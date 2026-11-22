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Sotto i ghiacci dell’Antartide esistevano un tempo montagne grandi come l’Himalaya. Oggi non sono intatte come quelle moderne, ma le loro radici profonde sopravvivono ancora nella crosta terrestre. Lo rivela uno studio dell’Australian National University e del centro GFZ pubblicato su Earth and Planetary Science Letters, che svela un capitolo inedito del supercontinente Gondwana.

Come 1.712 minuscoli cristalli hanno svelato le montagne di Gondwana

Stando alla ricerca pubblicata da Bei Chen e Ian Campbell, queste vette si formarono tra 650 e 450 milioni di anni fa, quando le terre emerse si scontrarono per formare il supercontinente Gondwana. In quella lunga fase, l’Antartide entrò in collisione con i blocchi che oggi corrispondono a India e Africa, spingendo la crosta terrestre verso l’alto. I dati globali indicano, inoltre, che la nascita di Gondwana rappresentò il più grande processo di sollevamento montuoso nella storia del pianeta.

Ma come si ricostruisce una catena montuosa cancellata dal tempo e sepolta sotto chilometri di ghiaccio? I ricercatori hanno analizzato i sedimenti marini raccolti lungo le coste antartiche grazie alle perforazioni del programma di ricerca oceanica dell’International Ocean Discovery Program (IODP).

Dai fondali hanno estratto 1.712 granelli di zircone, un minerale resistentissimo e capace di sopravvivere per centinaia di milioni di anni all’erosione. Ogni cristallo funziona come una sorta di “orologio geologico” naturale: la datazione uranio-piombo ha rivelato un’età compresa tra 650 e 450 milioni di anni fa, mentre la scarsità di lutezio, elemento delle terre rare, dimostra che questi cristalli si formarono a grandissime profondità e sotto pressioni estreme, proprio come avviene nelle radici delle montagne più alte. Durante la fase compresa tra circa 540 e 510 milioni di anni fa, quasi la metà (il 46%) degli zirconi censiti nel database globale e il 55% di quelli ad alta pressione provenivano proprio dall’area antartica.

L’erosione delle montagne e l’esplosione della vita

La scoperta va ben oltre la sola geologia perché. Quando quelle antiche montagne iniziarono a sgretolarsi rapidamente sotto l’azione dell’erosione, i fiumi trascinarono negli oceani enormi quantità di nutrienti essenziali, favorendo lo sviluppo degli organismi fotosintetici alla base della catena alimentare. Allo stesso tempo, il seppellimento del carbonio organico nei delta fluviali contribuì a ridurre l’anidride carbonica e a sostenere un forte aumento dell’ossigeno nell’atmosfera.

Una vera e propria svolta ambientale, che si intreccia con la storia biologica della Terra: “Sono di gran lunga i più grandi eventi di formazione montuosa che abbiano mai interessato l’Antartide – spiega Campbell -. La loro importanza risiede nel fatto che sono correlati alla comparsa dei primi organismi dotati di guscio 539 milioni di anni fa e all’esplosione del Cambriano (tra 539 e 485 milioni di anni fa), che vide un aumento drastico dell’abbondanza e della diversità della vita animale circa 10-30 milioni di anni dopo”.

Com’è ovvio, l’evoluzione della vita è guidata da molti fattori diversi, ma per il professor Campbell “è improbabile che sia una coincidenza che questo straordinario periodo evolutivo della Terra coincida con il periodo più importante di formazione delle montagne sul pianeta: la nascita e l’erosione delle supermontagne di Gondwana”.