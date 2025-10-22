Libero
Sonic Rumble: confermata l’uscita globale il 5 novembre 2025

Il celebre riccio blu debutta in un gioco multiplayer per 32 giocatori: skin, modalità, ambientazioni e tutto ciò che sappiamo finora.

Pubblicato:

Foto di Francesco Basile

Francesco Basile

Founder KingEsport

Cresciuto tra livelli da completare e console da smontare, ha trasformato la passione per il gaming in un lavoro, fondando King Esport e portando il gaming dagli schermi ai grandi eventi. Da Gennaio 2025 scrive di tecnologia e videogiochi per Libero Tecnologia.

sonic 3d image videogame blue lettering 123

Dopo vari rinvii, SEGA ha ufficializzato che Sonic Rumble uscirà il 5 novembre 2025 per Android, iOS e PC (Steam / Epic). Il gioco è un party-battle royale ambientato nel mondo di Sonic, che promette l’azione multigiocatore fino a 32 utenti e nuove modalità inedite.

Un lancio globale atteso da tempo

Dopo due anni di annunci, delay e pre-registrazioni, SEGA ha comunicato che Sonic Rumble sarà lanciato globalmente il 5 novembre 2025 per iOS, Android e PC (tramite Steam e probabilmente Epic Games Store). In origine il gioco era indicato per il 8 maggio 2025, data poi posticipata. Questo nuovo titolo segna un cambio di passo per il franchise: non più un platform tradizionale, ma un’esperienza multiplayer massiva e party-style che punta a coinvolgere nuovi pubblici.

Cosa offre il gioco: modalità, piattaforme e caratteristiche principali

Sonic Rumble è il primo gioco della serie Sonic the Hedgehog concepito come party/battle royale: fino a 32 giocatori partecipano a sfide brevi e dinamiche, in ambientazioni giocattolose create dal malvagio Dr. Eggman.
Le modalità principali includono: “Run” (una corsa verso il traguardo), “Survival” (sopravvivenza in un’arena), “Ring Battle” (chi raccoglie più anelli vince) e altre varianti rapide.  La pre-registrazione per mobile e PC è già attiva, e i primi bonus legati al numero di iscritti includono skin a tema, “Chao buddies” e moneta di gioco (rings) da sbloccare al lancio.

Perché il gioco è importante per il brand Sonic

Dal primo annuncio nel 2024, Sonic Rumble ha incuriosito perché segna un’evoluzione del marchio Sonic the Hedgehog: da piattaforme e azione solista verso esperienza sociale, multiplayer e momenti condivisi. In un mercato sempre più competitivo per giochi free-to-play e battle royale, SEGA punta a sfruttare il potenziale del brand Sonic per attrarre sia fan storici che nuovi utenti mobile/PC.
Il cambio di genere e formato potrebbe dare nuova linfa al franchise, diversificando le tipologie di gioco proposte.

Eventuali rinvii e stato della produzione

Nonostante l’annuncio ufficiale, il cammino non è stato lineare: il debutto previsto per maggio 2025 è stato rimandato per garantire qualità e stabilità. Alcuni store indicavano come placeholder la data del 31 luglio 2025, ma gli sviluppatori hanno chiarito che si trattava solo di una data fittizia. Ora che è stata fissata la data del 5 novembre, gli utenti attendono aggiornamenti su beta pubbliche, eventi di lancio e dettagli monetizzazione.

Cosa osservare dopo il lancio

  • Essendo un titolo multiplayer massivo, la stabilità dei server, il bilanciamento delle modalità e la qualità della community saranno elementi chiave.

  • Il modello free-to-play e le microtransazioni: secondo alcune fonti Sonic Rumble non sarà “pay-to-win”, ma bisognerà verificare la trasparenza delle modalità di monetizzazione.

  • Il supporto post-lancio: SEGA ha la possibilità di aggiungere nuove modalità, eventi stagionali e collaborazioni esclusive (skin, crossover, ecc.) che possono mantenere vivo l’interesse nel tempo.

Sonic Rumble rappresenta una scommessa significativa per SEGA e per il brand Sonic: un gioco che cambia forma, modalità e target. Con la data del 5 novembre 2025 finalmente confermata, gli appassionati sanno quando prepararsi alla sfida. Resta da vedere se l’esecuzione sarà all’altezza delle ambizioni, ma le premesse ci sono tutte.

