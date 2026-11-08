Sony ULT Tower 5 recensione: lo speaker che i vicini non possono ignorare
Bassi che si sentono davvero, batteria per una serata intera e più altoparlanti collegabili in catena: coprire uno spazio grande costa meno di quanto pensi.
Ho trovato l’altoparlante che i miei vicini non possono ignorare, e il merito non è solo del volume. Il Sony ULT Tower 5 è un party speaker Bluetooth di fascia media, già disponibile in Italia con un prezzo di listino di 399 euro che si trova ora a 299 euro.
È pensato per chi vuole riempire di musica un salotto, un terrazzo o un giardino senza comprare un impianto da evento: promette 300 W di potenza, fino a 20 ore di batteria e la possibilità di collegare più altoparlanti in catena, rinunciando però al suono a 360 gradi.
Chi organizza una cena all’aperto, il compleanno con trenta invitati o la festa di quartiere conosce il problema: lo speaker del telefono si arrende dopo due canzoni e quello da tavolo copre a malapena la tavolata. Servirebbe un impianto vero, con cavi, casse e qualcuno che sappia usarlo.
Oppure servirebbe qualcosa di più furbo. Il Tower 5 prova a essere la via di mezzo: potente senza essere ingombrante, semplice senza essere banale.
SONY Ult Tower 5
L’ho usato in salotto, sul terrazzo e all’aperto per capire quanto fosse davvero versatile. Il punto non è se faccia rumore: ne fa, e di buona qualità. Il punto è quanto sia pulito il suono, per quante ore regga e quanto sia semplice moltiplicarlo per coprire spazi più grandi.
Una premessa onesta: non è lo speaker da festa in un appartamento di città e non sostituisce un impianto professionale. Dove invece lavora nel suo habitat, cioè spazi di medie dimensioni, funziona sorprendentemente bene, e con il prezzo di 299 euro il discorso diventa ancora più interessante.
- Woofer circolare da 230 mm con bassi profondi
- Party Chain by Auracast
- Fino a 20 ore di batteria
- Ingressi XLR, RCA, USB-C e microfono
- Quattro modalità sonore
- Niente suono a 360 gradi
- Solo 2,5 ore di batteria a volume massimo con luci accese
- Certificazione IPX4 valida solo in verticale
- Peso di 12,7 kg
Il Sony ULT Tower 5 non punta all’originalità estetica: è un parallelepipedo nero da 358 x 534 x 280 mm, con una manopola ULT sul fronte che regola il volume ruotandola e cambia modalità sonora con una pressione. Più semplice di così non si può.
Pesa 12,7 kg, circa 1,5 kg più del predecessore XV500 (11,2 kg), colpa del nuovo woofer circolare più corposo. Le quattro maniglie permettono di portarlo anche con una mano sola dal salotto al giardino; niente ruote, ed è il prezzo per restare più leggero dei modelli superiori.
Un sensore di orientamento adatta il suono a seconda che lo appoggi in verticale o in orizzontale. Attenzione però alla pioggia: la certificazione IPX4 vale solo in verticale, da coricato non è protetto dagli schizzi.
Il cuore del Tower 5 è un woofer circolare da 230 mm affiancato da due tweeter, al posto del vecchio driver quadrato. Il risultato è un basso che scende più in profondità senza distorcere, mantenendo voci comprensibili anche quando il volume sale. Con 300 W di potenza massima, in uno spazio medio non gli si chiede mai di più.
Le quattro modalità si distinguono davvero: ULT1 per bassi pieni (hip hop e R&B), ULT2 per più attacco (reggaeton ed elettronica), FLAT per un suono fedele alla fonte e LIVE, che allarga la scena con un po’ di riverbero da concerto. In ognuna si può ritoccare l’equalizzatore dall’app, novità rispetto al passato, quando serviva il preset dedicato.
Vicino a un muro o in un angolo, il sistema compensa da solo i bassi in eccesso. Il limite resta l’assenza del suono a 360 gradi: i tweeter guardano avanti, quindi conviene puntarlo verso chi ascolta.
Sony dichiara 20 ore di autonomia a volume moderato con luci spente. Con una serata di musica sostenuta e qualche picco più alto, quel dato mi è sembrato credibile: si arriva a notte fonda senza cercare una presa.
Il compromesso riguarda il volume al massimo con le luci accese, dove l’autonomia scende a 2,5 ore. Per questo c’è la Stamina Mode, un tasto sul retro che spegne luci e suono di conferma e raddoppia il limite a 5 ore, senza toccare la modalità sonora scelta.
Se ci si dimentica di caricarlo, la ricarica rapida aiuta: 10 minuti di cavo valgono circa 100 minuti di musica. Le due porte USB (A e C) permettono anche di ricaricare telefoni mentre lo speaker suona.
È la funzione che mi ha convinto di più. Party Chain by Auracast collega più altoparlanti in fila, senza cavi e senza configurazioni da tecnico del suono. Aggiungere uno speaker richiede la pressione di un solo tasto, e per cambiare quello che fa da capofila basta premere play su un altro.
Volume, modalità ULT, luci ed equalizzatore personalizzato si sincronizzano tra gli speaker, quindi si regola tutto una volta sola. La sorgente può essere Bluetooth, USB, XLR o RCA.
Il vantaggio è concreto, soprattutto a 299 euro a unità: invece di spostare un unico gigante, si distribuiscono più altoparlanti nello spazio e la musica copre prato, gazebo e cortile in modo uniforme. Costa molto meno di un impianto da evento e si monta in pochi minuti.
Il Tower 5 non sa fare una cosa sola. Sul retro, sotto uno sportellino, ci sono ingressi XLR, RCA, USB-C, USB-A e microfono: si può collegare un mixer, usare una chiavetta o organizzare una serata karaoke con il microfono opzionale ULT Mic, venduto a parte.
Chi fa il DJ anche solo per hobby può mixare via XLR o RCA, oppure affidarsi all’app Sony Sound Connect, che ha unificato le vecchie app Music Center e Fiestable. Dall’app si gestiscono equalizzatore, eco e colori.
I 56 LED offrono tre effetti (Beat, Wave, Mellow) che ricordano un po’ un karaoke bar: divertenti, ma si spengono con un tasto quando serve discrezione.
SONY Ult Tower 5
Il Sony ULT Tower 5 unisce bassi profondi, ottima qualità del suono e una batteria da 20 ore, ma soprattutto la Party Chain: collegare più speaker per coprire spazi grandi è facile, poco costoso e senza cavi.
Manca il suono a 360 gradi, a volume massimo la batteria scende a 2,5 ore e l’IPX4 vale solo in verticale. Non è lo speaker per una festa in un appartamento di città, ma per spazi di medie dimensioni funziona straordinariamente bene.
A 299 euro, contro i 399 euro di listino, il prezzo è più che adatto alle prestazioni, soprattutto perché dietro c’è un marchio come Sony, che dà una garanzia di durata nel tempo. Esistono alternative di provenienza cinese più economiche, ma sulla qualità dei componenti interni abbiamo molte riserve. Un prodotto che ci è piaciuto tantissimo.
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