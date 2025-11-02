Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Koshiro K / Shutterstock

In sintesi

Personaggi riutilizzabili e condivisibili: gli utenti possono ora creare personaggi personalizzati con nome e impostazioni di privacy, da riutilizzare in altri video o rendere pubblici per l’intera community, trasformando Sora in una vera piattaforma di storytelling digitale.

Video stitching e funzioni social: il nuovo aggiornamento introduce la possibilità di unire più clip per realizzare video complessi e lunghi, insieme a classifiche pubbliche che mostrano i video più remixati e i personaggi più popolari, arricchendo l’esperienza creativa e collaborativa su Sora.

OpenAI continua a lavorare allo sviluppo di Sora, la sua applicazione per la generazione di video con l’intelligenza artificiale. L’ultimo aggiornamento ha introdotto diverse novità per l’applicazione che diventa oggi sempre più completa e ricca di funzionalità, con l’obiettivo di soddisfare al massimo le esigenze degli utenti.

Il nuovo aggiornamento rappresenta un vero e proprio punto di svolta per l’applicazione. Sora è destinata a diventare uno dei servizi AI più apprezzati e ricchi di funzioni grazie alla possibilità per gli utenti di sfruttare un numero sempre maggiore di funzionalità. Andiamo a scoprire, quindi, quali sono le ultime novità del servizio.

Arrivano i personaggi riutilizzabili

Il nuovo aggiornamento appena introdotto porta diverse novità per Sora che diventa una vera e propria piattaforma di storytelling digitale. Per gli utenti c’è la possibilità di creare personaggi riutilizzabili in altri video.

Ogni personaggio avrà a sua disposizione un nome e delle impostazioni precise per la privacy, permettendo all’utente di scegliere come e se riutilizzarlo. Da segnalare anche la possibilità di rendere pubblico un personaggio, mettendolo a disposizione della community.

In questo modo, la propria creazione sarà utilizzabile anche da altri utenti che si affidano a Sora per la generazione di video tramite l’intelligenza artificiale. Si tratta di un’aggiunta molto importante per l’applicazione che ora si arricchisce con una funzione destinata a diventare tra le più apprezzate dagli utenti.

Le altre novità di Sora

Da segnalare, inoltre, che Sora ha introdotto anche il video stitching che consente di unire più clip generate con Sora per creare video più lunghi, anche con la possibilità di dar vita a scenari multipli e transazioni fluide tra un video e l’altro.

In questo modo, l’applicazione permetterà di creare video articolati e ricchi che potrebbero diventare dei veri e propri cortometraggi oppure dei trailer o ancora potrebbero essere utilizzati in campagne pubblicitarie.

Sora propone anche delle classifiche pubbliche per consentire agli utenti di verificare quali sono i video più remixati e i personaggi più utilizzati dalla community, contribuendo alla crescita del servizio anche con funzionalità più “social”.

Ulteriori aggiornamenti per Sora arriveranno, senza dubbio, nel corso delle prossime settimane. OpenAI continuerà ad arricchire il suo servizio con l’aggiunta di funzionalità. Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse.