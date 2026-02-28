Bastano 20 euro per trasformare la tua casa in una smart home vera
La domotica fai-da-te non è mai stata così accessibile: un modulo grande quanto un accendino, nascosto dietro l'interruttore, e la tua casa impara a obbedirti.
C’era un tempo in cui "casa intelligente" significava avere i soldi per rifare tutto l’impianto elettrico da zero, chiamare un installatore specializzato e prepararsi a settimane di cantiere. Tempi bui, giustamente dimenticati.
Il Sonoff MINI DUO con protocollo Matter è uno di quei dispositivi che spiegano, meglio di qualsiasi discorso teorico, quanto sia cambiato il mondo della domotica. Costa circa 20 euro, è grande quanto un accendino e si installa — con le dovute precauzioni — nell’incavo della scatola elettrica dove già vive il tuo vecchio interruttore. Nessuna traccia a muro, nessun impianto da rifare.
Di cosa stiamo parlando: un dispositivo di smart home, in grado di rendere intelligente l’impianto elettrico tradizionale, permettendo di accendere e spegnere le luci a distanza, ma anche di programmare la loro accensione ad un determinato orario, o quando viene la sera, e di spegnerle quando, ad esempio, nessuno è in casa.
Il vantaggio concreto è che puoi continuare a usare l’interruttore fisico esattamente come prima, aggiungendo però la possibilità di controllare le luci dall’altra parte del mondo, creare scenari intelligenti e gestire tutto con un comando vocale rivolto ad Alexa, Google o Siri.
È la risposta più economica e meno invasiva alla domanda che si fanno in molti: si può rendere smart una casa senza spendere una fortuna? La risposta, con dispositivi come questo, è un sì abbastanza convinto.
Il Sonoff MINI DUO MINI-2GS è la versione con protocollo Matter over Wi-Fi del modulo da incasso a doppio canale del produttore cinese ITEAD.
A differenza delle versioni Zigbee — che richiedono un hub esterno per funzionare — questa variante si connette direttamente alla rete Wi-Fi di casa e abbraccia lo standard Matter, il protocollo pensato proprio per far parlare tra loro dispositivi di brand diversi senza attriti.
In pratica: lo installi, lo aggiungi alla tua piattaforma preferita scansionando un QR code, e da quel momento controlli due carichi elettrici separati con una sola tessera grande quanto due monete da due euro sovrapposte.
Due canali indipendenti, fino a 16 ampere totali, protezione da surriscaldamento e sovratensione. Il tutto a un prezzo che non fa paura.
- Compatibilità Matter nativa
- Due canali indipendenti
- Mantiene compatibilità vecchi interruttori
- Configurazione immediata via QR
- Richiede filo del neutro
- Necessari almeno 60 mm nella scatola muro
- Nessun monitoraggio consumo
- Richiede competenze elettricista
Il primo impatto col MINI DUO è una sorpresa nel senso buono: è davvero piccolo. Le dimensioni ridottissime — compatibili con le scatole da incasso standard europee di tipo 60 — lo rendono adatto alla stragrande maggioranza degli impianti esistenti, anche quelli più angusti.
Il guscio è in plastica ignifuga, rassicurante al tatto e sufficientemente solida da non far rimpiangere materiali più pregiati.
I morsetti sono chiaramente etichettati e accettano diversi tipi di interruttore esterno: bilanciere tradizionale, pulsante e anche SPDT, che è il classico deviatore presente nelle configurazioni a tre vie.
Questo dettaglio non è banale: significa che puoi installarlo in stanze dove la luce si comanda da due punti diversi senza dover cambiare nulla dell'impianto esistente.
Il punto dolente riguarda il filo del neutro: il MINI DUO lo richiede per funzionare. In molti appartamenti italiani costruiti prima degli anni '90, il neutro non passa dagli interruttori, il che può rendere l'installazione impossibile senza l'intervento di un elettricista che modifichi il cablaggio.
È un limite del prodotto — non del protocollo — ma vale la pena verificarlo prima di acquistare.
L'adozione dello standard Matter semplifica enormemente il primo avvio. Basta alimentare il modulo, aprire l'app della piattaforma scelta — che sia Apple Casa, Google Home o Amazon Alexa — e inquadrare il QR code stampato sul dispositivo. In pochi secondi il MINI DUO appare nell'ecosistema come se fosse sempre stato lì.
Chi preferisce avere tutto sotto un unico tetto può usare l'app proprietaria eWeLink, che consente di gestire sia i dispositivi Sonoff Wi-Fi che quelli Matter, aggiungere automazioni, programmare orari e creare scenari.
L'interfaccia è pulita e abbastanza intuitiva, anche se non raggiunge i livelli di raffinatezza delle app native di Apple o Google.
Una funzione interessante è la modalità Detach Relay, che separa il comportamento del relè interno dallo stato dell'interruttore fisico. In pratica, puoi usare il vecchio tasto a parete non per accendere e spegnere direttamente, ma come pulsante intelligente che innesca un'automazione a tua scelta.
È una trovata sottile ma molto utile per chi vuole personalizzare al massimo il comportamento della casa.
Qui il MINI DUO gioca la sua carta più forte. Il protocollo Matter non è un semplice bollino di compatibilità: è una garanzia concreta che il dispositivo parlerà con qualsiasi piattaforma certificata, oggi e in futuro, senza dover sperare che il produttore aggiorni un'integrazione specifica.
Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings, Home Assistant: tutti e cinque i principali ecosistemi di smart home lo riconoscono senza procedure contorte.
Per chi ha già una casa mista — un po' Apple, un po' Google, un po' Amazon — questo è un vantaggio non da poco.
Vale la pena menzionare che Sonoff non è l'unico a muoversi in questo territorio. Shelly, azienda bulgara con una solida reputazione nel settore, propone moduli analoghi come lo Shelly 1 Mini Gen4, anch'esso compatibile con Matter, Wi-Fi e Zigbee in un unico dispositivo.
Il punto di forza di Shelly è storicamente la maggiore apertura verso piattaforme avanzate come Home Assistant e il supporto nativo a protocolli come MQTT senza dover installare firmware alternativi. Il prezzo dei prodotti Shelly tende però ad essere leggermente più alto rispetto ai Sonoff equivalenti.
Spiegare cosa si può fare con un modulo come il MINI DUO è quasi più entusiasmante che descriverne le specifiche tecniche. I casi d'uso pratici sono molti, e quasi tutti immediati.
Con due canali indipendenti puoi gestire, da un'unica scatola elettrica, la luce del corridoio e quella dell'ingresso, programmarle in base all'orario, farle accendere quando suona il campanello o quando il sensore di movimento rileva qualcuno.
Puoi creare uno scenario "Buonanotte" che spegne tutto con un solo comando vocale, oppure uno scenario "Partenza" che verifica e azzera tutti i carichi prima che tu esca di casa.
Il controllo remoto funziona finché il dispositivo è connesso al Wi-Fi e integrato in una piattaforma che supporta l'accesso esterno — il che è praticamente sempre, con Matter.
Dall'altra parte del mondo puoi accendere la luce del soggiorno se hai lasciato qualcuno a casa, o spegnere quella che hai dimenticato accesa.
Non manca il supporto per timer, schedule e scenari condizionali: se alle 18:30 è ancora buio fuori, accendi automaticamente l'ingresso. Piccole cose che, sommate, cambiano davvero il modo in cui si vive una casa.
Venti euro. È difficile trovare altri modi per dirlo in modo più efficace. A questo prezzo il Sonoff MINI DUO MINI-2GS porta in casa il protocollo Matter, due canali indipendenti e la compatibilità con tutti i principali ecosistemi smart.
È un rapporto qualità/prezzo che nel settore della domotica è tutt'altro che scontato.
Per dare un riferimento concreto: un impianto domotico tradizionale cablato, con centralina e intervento di un installatore abilitato, si muove tipicamente tra qualche migliaio e decine di migliaia di euro a seconda dell'estensione della casa.
Con i moduli da incasso Wi-Fi come questo, invece, si parte da un singolo punto luce e si espande progressivamente, stanza per stanza, senza opere murarie e senza impegni economici pesanti.
Chi volesse esplorare alternative, lo Shelly 1 Mini Gen4 si posiziona sullo stesso segmento con qualche euro in più ma con il vantaggio della connettività multipla (Wi-Fi, Zigbee e Matter nello stesso dispositivo).
Entrambi i prodotti rappresentano oggi il miglior rapporto accessibilità/funzionalità disponibile sul mercato per chi vuole iniziare a domotizzare casa senza traumi.
Il Sonoff MINI DUO Matter è il tipo di prodotto che risolve un problema reale in modo elegante e accessibile. Due canali in un modulo minuscolo, protocollo Matter nativo, compatibilità garantita con tutti i principali ecosistemi: non chiede molto, ma dà moltissimo.
La facilità di configurazione e la possibilità di continuare a usare i vecchi interruttori fisici abbattono le resistenze anche di chi non è appassionato di tecnologia.
Il tallone d'Achille rimane la necessità del filo del neutro, che in molte abitazioni italiane di vecchia costruzione non è presente nelle scatole degli interruttori.
Chi si trova in questa situazione dovrà o rinunciare o fare intervenire un elettricista per modificare il cablaggio — il che ridimensiona un po' il concetto di installazione semplice. Manca anche il monitoraggio dei consumi, che qualcuno potrebbe aspettarsi a questo livello di integrazione.
Con 20 euro il Sonoff MINI DUO fa un lavoro onesto e concreto. È il punto di ingresso ideale per chi vuole avvicinarsi alla domotica senza impegnarsi in un progetto da ristrutturazione completa.
Prima di acquistare, però, un consiglio vale sempre la pena di ripeterlo: toccare un impianto elettrico non è un'attività per tutti. Verificate la presenza del neutro e, in caso di dubbi, affidatevi a un elettricista abilitato. La smart home più bella è quella che funziona senza rischi.
Nota redazionale: qualsiasi intervento su un impianto elettrico deve essere eseguito da personale qualificato o sotto la supervisione di un elettricista abilitato. La modifica di un impianto certificato da parte di personale non autorizzato può comportare rischi per la sicurezza e la decadenza della conformità dell'impianto alla normativa vigente.
