svolta all’audio della tua TV grazie a uno sconto del 40% che rende questa soundbar 2.1 da 300W molto più accessibile.

LG S40T

Questa soundbar è pensata per trasformare l’audio dei TV a partire da 43 pollici in un’esperienza più piena e coinvolgente. I 2.1 canali con subwoofer wireless aggiungono profondità ai bassi, mentre le funzioni intelligenti come AI Sound Pro e l’equalizzatore a 3 bande permettono di adattare il suono a film, musica o programmi TV, con dialoghi più chiari e un effetto cinema più marcato. La dotazione di HDMI ARC, Bluetooth, ingresso ottico e USB la rende adatta sia per migliorare l’audio della TV, sia per ascoltare musica dallo smartphone o da altre sorgenti.

LG S40T in offerta: soundbar 2.1 da 300W con sconto del 40%

Con l’attuale promozione puoi portarti a casa la LG S40T a soli 119,00€, approfittando di uno sconto del 40% sul prezzo di listino per una soundbar 2.1 con subwoofer wireless e 300W di potenza totale. In questa fascia di prezzo è una soluzione competitiva per chi vuole migliorare l’audio della TV senza passare a sistemi home theater più complessi e costosi. La presenza di HDMI ARC e del Bluetooth rende l’installazione e l’uso quotidiano più semplici, sia con la TV che con lo smartphone.

La soundbar LG con il subwoofer wireless e l’audio da 300W

Se il problema sono bassi deboli, voci poco comprensibili e un audio piatto, questa soundbar nasce proprio per dare più corpo e chiarezza al suono della tua TV. Ecco perché può fare la differenza nell’uso quotidiano:

2.1 canali con 300W di potenza totale : il volume non è più un limite e l’audio risulta più pieno e avvolgente, ideale per film, sport e concerti in salotto.

: il volume non è più un limite e l’audio risulta più pieno e avvolgente, ideale per film, sport e concerti in salotto. Subwoofer wireless : i bassi diventano più profondi e corposi senza cavi in mezzo alla stanza, regalando un effetto cinema più convincente.

: i bassi diventano più profondi e corposi senza cavi in mezzo alla stanza, regalando un effetto cinema più convincente. AI Sound Pro : il suono si adatta automaticamente al contenuto, enfatizzando le voci nei dialoghi o la spettacolarità delle scene d’azione senza dover cambiare profilo ogni volta.

: il suono si adatta automaticamente al contenuto, enfatizzando le voci nei dialoghi o la spettacolarità delle scene d’azione senza dover cambiare profilo ogni volta. Equalizzatore a 3 bande : puoi regolare separatamente bassi, medi e alti per cucire il suono sui tuoi gusti e sulle caratteristiche della stanza.

: puoi regolare separatamente bassi, medi e alti per cucire il suono sui tuoi gusti e sulle caratteristiche della stanza. Connettività HDMI ARC e Bluetooth : colleghi facilmente la TV con un solo cavo e puoi ascoltare musica in wireless dal tuo smartphone senza bisogno di altri dispositivi.

: colleghi facilmente la TV con un solo cavo e puoi ascoltare musica in wireless dal tuo smartphone senza bisogno di altri dispositivi. App LG Soundbar : ti permette di controllare impostazioni e profili audio da iOS o Android, rendendo la gestione più immediata rispetto ai soli tasti fisici.

: ti permette di controllare impostazioni e profili audio da iOS o Android, rendendo la gestione più immediata rispetto ai soli tasti fisici. Larghezza di 76 cm per TV da 43" in su: si integra bene sotto i televisori più diffusi, migliorando l’audio senza occupare troppo spazio sul mobile TV.

LG S40T

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LG S40T, offerta lampo con sconto del 40%: approfitta ora prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ La soundbar LG S40T è adatta a quali dimensioni di TV? La LG S40T è pensata per essere abbinata a TV a partire da 43 pollici grazie ai suoi 76 cm di larghezza. Come si collega la LG S40T alla TV? Puoi collegarla tramite HDMI ARC, ingresso ottico oppure usare il Bluetooth per lo streaming audio wireless. Il subwoofer della LG S40T è wireless? Sì, il subwoofer è wireless e offre bassi più profondi senza bisogno di cavi tra TV e sub. La LG S40T ha funzioni per migliorare automaticamente il suono? Sì, integra AI Sound Pro che analizza ciò che stai guardando e adatta la resa sonora al contenuto.