Sony, scende a metà prezzo lo speaker bluetooth con lunga autonomia

Lo speaker portatile della Sony con IP67, bassi ULT e autonomia 24 ore è ora in promo al 50% su Amazon. Compatto, robusto e pronto per musica potente ovunque.

Amazon

Se cerchi uno speaker Bluetooth portatile robusto e potente, il Sony ULT FIELD 3 è oggi protagonista di un’offerta davvero interessante: sconto del 50% e prezzo a 99,99€. Un taglio che rende il modello particolarmente appetibile per chi desidera bassi energici e una riproduzione corposa, con una connessione rapida e precisa. A colpire sono anche la qualità costruttiva e la comodità d’uso quotidiana, mentre l’autonomia si dimostra affidabile per un utilizzo prolungato. Scopri i dettagli dell’offerta su Amazon.

L’estetica curata incontra un suono brillante e ricco, con una diffusione ampia che riempie senza sforzo ambienti diversi. Il profilo sonoro punta su bassi pieni e una buona spinta generale, rendendolo un compagno ideale per musica in casa, all’aperto o in viaggio. La portabilità è ottima e il rapporto qualità/prezzo, con questo sconto, diventa particolarmente convincente.

Sony ULT FIELD 3

Sony ULT FIELD 3: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta porta il prezzo a 99,99€ con uno sconto del 50%: il risparmio è di 99,99€. Una promo che valorizza uno speaker compatto ma sostanzioso, pensato per chi vuole potenza, praticità e protezione senza compromessi. Il link diretto all’offerta è disponibile qui: vai all’offerta su Amazon.

A questa cifra, porti a casa funzioni avanzate come IP67, autonomia estesa e una modalità dedicata ai bassi, rendendo il pacchetto estremamente competitivo per utilizzo indoor e outdoor.

Sony ULT FIELD 3: le caratteristiche tecniche

Il cuore del Sony ULT FIELD 3 è l’ULT POWER SOUND: un sistema con woofer e tweeter ad alte prestazioni affiancati da doppi radiatori passivi per bassi profondi e una resa energica. Con il pulsante ULT incrementi ulteriormente la spinta in bassa frequenza e la pressione sonora. Dall’app dedicata puoi regolare l’equalizzatore a 7 bande per cucirti il suono su misura.

La batteria garantisce fino a 24 ore di ascolto e lo speaker funziona anche da powerbank via USB per ricaricare altri dispositivi. La ricarica rapida assicura circa 2 ore di musica con soli 10 minuti alla presa. La protezione IP67 mette al riparo da polvere e acqua (anche di mare) e la struttura è antiurto e antiruggine, così puoi usarlo con tranquillità in ogni contesto.

Portabile e versatile, è compatto e sta facilmente in borsa; in alternativa sfrutti la tracolla rimovibile. Può essere posizionato in orizzontale o verticale. La connettività è Bluetooth con portata fino a 100 metri e controlli a pulsante. In confezione trovi cavo di alimentazione, scheda di garanzia e tracolla. Dimensioni: 7,9 x 25,6 x 11,3 cm, peso 1,2 kg. Compatibile con smartphone, tablet, laptop e TV.

