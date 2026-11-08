SONY Ult Tower 5

L’ho usato in salotto, sul terrazzo e all’aperto per capire quanto fosse davvero versatile. Il punto non è se faccia rumore: ne fa, e di buona qualità. Il punto è quanto sia pulito il suono, per quante ore regga e quanto sia semplice moltiplicarlo per coprire spazi più grandi.

Una premessa onesta: non è lo speaker da festa in un appartamento di città e non sostituisce un impianto professionale. Dove invece lavora nel suo habitat, cioè spazi di medie dimensioni, funziona sorprendentemente bene, e con il prezzo di 299 euro il discorso diventa ancora più interessante.