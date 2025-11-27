È al minimo storico il prezzo della soundbar Sony BRAVIA Theater Bar 6

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Soundbar con subwoofer wireless, Dolby Atmos e DTS:X, facile da configurare. La Sony BRAVIA Theater Bar 6 è in sconto del 36% per il Black Friday, un prezzo mai visto

Cerchi un upgrade audio credibile e semplice da installare? Su Amazon trovi ora la Sony BRAVIA Theatre Bar 6 con un interessante sconto del 38%. Con questa promo puoi portarti a casa una soundbar che punta su un suono coinvolgente, bassi profondi e dialoghi chiari, mantenendo un design sobrio e un setup rapido. Per scoprire l’offerta, ecco il link diretto.

La proposta di Sony mira a ricreare un’esperienza cinematografica senza complicazioni: audio spazializzato grazie agli speaker orientati verso l’alto, subwoofer potente e un controllo intuitivo. Un profilo ideale per chi vuole migliorare nettamente l’esperienza TV senza sistemi multi-speaker complessi.

Sony BRAVIA Theatre Bar 6: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione da cogliere se vuoi una soundbar affidabile a un prezzo più accessibile: la Sony BRAVIA Theatre Bar 6 è proposta a 299,00€ con -38% rispetto al prezzo di listino. In questa fascia, l’offerta la rende particolarmente competitiva per chi desidera un suono più immersivo con un investimento contenuto.

Il pacchetto include la soundbar e il subwoofer wireless, con una configurazione immediata: un mix che alza l’asticella dell’audio domestico senza complicare il salotto.

Sony BRAVIA Theatre Bar 6: le caratteristiche tecniche

Il sistema punta su un audio 3.1.2 con altoparlanti up‑firing che proiettano il suono verso l’alto per un effetto verticale convincente. Il subwoofer wireless esterno aggiunge impatto alle basse frequenze, mentre il supporto a Dolby Atmos e DTS:X rafforza l’esperienza surround. In abbinata a TV BRAVIA, la funzione Voice Zoom 3 permette di enfatizzare i dialoghi, utile per film e serie. Non mancano Bluetooth e DSEE per migliorare la resa dei contenuti compressi, il tutto con una configurazione semplice.

Tra le specifiche dichiarate: compatibilità con PC, laptop, smartphone, tablet e TV, controllo remoto con telecomando incluso e alimentazione con cavo. La soundbar misura 11P x 95l x 6,4H cm in colore Nero; in confezione trovi batterie per telecomando, cavo HDMI, manuale, scheda di garanzia e telecomando. Un set completo che punta alla praticità e a un reale salto di qualità rispetto all’audio integrato del TV.

