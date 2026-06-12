LG, occasione imperdibile sulla soundbar con Subwoofer Wireless al 40%
LG S40T, soundbar TV 2.1 canali da 300W con subwoofer wireless, AI Sound Pro e HDMI ARC è in offerta con sconto del 40%.
Film e serie TV con dialoghi poco chiari e bassi inesistenti possono rovinare anche la serata migliore sul divano. Con la LG S40T puoi dare una svolta all’audio della tua TV grazie a uno sconto del 40% che rende questa soundbar 2.1 da 300W molto più accessibile.
Questa soundbar è pensata per trasformare l’audio dei TV a partire da 43 pollici in un’esperienza più piena e coinvolgente. I 2.1 canali con subwoofer wireless aggiungono profondità ai bassi, mentre le funzioni intelligenti come AI Sound Pro e l’equalizzatore a 3 bande permettono di adattare il suono a film, musica o programmi TV, con dialoghi più chiari e un effetto cinema più marcato. La dotazione di HDMI ARC, Bluetooth, ingresso ottico e USB la rende adatta sia per migliorare l’audio della TV, sia per ascoltare musica dallo smartphone o da altre sorgenti.
LG S40T in offerta: soundbar 2.1 da 300W con sconto del 40%
Con l’attuale promozione puoi portarti a casa la LG S40T a soli 119,00€, approfittando di uno sconto del 40% sul prezzo di listino per una soundbar 2.1 con subwoofer wireless e 300W di potenza totale. In questa fascia di prezzo è una soluzione competitiva per chi vuole migliorare l’audio della TV senza passare a sistemi home theater più complessi e costosi. La presenza di HDMI ARC e del Bluetooth rende l’installazione e l’uso quotidiano più semplici, sia con la TV che con lo smartphone.
La soundbar LG con il subwoofer wireless e l’audio da 300W
Se il problema sono bassi deboli, voci poco comprensibili e un audio piatto, questa soundbar nasce proprio per dare più corpo e chiarezza al suono della tua TV. Ecco perché può fare la differenza nell’uso quotidiano:
- 2.1 canali con 300W di potenza totale: il volume non è più un limite e l’audio risulta più pieno e avvolgente, ideale per film, sport e concerti in salotto.
- Subwoofer wireless: i bassi diventano più profondi e corposi senza cavi in mezzo alla stanza, regalando un effetto cinema più convincente.
- AI Sound Pro: il suono si adatta automaticamente al contenuto, enfatizzando le voci nei dialoghi o la spettacolarità delle scene d’azione senza dover cambiare profilo ogni volta.
- Equalizzatore a 3 bande: puoi regolare separatamente bassi, medi e alti per cucire il suono sui tuoi gusti e sulle caratteristiche della stanza.
- Connettività HDMI ARC e Bluetooth: colleghi facilmente la TV con un solo cavo e puoi ascoltare musica in wireless dal tuo smartphone senza bisogno di altri dispositivi.
- App LG Soundbar: ti permette di controllare impostazioni e profili audio da iOS o Android, rendendo la gestione più immediata rispetto ai soli tasti fisici.
- Larghezza di 76 cm per TV da 43" in su: si integra bene sotto i televisori più diffusi, migliorando l’audio senza occupare troppo spazio sul mobile TV.
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LG S40T, offerta lampo con sconto del 40%: approfitta ora prima che le scorte vadano esaurite.
FAQ
La LG S40T è pensata per essere abbinata a TV a partire da 43 pollici grazie ai suoi 76 cm di larghezza.
Puoi collegarla tramite HDMI ARC, ingresso ottico oppure usare il Bluetooth per lo streaming audio wireless.
Sì, il subwoofer è wireless e offre bassi più profondi senza bisogno di cavi tra TV e sub.
Sì, integra AI Sound Pro che analizza ciò che stai guardando e adatta la resa sonora al contenuto.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.