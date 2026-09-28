Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

La soundbarBose Smart Ultra con Dolby Atmos e AI Dialogue Mode è in offerta con uno sconto del 40% e risparmi ben 400 euro. Compatibile con qualsiasi televisore.

Film e serie tv spettacolari rischiano di perdere gran parte del loro impatto se l’audio del televisore è piatto, poco potente e con dialoghi difficili da capire. In questo momento la Bose Smart Ultra Soundbar è proposta con uno sconto del 40%, un taglio di prezzo importante che rende molto più accessibile una soundbar top di gamma con Dolby Atmos e controllo vocale integrato.

Bose Smart Ultra Soundbar 599,90 € -40% 999,95 € Risparmi 400,05 € Acquista su Amazon

Questa soundbar punta a trasformare il salotto in una vera sala cinema domestica: l’elaborazione Dolby Atmos insieme alla tecnologia TrueSpace di Bose separa e posiziona i suoni nello spazio, mentre la modalità A.I. Dialogue Mode mette in primo piano le voci senza sacrificare gli effetti surround. I sei trasduttori, compresi due speaker up-firing progettati su misura, creano un fronte sonoro che riempie l’ambiente anche in altezza, con la comodità del controllo vocale Alexa per gestire riproduzione e funzioni smart senza telecomandi aggiuntivi.

Bose Smart Ultra Soundbar in offerta su Amazon: sconto del 40%

La Bose Smart Ultra Soundbar scende a 599,90€ grazie allo sconto del 40%, un posizionamento che la colloca nella fascia alta delle soundbar premium ma con un risparmio consistente rispetto al listino. Considerando che integra Dolby Atmos, intelligenza artificiale per la gestione dei dialoghi e funzioni smart avanzate, rappresenta una soluzione completa per chi vuole fare un salto deciso di qualità rispetto all’audio integrato della TV.

Amazon

Approfitta ora dell’offerta sulla Bose Smart Ultra Soundbar

La soundbar Bose con il Dolby Atmos e la tecnologia TrueSpace per l’audio spaziale

Se i dialoghi poco comprensibili e l’audio poco coinvolgente ti rovinano film, serie tv e partite, una soundbar avanzata può fare davvero la differenza nell’esperienza quotidiana davanti alla TV.

Dolby Atmos e tecnologia TrueSpace : l’elaborazione spaziale separa i diversi elementi della scena sonora e li colloca in punti differenti della stanza, dando una sensazione immersiva che avvolge lo spettatore da più direzioni.

: l’elaborazione spaziale separa i diversi elementi della scena sonora e li colloca in punti differenti della stanza, dando una sensazione immersiva che avvolge lo spettatore da più direzioni. Modalità A.I. Dialogue Mode : l’intelligenza artificiale bilancia automaticamente voce ed effetti, così i dialoghi restano chiari anche nelle scene più caotiche, senza bisogno di alzare e abbassare continuamente il volume.

: l’intelligenza artificiale bilancia automaticamente voce ed effetti, così i dialoghi restano chiari anche nelle scene più caotiche, senza bisogno di alzare e abbassare continuamente il volume. Sei trasduttori con diffusori up-firing : la presenza di speaker che proiettano il suono verso l’alto contribuisce a creare un effetto di altezza, utile per enfatizzare colonne sonore e audio dei contenuti compatibili.

: la presenza di speaker che proiettano il suono verso l’alto contribuisce a creare un effetto di altezza, utile per enfatizzare colonne sonore e audio dei contenuti compatibili. Controllo vocale con Amazon Alexa : puoi gestire riproduzione, volume e funzioni smart con i comandi vocali, integrando la soundbar nell’ecosistema della casa connessa senza telecomandi aggiuntivi.

: puoi gestire riproduzione, volume e funzioni smart con i comandi vocali, integrando la soundbar nell’ecosistema della casa connessa senza telecomandi aggiuntivi. Funzionalità plug-and-play : il collegamento tramite cavo audio ottico o HDMI eARC semplifica l’installazione, permettendo di integrare la soundbar con la TV in pochi passaggi.

: il collegamento tramite cavo audio ottico o HDMI eARC semplifica l’installazione, permettendo di integrare la soundbar con la TV in pochi passaggi. Bose SimpleSync e app Bose: l’abbinamento con cuffie o altri diffusori Bose compatibili permette ascolto privato o multiroom, mentre l’app dedicata mantiene il dispositivo aggiornato con le ultime funzionalità software.

Bose Smart Ultra Soundbar 599,90 € -40% 999,95 € Risparmi 400,05 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dell’offerta lampo sulla Bose Smart Ultra Soundbar e verifica disponibilità e sconto fino a esaurimento scorte.

Amazon

FAQ La Bose Smart Ultra Soundbar supporta l’audio Dolby Atmos? Sì, questa soundbar è compatibile con Dolby Atmos e usa anche la tecnologia TrueSpace di Bose per l’audio spaziale. Serve un’installazione complessa per collegare la Bose Smart Ultra Soundbar alla TV? No, la soundbar è plug-and-play e si collega tramite il cavo audio ottico incluso o il cavo HDMI eARC. Posso controllare la Bose Smart Ultra Soundbar con i comandi vocali? Sì, il controllo vocale con Amazon Alexa è integrato per gestire riproduzione e funzioni smart. È possibile usare la Bose Smart Ultra Soundbar con cuffie o altri diffusori Bose? Sì, grazie a Bose SimpleSync puoi abbinarla a cuffie o diffusori Bose compatibili per ascolto privato o di gruppo.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.