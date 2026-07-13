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Bose Smart Ultra Soundbar, sistema audio surround Dolby Atmos con controllo vocale Alexa e Bluetooth wireless per la TV è in offerta al 40% di sconto.

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Guardare film e serie con l’audio piatto della TV può rovinare anche il contenuto migliore, soprattutto se i dialoghi si perdono e gli effetti non coinvolgono davvero. Oggi la Bose Smart Ultra Soundbar è proposta con uno sconto del 40%, permettendoti di trasformare il salotto in una vera sala cinema domestica grazie a un sistema audio surround avanzato e a un’installazione immediata.

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Questa soundbar unisce un’elaborazione audio di fascia alta con sei trasduttori interni, inclusi due diffusori dipolo up-firing progettati per proiettare il suono anche verso l’alto, creando un effetto avvolgente che riempie la stanza. La tecnologia Dolby Atmos e TrueSpace rielabora i contenuti in modo da separare con precisione dialoghi, effetti e colonna sonora, così le voci rimangono sempre chiare mentre l’audio si espande nello spazio, offrendo un’esperienza molto più immersiva rispetto agli altoparlanti integrati della TV.

Bose Smart Ultra Soundbar in sconto del 40% su Amazon

La Bose Smart Ultra Soundbar è proposta a 599,99€ con uno sconto del 40%, una cifra particolarmente interessante per una soundbar top di gamma con Dolby Atmos e funzioni smart integrate. Parliamo di un modello che rientra nella fascia premium dei sistemi audio per TV, ma che con questa promozione diventa molto più accessibile per chi vuole un suono cinematografico senza ricorrere a impianti complessi.

All’interno trovi un sistema di trasduttori avanzato che lavora con la tecnologia TrueSpace per distribuire i suoni in varie zone della stanza, creando un vero effetto surround anche senza diffusori aggiuntivi. Inoltre, grazie al controllo vocale con Amazon Alexa, puoi gestire la riproduzione, richiamare contenuti e ottenere informazioni semplicemente con la voce, trasformando la soundbar nel cuore smart dell’intrattenimento domestico. Se sei interessato a questa promo, puoi valutare l’acquisto mentre il Bose Smart Ultra Soundbar è disponibile con uno sconto del 40%.

La soundbar Bose con il Dolby Atmos e i dialoghi ultra nitidi

Se fai spesso fatica a capire le voci nei film o nelle serie, oppure vuoi un audio davvero immersivo senza riempire il salotto di casse, questa soundbar nasce proprio per risolvere questi problemi con un unico dispositivo compatto.

Dolby Atmos e tecnologia TrueSpace : l’audio viene separato e distribuito nello spazio, così gli effetti sonori sembrano provenire da diverse direzioni e rendono film, sport e concerti molto più coinvolgenti.

: l’audio viene separato e distribuito nello spazio, così gli effetti sonori sembrano provenire da diverse direzioni e rendono film, sport e concerti molto più coinvolgenti. A.I. Dialogue Mode per dialoghi chiari : la modalità intelligente bilancia automaticamente le voci rispetto al suono surround, così non devi più alzare e abbassare il volume per capire cosa dicono i personaggi.

: la modalità intelligente bilancia automaticamente le voci rispetto al suono surround, così non devi più alzare e abbassare il volume per capire cosa dicono i personaggi. Sei trasduttori con diffusori dipolo up-firing : la presenza di altoparlanti che proiettano il suono verso l’alto crea una sensazione di altezza e profondità, ideale per ricreare l’effetto cinema in salotto.

: la presenza di altoparlanti che proiettano il suono verso l’alto crea una sensazione di altezza e profondità, ideale per ricreare l’effetto cinema in salotto. Connettività Bluetooth e funzione plug-and-play : puoi collegarla alla TV tramite cavo ottico o HDMI eARC incluso e usarla anche come diffusore wireless per musica, podcast e contenuti in streaming dal tuo smartphone.

: puoi collegarla alla TV tramite cavo ottico o HDMI eARC incluso e usarla anche come diffusore wireless per musica, podcast e contenuti in streaming dal tuo smartphone. Integrazione con cuffie e diffusori Bose : grazie a Bose SimpleSync puoi abbinare cuffie compatibili per l’ascolto privato o altri speaker Bose per estendere l’audio in più stanze.

: grazie a Bose SimpleSync puoi abbinare cuffie compatibili per l’ascolto privato o altri speaker Bose per estendere l’audio in più stanze. App Bose sempre aggiornata: tramite l’app ricevi aggiornamenti software e nuove funzioni, così il sistema resta al passo con le ultime tecnologie senza dover cambiare dispositivo.

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FAQ La Bose Smart Ultra Soundbar è compatibile con qualsiasi TV? La soundbar si collega alla TV tramite cavo ottico o HDMI eARC incluso, risultando compatibile con la maggior parte dei televisori moderni dotati di queste connessioni. È possibile usare la Bose Smart Ultra Soundbar anche per ascoltare musica? Sì, grazie al Bluetooth integrato puoi usarla come diffusore wireless per riprodurre musica, podcast e altri contenuti dal tuo smartphone o da dispositivi compatibili. Come funziona il controllo vocale sulla Bose Smart Ultra Soundbar? La soundbar integra Amazon Alexa, quindi puoi gestire la riproduzione, chiedere informazioni e controllare funzioni supportate usando semplicemente i comandi vocali. Posso collegare cuffie o altri diffusori Bose alla Smart Ultra Soundbar? Sì, con la funzione Bose SimpleSync puoi abbinare cuffie Bose selezionate per l’ascolto privato o collegare altri diffusori Bose compatibili per ampliare il sistema audio.