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La soundbar Hisense HS5100 5.1CH è dotato di subwoofer wireless e speaker posteriori per un vero surround da cinema. Da oggi è disponibile con uno sconto del 27%.

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Guardare film, partite o serie TV con l’audio piatto del televisore può rovinare anche i contenuti più spettacolari. Con la Hisense HS5100 puoi dare una svolta al tuo salotto grazie a uno sconto del 27% che rende molto più accessibile un sistema audio surround completo.

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Questa soundbar con configurazione 5.1 canali, subwoofer wireless e diffusori posteriori è pensata per trasformare l’ascolto quotidiano in una vera esperienza da cinema. La potenza complessiva fino a 540 W, il supporto a Dolby Digital Plus e DTS Virtual:X, insieme alla funzione di Voice Enhancement per dialoghi più chiari, la rendono una soluzione ideale per chi vuole audio avvolgente, bassi profondi e voci sempre intelligibili in ogni tipo di contenuto.

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Se cerchi un impianto surround completo senza dover ricorrere a costosi ricevitori AV, la Hisense HS5100 è una soluzione all-in-one molto interessante: puoi portarti a casa la Hisense HS5100 a soli 145,06€, ottenendo una soundbar con canale centrale dedicato, subwoofer wireless e diffusori posteriori che riempiono la stanza con un audio potente e avvolgente.

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La soundbar Hisense con il sistema 5.1 canali e la potenza massima di 540 W

Se finora ti sei accontentato dell’audio integrato del TV, questa soundbar è pensata proprio per risolvere il problema di dialoghi poco chiari e bassi inesistenti offrendo un vero salto di qualità nella resa sonora quotidiana.

Audio surround a 5.1 canali : la combinazione di soundbar, subwoofer e diffusori posteriori crea un campo sonoro avvolgente, ideale per film, serie, sport e videogiochi con effetti che ti circondano.

: la combinazione di soundbar, subwoofer e diffusori posteriori crea un campo sonoro avvolgente, ideale per film, serie, sport e videogiochi con effetti che ti circondano. Potenza fino a 540 W : gli otto altoparlanti garantiscono un suono potente che riempie la stanza, perfetto per salotti di medie e grandi dimensioni senza dover alzare al massimo il volume del TV.

: gli otto altoparlanti garantiscono un suono potente che riempie la stanza, perfetto per salotti di medie e grandi dimensioni senza dover alzare al massimo il volume del TV. Subwoofer wireless da 6,5 pollici : i bassi risultano profondi e controllati, migliorando esplosioni, colonne sonore e musica senza cavi ingombranti, con libertà totale nel posizionamento.

: i bassi risultano profondi e controllati, migliorando esplosioni, colonne sonore e musica senza cavi ingombranti, con libertà totale nel posizionamento. Dolby Digital Plus e DTS Virtual:X : le tecnologie audio avanzate creano un effetto tridimensionale virtuale che aumenta l’immersione, facendoti percepire suoni provenienti dall’alto e dai lati anche in salotto.

: le tecnologie audio avanzate creano un effetto tridimensionale virtuale che aumenta l’immersione, facendoti percepire suoni provenienti dall’alto e dai lati anche in salotto. Diffusori surround posteriori dedicati : il suono che arriva da dietro aumenta il realismo nelle scene d’azione e nei concerti, con la possibilità di montaggio a parete per un setup pulito.

: il suono che arriva da dietro aumenta il realismo nelle scene d’azione e nei concerti, con la possibilità di montaggio a parete per un setup pulito. Voce chiara con altoparlante centrale : la tecnologia di Voice Enhancement mette in risalto i dialoghi, così non devi più alzare il volume per capire le voci e poi abbassarlo nelle scene rumorose.

: la tecnologia di Voice Enhancement mette in risalto i dialoghi, così non devi più alzare il volume per capire le voci e poi abbassarlo nelle scene rumorose. Modalità TV con EzPlay : abbinata a un TV Hisense compatibile, puoi gestire la soundbar direttamente dal telecomando del televisore, con il menu che appare sullo schermo per impostazioni più intuitive.

: abbinata a un TV Hisense compatibile, puoi gestire la soundbar direttamente dal telecomando del televisore, con il menu che appare sullo schermo per impostazioni più intuitive. Bluetooth 5.3 integrato: collega smartphone, tablet o laptop in wireless con connessione stabile e di qualità, trasformando l’impianto in un sistema audio per musica e podcast.

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FAQ La Hisense HS5100 è adatta a un salotto di grandi dimensioni? Sì, grazie alla potenza fino a 540 W e al sistema 5.1 canali riesce a riempire efficacemente ambienti ampi. Il subwoofer della Hisense HS5100 è wireless? Sì, il subwoofer da 6,5 pollici è wireless e può essere posizionato liberamente nella stanza. La Hisense HS5100 supporta Dolby Digital Plus e DTS Virtual:X? Sì, integra sia Dolby Digital Plus sia DTS Virtual:X per un audio più immersivo e tridimensionale. Posso usare la Hisense HS5100 per ascoltare musica via Bluetooth? Sì, è dotata di Bluetooth 5.3 per collegare smartphone, tablet o laptop e ascoltare musica in wireless.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.