Sony, scende sotto i 100€ lo speaker bluetooth compatto e impermeabile

Sony ULT FIELD 1: bassi ULT, IP67 e autonomia fino a 12 ore. Offerta Amazon con forte sconto del 45% e design antiurto per musica ovunque.

Amazon

Cercavi uno speaker Bluetooth compatto e robusto per accompagnare ogni momento della giornata? Oggi il Sony ULT FIELD 1 è protagonista di un’offerta da prendere al volo: su Amazon lo trovi con uno sconto del 45%. L’approccio di questo modello punta su bassi potenti attivabili tramite il tasto ULT, su un suono energico che rimane pulito anche ad alto volume e su una connessione Bluetooth stabile e rapida. Il design è curato e tascabile, con materiali resistenti e una costruzione che trasmette qualità fin dal primo contatto.

Il tutto è racchiuso in un corpo IP67 resistente ad acqua e polvere, pensato per la vita all’aperto e per essere infilato in zaino o borsa senza pensieri. In più, l’autonomia fino a 12 ore e la comoda impugnatura con cinturino lo rendono ideale per spostamenti e viaggi. Un pacchetto che mette al centro il rapporto qualità-prezzo, puntando su potenza, praticità e versatilità d’uso.

Sony ULT FIELD 1

Sony ULT FIELD 1: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Sony ULT FIELD 1 oggi è proposto a 75,96 € grazie a uno sconto del 45%: significa un risparmio di circa 62 € rispetto al prezzo di listino. Per la sua fascia, si distingue per convenienza rispetto a diverse alternative di marchi affermati, rendendolo una scelta molto competitiva per chi desidera uno speaker potente e davvero portatile.

Se stai valutando un diffusore compatto per musica, podcast o per dare più corpo all’audio in spazi interni e all’aperto, questa offerta è l’occasione giusta per portarti a casa un prodotto dal brand affidabile con un taglio di prezzo significativo.

Sony ULT FIELD 1

Sony ULT FIELD 1: le caratteristiche tecniche

Questo speaker è il più compatto della gamma ULT POWER SOUND: suona forte e resta leggero da portare con sé. Il tasto ULT enfatizza i bassi e aumenta la pressione sonora, offrendo un suono più corposo e coinvolgente anche ad alto volume. Il profilo sonoro punta all’impatto, mantenendo un buon equilibrio sui dettagli per l’ascolto quotidiano.

La struttura vanta certificazione IP67 (impermeabile e antipolvere) ed è antiurto, così puoi usarlo senza timori tra colpi e graffi occasionali. Misura circa 20,6 × 7,6 × 7,7 cm, pesa 650 g ed è pensato per l’uso in mobilità. In dotazione trovi cavo USB‑C e cinturino, con alimentazione a batteria fino a 12 ore.

Sul fronte connettività c’è il Bluetooth con portata fino a 100 metri, compatibile con PC, smartphone e tablet, e comandi a tocco per una gestione immediata. Non manca la cura per la voce: la qualità in chiamata è chiara, utile per conference e conversazioni. Un set completo che rende il Sony ULT FIELD 1 uno speaker pratico, resistente e pronto a tutto.

Sony ULT FIELD 1