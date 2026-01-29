Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Si può ufficialmente dire che la generazione PlayStation 4 sia entrata nella sua fase finale. Sony ha smesso di nascondere la cosa e sta trattando questo aspetto come qualcosa di ben assodato. Molti utenti, infatti, stanno ricevendo direttamente sulla propria console un messaggio che invita in modo esplicito a fare il salto verso PlayStation 5.

Un segnale chiaro, che giunge a oltre cinque anni dal lancio (complesso) della nuova piattaforma, che conferma come per la società giapponese sia giunto il tempo di chiudere definitivamente il quarto ciclo delle proprie macchine.

Messaggio da Sony

Nel messaggio si parla di “upgrade” ed è presente un QR code per consultare le offerte. Una sorta di passo naturale per continuare a vivere al meglio le prossime uscite. Non una semplice comunicazione promozionale, bensì la fotografia di una strategia delineata che, pezzo dopo pezzo, sta portando tutta l’utenza verso la nuova generazione.

Si mira inoltre ad allettare l’utente medio con differenti titoli rilevanti del 2025, uniti a quelli più attesi del 2026:

Clair Obscur: Expedition 33;

ARC Raiders;

Ghost of Yotei;

SAROS;

007 First Light;

Nioh 3.

Per essere pronti ai grandi lanci dei prossimi mesi e recuperare quanto perso in precedenza, la piattaforma di riferimento è una: PS5. Ecco il messaggio in estrema sintesi, con link al sito ufficiale che riporta promozioni e prezzi aggiornati delle console.

Sono dunque le ultime fasi di un ecosistema diviso tra generazione 4 e 5, con l’ormai confermato salto (quasi) esclusivo all’hardware di nuova generazione. Va detto che PS4 ha resistito più a lungo di altre console del passato. Il motivo? Un lancio monco di PS5 a causa del Covid e tanta delusione per una generazione che doveva mostrare il futuro dei giochi e invece è risultata al di sotto delle aspettative.

PlayStation Plus cambia

Non si può parlare di una sensazione, dunque. I segnali sono chiarissimi e il fatto che il PlayStation Plus sia stato modificato la dice lunga. A partire dal 2026, infatti, il piano Essential non garantirà più la presenza di almeno un gioco PS4 tra i titoli mensili.

La selezione sarà sempre più focalizzata su produzioni pensate e ottimizzate per PS5. Si segna così un ulteriore passo verso l’abbandono progressivo della vecchia piattaforma. Restano invece invariati i pilastri del servizio garantito:

multiplayer online;

sconti sul PlayStation Store;

salvataggi in cloud.

Il messaggio però è chiarissimo: il baricentro dell’ecosistema si sta spostando in maniera definitiva. I piani Extra e Premium continueranno a includere giochi PS4 e PS5 nei rispettivi cataloghi, con Sony che ha chiarito come tutti i titoli riscattati in passato resteranno accessibili finché l’abbonamento sarà attivo. Un dettaglio che tutela la libreria costruita negli anni.

Inoltre la retrocompatibilità di PS5 consente di portare con sé l’intero catalogo digitale PS4, beneficiando di caricamenti più rapidi e prestazioni più stabili. In altre parole, il passaggio non comporta una perdita, ma un’evoluzione tecnica. Sembra davvero giunta l’ora di cambiare, dunque, e se i prezzi non convincono, considerando gli anni trascorsi dal lancio, esiste un ricco mercato dell’usato del quale approfittare, anche con ampie garanzie di rimborso.