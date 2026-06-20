TOTALE PUNTI 8.2 SONY 1000X The Collexion Dopo settimane di utilizzo quotidiano, prima del lancio ufficiale, una cosa è chiara fin da subito: chi cerca un salto sonoro netto rispetto alle XM6 potrebbe restare con qualche dubbio. Il nuovo driver porta miglioramenti reali, ma sottili, apprezzabili solo con ascolto attento e brani di qualità alta. Chi invece valuta anche la parte tattile e visiva di un prodotto trova in queste cuffie qualcosa di genuinamente diverso. L'archetto, la custodia, persino il modo in cui i tasti si muovono sotto le dita, raccontano una cura costruttiva che le concorrenti raramente raggiungono. Resta da capire se questa differenza giustifichi 200 euro in più rispetto alle WH-1000XM6 standard.

PRO Driver bespoke con cupola in carbonio

Archetto in metallo lavorato a mano

Prima cuffia Sony con DSEE Ultimate

Custodia con chiusura magnetica

App Sony Sound Connect completissima CONTRO Prestazioni sostanzialmente identiche alle WH-1000XM6

Prezzo molto elevato

Upmix 360 ancora perfettibile

Nessun vantaggio sull'autonomia

Design e materiali VOTO: 9 La vera novità delle Sony 1000X The Collexion si tocca prima ancora di ascoltarla. L'archetto combina una finitura matte sandblasted con una parte lucidata a mano da artigiani, un dettaglio che si sente sotto le dita e che le plastiche delle XM6 non possono replicare. Il padiglione utilizza una finta pelle sviluppata in due anni di ricerca, con una texture che unisce morbidezza e resistenza. I tasti sono integrati in metallo, le aperture dei microfoni hanno bordi netti. Le colorazioni disponibili, Platinum e Black, restano sobrie: nessun colore vistoso, piuttosto un'eleganza simile a quella di un abito da sera. Nelle sessioni d'ascolto prolungate, la pressione sulla testa resta contenuta, un risultato migliore rispetto alle XM6. Anche la custodia per il trasporto convince: formato compatto e chiusura magnetica, comoda per chiunque.

Qualità audio VOTO: 8 C'è una doverosa premessa da fare sul tema dell'audio: la valutazione della qualità del suono è fortemente soggettiva, non esiste una valutazione che valga per tutti, perché cambiano molto le esigenze a seconda del genere musicale preferito e quindi della gamma di frequenze su cui insiste principalmente la musica che si ascolta solitamente. Lo lo dico perché sulle cuffie si trovano spesso valutazioni molto differenti a seconda di chi le prova e questo potrebbe spiazzare: è importante sottolineare come il mio gusto sia essenzialmente pop con una deriva verso il sol, mentre raramente di ascoltare musica classica o produzioni rock. E' un punto di riferimento di cui tenere conto. L'esperienza sonora delle Sony 1000X The Collexion è molto simile a quella delle WH-1000XM6: soundstage ampio, buona separazione tra gli strumenti, medi bilanciati. La differenza arriva dal nuovo driver con cupola in carbonio composito unidirezionale, che regala una separazione strumentale leggermente più precisa e una scena sonora percepita come più ampia. Non è un cambiamento che si nota nei primi trenta secondi: emerge nell'ascolto prolungato di registrazioni orchestrali o jazz acustico, mentre su pop ed elettronica compressa la differenza è quasi impercettibile. La novità più concreta è il DSEE Ultimate, primo upscaling Sony basato su Edge-AI: su file compressi o streaming a qualità media il guadagno è reale e percepibile, anche se su un MP3 a basso bitrate i miracoli non avvengono.

Noise cancelling e Upmix 360 VOTO: 8 Sul fronte del noise cancelling, Sony non cambia formula: stessi 12 microfoni, stesso Multi-Noise Sensor e stesso Adaptive NC Optimizer delle WH-1000XM6. Le prestazioni sono identiche, e per chi conosce già le XM6 questo significa un ANC tra i migliori del mercato. Per chi sperava in un passo avanti giustificato dal prezzo, la risposta è no. La funzione 360 Reality Audio Upmix si espande invece a tre modalità: Musica, Cinema e Gioco. Il risultato è discreto: la scena si allarga rispetto alla stereofonia pura, ma chi ha un orecchio critico noterà subito che non equivale ad ascoltare contenuto nativo in 360 Reality Audio. La modalità Gioco resta quella più convincente, grazie alla separazione direzionale dei suoni.

App e personalizzazione VOTO: 9 L'app Sony Sound Connect è uno dei punti di forza più solidi dell'intera gamma. La quantità di parametri personalizzabili, dai profili di equalizzazione al comportamento dell'ANC nei diversi contesti, è superiore a quella offerta dalla concorrenza, Bose e Sennheiser compresi. Un esempio concreto è il tasto Listening Mode: le tre modalità predefinite (Standard 2ch, Upmix Musica, Upmix Cinema) si possono personalizzare, mentre la quarta opzione, l'Upmix per il Gioco, va aggiunta manualmente. Una scelta che lascia margine di personalizzazione senza complicare l'uso quotidiano per chi preferisce le impostazioni di base.

Autonomia e ricarica VOTO: 7 L'autonomia dichiarata è di 24 ore con noise cancelling attivo e 32 ore senza. Nei test con utilizzo misto e volume moderato, il dato si conferma quasi del tutto, con qualche margine in meno nelle condizioni più impegnative. È un risultato in linea con il mercato, non un punto di forza distintivo: le Bose QuietComfort Ultra arrivano a valori simili, e anche le WH-1000XM6 si attestano sulle stesse ore. La ricarica rapida funziona bene, pochi minuti bastano per diverse ore di ascolto, anche se Sony non specifica nel comunicato ufficiale il tempo necessario per una ricarica completa. La parziale delusione viene dal fatto che oggi ci sono prodotti sul mercato con un'autonomia siderale rispetto a quella delle Sony super deluxe: si pensi a Nothing Headphone (a), che costano poco più di 150 euro e arrivano a 135 ore con una sola carica. E' per questo che qui sotto trovate un link diretto per l'acquisto: non troverete un affare migliore.