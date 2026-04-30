Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

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Sony torna a far parlare di sé e non nel miglior modo possibile. Numerose segnalazioni hanno sollevato un gigantesco polverone contro la compagnia, che avrebbe applicato un DRM ai giochi PS4 e PS5 acquistati in versione digitale.

L’aggiornamento di marzo ha portato più novità di quante i giocatori potessero immaginare, dunque. Ora il sistema richiede una connessione online per poter giocare. Un vero e proprio sistema di verifica, che impone questo passaggio extra, di fatto non privo di un costo, per poter sfruttare qualcosa che è già stato acquistato.

Giochi bloccati su PlayStation

Il supporto tecnico PlayStation ha confermato le segnalazioni, parlando apertamente di un DRM che impone una connessione online ogni 30 giorni per poter giocare ai titoli PS4 e PS5. Una volta al mese, dunque, sarà obbligatorio connettere la propria console, così da poter accedere al proprio catalogo giochi.

Una situazione assurda, considerando come sia la console che il gioco singolo siano stati già acquistati e siano di proprietà dell’utente. Sappiamo però come il mondo dei videogiochi si sia trasformato in questi anni. Così come per i film acquistati su Prime Video, ad esempio, ciò che si ottiene dopo il pagamento è l’accesso e non la proprietà. E quell’accesso, considerando il controllo alla base della compagnia, può essere ritirato.

Cosa accade senza internet

La domanda nasce spontanea: cosa succede se non collego la mia PS4 o PS5 a internet? In caso di mancato semaforo verde, che scatta in automatico dopo l’accesso al web, Sony fa partire una revoca della licenza.

Un blocco temporaneo, che sarà possibile eliminare collegandosi. Sembra che il DRM in questione non abbia effetto sui giochi già acquistati (pre aggiornamento marzo). Non c’è una retroattività, dunque. Non potrà però esser evitato in alcun modo sui titoli successivi.

Va da sé che la stragrande maggioranza degli utenti PlayStation vanti una connessione online, ma non è questo il punto. Ho acquistato dei prodotti e intendo essere libero di utilizzarli. Al momento del pagamento della console, infatti, non è stato segnalato alcun obbligo di una connessione web.

In casi del genere non occorre pensare alla massa ma ai singoli casi. Ecco, dunque, eventualità nelle quali sarà impossibile disporre della propria console:

non ho soldi da investire in una connessione internet;

l’area nella quale vivo (anche solo temporaneamente) non è coperta da connessione internet;

porto con me la mia console PlayStation in un viaggio della durata superiore di 30 giorni, impossibilitato a connettermi a internet se non per motivi di navigazione (considerando l’eventuale costo eccessivo per le mie finanze).

La notizia non è stata affatto accolta bene dalla community e sembra decisamente un autogol di Sony. Alla luce di tutto ciò, la funzione offline di Steam oggi appare rivoluzionaria. Tenendo conto anche delle svolte di Xbox, con calo del costo annunciato e collaborazioni future, sembra che PlayStation stia restando un po’ indietro nella grande corsa della nuova generazione videoludica.