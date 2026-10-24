Soundbar GarageRock, con il doppio sconto il prezzo sprofonda: va comprata subito
La soudbar GarageRock 31″ è in offerta con uno sconto del 50% a cui aggiungere un coupon del 30%. Il prezzo sprofonda e costa pochissimo.
Se l’audio della TV ti sembra piatto e vuoi adattare la soundbar allo spazio disponibile, la GarageRock 31" Soundbar è disponibile con uno sconto del 50% a cui aggiungere un coupon sconto del 30%. È una soluzione all-in-one da 80 W, progettata per offrire un ascolto più coinvolgente e diverse possibilità di posizionamento.
Il design staccabile permette di configurare la soundbar in modi diversi, per esempio sulla scrivania o a parete, anche con disposizione destra e sinistra. Le tre modalità EQ aiutano a scegliere un’impostazione adatta a film, musica o notiziari; la modalità Notizie, in particolare, è pensata per rendere le voci più chiare. La connessione Bluetooth 5.3 e gli ingressi ottico, ARC e AUX consentono di collegarla a TV e altri dispositivi compatibili.
GarageRock 31" Soundbar: doppio sconto e risparmi più di 100 euro
Per migliorare l’audio di film, musica e programmi senza rinunciare alla flessibilità di installazione, la GarageRock 31" Soundbar costa 99,99 euro. Allo sconto del 50% puoi aggiungere un coupon del 30% e il prezzo crolla ulteriormente. Puoi consultare la GarageRock 31" Soundbar a 99,99 euro per verificare i dettagli aggiornati dell’offerta.
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La soundbar GarageRock con audio da 80 W e configurazione staccabile
Se vuoi dare più presenza all’audio della TV e disporre gli elementi in base alla stanza, questa soundbar offre funzioni pensate per un uso quotidiano versatile.
- Design 2 in 1 staccabile: puoi scegliere una disposizione adatta alla scrivania o al montaggio a parete, anche separando gli elementi per una configurazione destra e sinistra. Una possibilità utile quando lo spazio o la disposizione della stanza richiedono una soluzione diversa da quella tradizionale.
- Potenza in uscita di 80 W e quattro driver: il sistema è progettato per dare maggiore ampiezza all’ascolto, dai dialoghi più delicati alle scene d’azione. Può rendere più coinvolgenti film, musica e videogiochi.
- Tre modalità di equalizzazione: Film, Musica e Notizie permettono di adattare l’ascolto al contenuto. La modalità dedicata alle notizie punta sulla chiarezza delle voci, mentre quelle per film e musica sono pensate rispettivamente per un effetto più cinematografico e melodie e bassi più ricchi.
- Connessioni ottica, ARC, AUX e Bluetooth 5.3: puoi collegare TV, telefono o laptop attraverso le opzioni indicate. Con ARC, la soundbar può essere controllata direttamente con il telecomando della TV.
- Elaborazione DSP e suono stereo surround simulato: il sistema è pensato per ridurre interferenze e rumore di fondo e rendere più distinguibili voci, medi e alti durante l’ascolto.
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FAQ
Sono indicate connessioni ottica e ARC; sono disponibili anche AUX e Bluetooth 5.3.
Sì. Il design staccabile consente diverse configurazioni, tra cui il montaggio a parete.
Sono disponibili tre modalità EQ: Film, Musica e Notizie.
In modalità ARC è possibile controllarla direttamente con il telecomando della TV.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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