In sintesi

Su App Store Sora ha già scalato le classifiche in Stati Uniti e Canada, ottenendo un successo inevitabilmente destinato a crescere. A circa un mese dal lancio ufficiale, e nonostante la diffusione ancora geograficamente molto limitata, questa innovativa app per generare video con l’intelligenza artificiale a partire da un semplice prompt testuale sembra avere già ridefinito gli standard di ciò che online tendiamo a giudicare vero e reale, facendo molto parlare di sé (e delle sue implicazioni) anche nei Paesi in cui non è ancora ufficialmente disponibile. La novità è ancora da elaborare, insomma, eppure la piattaforma di OpenAI è pronta per un nuovo aggiornamento: infatti, sono in arrivo funzioni social e anche la possibilità di creare camei digitali con i propri animali domestici.

In che modo Sora funziona come un social network

In questi giorni OpenAI ha annunciato alcune novità in arrivo sull’app. Alcune di queste riguardano l’interfaccia e, in generale, le modalità di fruizione dei video creati con la IA, che sembrano rendere la piattaforma ancora più simile a un social network.

L’interfaccia viene infatti modificata per mostrare in tempo reale i video più popolari e di tendenza, rendendo più semplice per gli utenti scoprire le creazioni altrui, che possono essere anche prese come modello per generare le proprie.

Oltre a questo approccio più condiviso e collaborativo, un’altra novità è l’introduzione di canali dedicati a gruppi o community specifiche, per favorire l’interazione tra utenti con interessi comuni.

Cosa sono i camei con gli animali domestici su Sora

Un altro aggiornamento annunciato da OpenAI riguarda la possibilità di trasformare i propri animali domestici o oggetti personali in “camei digitali”, come già è possibile fare con sé stessi o personaggi famosi.

L’utente dovrà semplicemente caricare su Sora un breve video di riferimento che riprende il proprio cane o gatto domestico, ad esempio, o magari un peluche o un altro oggetto personale simile. A partire da un prompt adeguato, la piattaforma potrà così generare una versione virtuale di quell’oggetto o di quell’animale da usare per creare scene con l’AI. Una volta condivise, queste scene potranno essere usate nelle proprie creazioni anche da altri utenti dell’app.

Interessanti sono anche le nuove funzionalità di editing video promesse da OpenAI per gli utenti di Sora. Presto saranno infatti disponibili delle funzioni di montaggio per unire più clip. Una novità che è solo l’inizio, dato che in futuro le opzioni di editing saranno ulteriormente implementate.

Dove è disponibile Sora per il momento

Attualmente Sora è accessibile solo in alcuni Paesi, come Stati Uniti e Canada, su iOS. Come annunciato in questi giorni, l’arrivo su Android è però imminente: l’app è già presente nel Google Play Store per la pre-registrazione, anche se la data ufficiale del lancio non è ancora nota.