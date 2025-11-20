Soundbar LG: ora sotto i 100€ grazie agli sconti per il Black Friday

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Se desideri dare una marcia in più all’audio del tuo TV, la LG S20A è una soundbar compatta e facile da installare che migliora da subito l’esperienza di visione: suono più pieno e bilanciato, dialoghi chiari e resa convincente con film e musica. Oggi è proposta con uno sconto del 42%, una promozione interessante per portarsi a casa una barra audio essenziale ma efficace.

La configurazione è immediata e l’impronta sonora risulta coinvolgente rispetto agli altoparlanti TV, con un’impostazione che privilegia nitidezza ed equilibrio. Un’opzione ideale per chi cerca praticità e qualità senza complicazioni.

LG S20A: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon la LG S20A è in offerta a 69,00€ con uno sconto del 42%; rispetto al prezzo pieno, il risparmio è di circa 50€. Un’occasione concreta per aggiornare l’audio del salotto con un dispositivo compatto da prendere al volo grazie agli sconti per il Black Friday.

LG S20A: le caratteristiche tecniche

Questa soundbar a 2 canali offre 50W di potenza totale con woofer e radiatori passivi integrati, per un audio più coinvolgente rispetto al TV. Supporta Dolby Digital e DTS e sfrutta AI Sound Pro per adattare automaticamente la resa in base ai contenuti.

La connettività è completa: HDMI ARC per il collegamento al televisore e Bluetooth per ascoltare la musica dallo smartphone anche a TV spento. Grazie alla WOW Interface puoi gestire la soundbar dal telecomando dei TV LG compatibili (modelli dal 2023 in poi) e visualizzare le impostazioni a schermo. Presenti anche l’equalizzatore a 3 bande, l’app LG ThinQ per il controllo da mobile e quattro modalità audio tematiche.

Con i suoi 65 cm di larghezza è adatta a TV a partire da 32". Dimensioni: 9,9P x 65L x 6,3H cm; peso 2,2 kg; colore nero. In confezione: guida rapida, staffe e telecomando. Alimentazione a cavo e controllo remoto.

