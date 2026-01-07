Sony, risparmia oltre 100€ sulle cuffie con cancellazione del rumore

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Cancellazione del rumore avanzata, audio Hi-Res con LDAC e fino a 30 ore: le cuffie Sony WH-1000XM5 oggi sono in forte sconto su Amazon.

Amazon

Se cerchi cuffie over-ear davvero complete, questa offerta fa per te: le Sony WH-1000XM5 sono oggi in promozione con sconto del 36% su Amazon. Tra i loro punti di forza spiccano un suono ricco e bilanciato, una cancellazione del rumore estremamente efficace anche in ambienti affollati, la grande comodità per l’uso prolungato e la connessione multipoint che semplifica il passaggio tra dispositivi. L’autonomia è elevata e il design minimal le rende adatte tanto al lavoro quanto al tempo libero. Vai all’offerta diretta.

Sony WH-1000XM5

Sony WH-1000XM5: prezzo, offerta e sconto Amazon

In questo momento le Sony WH-1000XM5 sono proposte a 225,09€ con sconto del 36%. Significa un risparmio di circa 127€ rispetto al prezzo di listino. È la versione con custodia rigida inclusa, ideale per proteggere le cuffie durante gli spostamenti.

Compatibili con iOS e Android, sono pensate per chi cerca un’esperienza premium a un prezzo decisamente più accessibile rispetto al solito. Approfittane finché l’offerta è attiva.

Sony WH-1000XM5

Sony WH-1000XM5: le caratteristiche tecniche

Le WH-1000XM5 portano la cancellazione del rumore a un livello superiore grazie a quattro microfoni per padiglione e all’Auto NC Optimizer che adatta la soppressione dei rumori all’ambiente. Il driver di precisione garantisce dettaglio sulle alte frequenze, mentre il supporto Hi-Res Audio con LDAC assicura un suono ricco e coinvolgente.

L’autonomia arriva fino a 30 ore, e con un alimentatore USB-PD bastano 3 minuti di ricarica per ottenere circa 3 ore di ascolto. Il comfort è di livello elevato: cuscinetti morbidi, archetto regolabile, peso di circa 250 g. In confezione trovi cavo, cavo Aux e custodia protettiva.

Per le chiamate, la tecnologia Precise Voice Pickup con riduzione del rumore del vento potenziata dall’AI mantiene la voce chiara. Sul fronte smart non mancano connessione multipoint, app Sony Headphones Connect, Google Fast Pair e Swift Pair, oltre a funzioni come Quick Attention, Speak-to-Chat e 360 Reality Audio. La connessione è Bluetooth 5 per una compatibilità immediata con i dispositivi moderni.

