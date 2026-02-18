Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Possediamo sempre meno e il mercato del gaming va adattandosi al trend. Lo dimostra benissimo la nuova iniziativa di Sony, che ha lanciato Flex. Si tratta di un servizio di noleggio per PlayStation 5, che garantisce accesso immediato all’hardware senza necessità d’acquisto.

Ciò vuol dire che si può evitare di fronteggiare una spesa ritenuta ingente, sostituendola con un costo mensile ridotto. Il tutto a patto d’accettare di non possedere la console e, di fatto, di pagare per un prodotto che non sarà mai proprio.

Come funziona Sony Flex

Da tempo sono disponibili diversi servizi per acquistare prodotti online a rate. Finanziamenti molto più “agili” rispetto a quelli siglati in negozio. Dal servizio Cofidis disponibile su Amazon alle rate su PayPal, che da qualche tempo ha introdotto un sistema a più mensilità, in aggiunta alle tre precedentemente opzionabili a tasso zero.

E se anche quelle cifre fossero troppo elevate su base mensile? O magari si desiderasse soltanto avere a disposizione questa console per un periodo limitato, in attesa di investire i propri soldi nella nuova generazione.

Al di là delle ragioni personali potenziali, ecco cosa offre Sony Flex, disponibile al momento soltanto nel Regno Unito ma, probabilmente, accessibile nel corso dei prossimi mesi anche in Ue. Di seguito riportiamo tutti i prezzi minimi, legati però alle tempistiche di noleggio massime:

Prodotto Canone mensile (Noleggio) PlayStation®5 Digital Edition Console – 825GB £9.95 (€11,38) PlayStation®5 Digital Edition (825GB) – Bundle con due DualSense® £10.99 (€12,57) PlayStation®5 Console – 1TB £11.59 (€13,26) PlayStation®5 Console (1TB) – Bundle con due DualSense® £12.49 (€14,29) PlayStation®5 Pro Console – 2TB £16.99 (€19,44) PlayStation Portal™ Remote Player £7.49 (€8,57) PlayStation®VR2 £11.99 (€13,72) PlayStation®VR2 Horizon Call of the Mountain™ Bundle £10.99 (€12,57) DualSense Edge® Wireless Controller £6.49 (€7,42)

Obbligo di restituzione

Come detto, il prodotto ottenuto non è di proprietà e non lo diventerà al termine del pagamento di tutte le rate previste. Sono disponibili quattro opzioni, con un sistema che prevede un costo inferiore laddove si accetti di legarsi al sistema per un periodo più ampio.

Ciò vuol dire che una PS5 Digital Edition da 825 GB costa:

9,95 pound al mese per 36 mesi;

10,49 pound al mese per 24 mesi;

14,59 pound al mese per 12 mesi;

19,49 al mese con sistema di cancellazione libero ogni 30 giorni.

Parliamo di un noleggio puro, con restituzione obbligatoria. Sony Flex non prevede infatti alcuna formula per un possibile riscatto. Da considerare inoltre un altro aspetto, quello dei potenziali danni. I piccoli segni di usura sono accettati e non compromettono l’accordo ma, qualora la console risultasse danneggiata, si correrebbe il rischio di un risarcimento obbligatorio, a patto di non poter dimostrare assenza di colpe (in caso di guasto di sistema e simili).

Perché colosso giapponese ha deciso di tentare questa strada? La risposta è nel ciclo di vita della console. Con la PS5 che entra nella sua fase di maturità e l’arrivo della versione Pro per la fascia alta, Sony deve trovare nuovi modi per espandere la base installata. Il noleggio riduce il rischio economico per il consumatore e garantisce a Sony un flusso di entrate costante, oltre a mantenere il controllo sull’hardware rigenerato che rientra dai noleggi.