I ghiacciai italiani rilasciano sostanze contaminanti accumulate per decenni: metalli pesanti e pesticidi finiscono nei fiumi e nei mari, minacciando gli ecosistemi

Quando un ghiacciaio si scioglie non libera soltanto acqua cristallina: insieme al deflusso naturale, scendono anche tracce di ciò che per decenni era rimasto intrappolato nel ghiaccio. Sono sostanze contaminanti che vento, inquinamento industriale e pesticidi hanno portato in alta quota, dove il freddo le ha conservate come in una teca di vetro.

Con il cambiamento climatico, quel ghiaccio si ritira e il contenuto nascosto riemerge. Il viaggio inizia tra le rocce d’alta quota e prosegue nei torrenti, nei fiumi e infine nel mare, lungo una catena che lega ambienti lontani eppure interconnessi. Quali siano esattamente queste sostanze, come siano state identificate e quali rischi pongano è ciò che la ricerca scientifica sta iniziando a chiarire.

Lo studio e le nuove analisi

A chiarire il quadro è stato un gruppo di ricercatori dell’Università Statale di Milano guidato da Marco Parolini, in collaborazione con la One Ocean Foundation. Il lavoro, pubblicato sulla rivista Archives of Environmental Contamination and Toxicology, ha avuto un obiettivo preciso: realizzare la prima mappa su larga scala dello stato di contaminazione dei ghiacciai italiani, per comprendere quanto le sostanze accumulate nel tempo possano tornare oggi a circolare negli ecosistemi.

Per arrivarci, gli scienziati hanno analizzato 16 ghiacciai distribuiti lungo l’arco alpino e nell’Appennino, incluso il Calderone, l’unico ancora presente a quelle latitudini. I campionamenti sono stati effettuati tra il 2020 e il 2021 e hanno riguardato i detriti sopraglaciali, cioè i materiali depositati sulla superficie del ghiaccio, che si comportano come un archivio della storia recente. L’approccio è stato quello di misurare la presenza di composti inorganici e organici persistenti, tracciando un quadro comparabile fra aree diverse.

L’elenco delle sostanze e i pericoli

Dalle analisi è emerso che nei ghiacciai italiani si trovano metalli pesanti come piombo (Pb), cadmio (Cd), mercurio (Hg) e zinco (Zn), insieme a elementi naturalmente presenti come ferro (Fe), alluminio (Al) e manganese (Mn) che però a concentrazioni elevate possono diventare problematici. Questi composti non si degradano facilmente: restano intrappolati nel ghiaccio per decenni e, una volta rilasciati, possono legarsi ai sedimenti fluviali o essere assorbiti dagli organismi acquatici.

È noto che metalli come piombo e cadmio sono tossici per gli invertebrati d’acqua dolce e possono avere effetti neurotossici e cancerogeni sugli esseri umani se bioaccumulati nella catena alimentare. E purtroppo non è tutto qui: accanto ai metalli sono stati identificati inquinanti organici persistenti (POP), come il DDT, il PCB e l’esaclorobenzene (HCB).

Si tratta di sostanze bandite da anni ma che continuano a circolare nell’ambiente perché resistono alla degradazione chimica e biologica. La presenza congiunta di queste sostanze contaminanti è particolarmente rilevante perché i ghiacciai agiscono come serbatoi che, una volta destabilizzati, rilasciano simultaneamente più famiglie di composti.

Ciò significa che nei corsi d’acqua a valle non arriva un singolo inquinante, ma un cocktail di sostanze in grado di interagire tra loro e amplificare gli effetti tossici sugli organismi. È questo mix a rappresentare un rischio per la biodiversità e per i servizi ecosistemici collegati alle acque dolci e marine, rendendo necessario un monitoraggio continuo dei livelli e dei possibili accumuli nelle catene alimentari.

Il futuro e le azioni per limitare i danni

Il rilascio di sostanze contaminanti dai ghiacciai è un fenomeno che accompagna già la fusione accelerata delle masse di ghiaccio. La velocità con cui questo processo avanza dipende direttamente dal riscaldamento globale: più le temperature aumentano, più i ghiacciai arretrano e liberano in poco tempo ciò che avevano trattenuto per decenni. È questo accumulo improvviso che può mettere sotto pressione gli ecosistemi, incapaci di smaltire un carico così concentrato.

Per ridurre i danni serve un doppio impegno. Da un lato, monitorare con costanza ciò che accade in montagna e seguirne le tracce nei fiumi e nei mari, così da comprendere meglio gli effetti lungo la catena alimentare. Dall’altro, limitare l’immissione di nuove sostanze chimiche e affrontare con decisione la crisi climatica che alimenta lo scioglimento.

Senza un contenimento delle emissioni di gas serra, i ghiacciai non avranno il tempo di rilasciare gradualmente il loro contenuto e l’impatto sarà ancora più forte. La sfida, in fondo, è unica: proteggere i ghiacciai significa proteggere le acque, gli ecosistemi e la nostra stessa salute.