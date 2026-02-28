Conduttore radiofonico, blogger e scrittore. Da anni impegnato nella divulgazione della cultura digitale, è fondatore e Chief editor di MisterGadget.Tech

La domotica fai-da-te non è mai stata così accessibile: un modulo grande quanto un accendino, nascosto dietro l'interruttore, e la tua casa impara a obbedirti.

Sonoff

C’era un tempo in cui "casa intelligente" significava avere i soldi per rifare tutto l’impianto elettrico da zero, chiamare un installatore specializzato e prepararsi a settimane di cantiere. Tempi bui, giustamente dimenticati.

Il Sonoff MINI DUO con protocollo Matter è uno di quei dispositivi che spiegano, meglio di qualsiasi discorso teorico, quanto sia cambiato il mondo della domotica. Costa circa 20 euro, è grande quanto un accendino e si installa — con le dovute precauzioni — nell’incavo della scatola elettrica dove già vive il tuo vecchio interruttore. Nessuna traccia a muro, nessun impianto da rifare.

Di cosa stiamo parlando: un dispositivo di smart home, in grado di rendere intelligente l’impianto elettrico tradizionale, permettendo di accendere e spegnere le luci a distanza, ma anche di programmare la loro accensione ad un determinato orario, o quando viene la sera, e di spegnerle quando, ad esempio, nessuno è in casa.

Il vantaggio concreto è che puoi continuare a usare l’interruttore fisico esattamente come prima, aggiungendo però la possibilità di controllare le luci dall’altra parte del mondo, creare scenari intelligenti e gestire tutto con un comando vocale rivolto ad Alexa, Google o Siri.

È la risposta più economica e meno invasiva alla domanda che si fanno in molti: si può rendere smart una casa senza spendere una fortuna? La risposta, con dispositivi come questo, è un sì abbastanza convinto.