SONY Bravia Theatre Bar 6

La Theatre Bar 6 si fa apprezzare per la nitidezza dei dialoghi, la facilità di installazione e l’impatto dei bassi garantito dal subwoofer. Parliamo di una soundbar nella sua accezione più classica, con l'aggiunta di una subwoofer wireless che rende la prima configurazione semplicissima anche per chi non ha particolari conoscenze sul fronte tecnico.

Rispetto ad altri prodotti sul mercato, le dimensioni sono piuttosto ingombranti, ma comunque rigorosamente nella norma e questa soundbar si colloca praticamente sotto ogni televisore senza ostruire la visuale perché il suo spessore è comunque contenuto. Ci sono molti aspetti positivi che abbiamo apprezzato, anche se le migliori soddisfazioni vengono dalla combinazione con un televisore Sony, una condizione che non è scontata.

Ha però un prezzo che non è per tutti e un’interfaccia software (della app che la controlla) che sa un po' di vecchio, soprattutto se confrontata con soluzioni più moderne. Nel complesso, pur se costosa, rappresenta comunque una buona proposta.