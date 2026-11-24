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La sonda BepiColombo è entrata in orbita attorno a Mercurio: a bordo quattro strumenti italiani, ma un imprevisto ha sorpreso i tecnici

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La missione BepiColombo, realizzata da Europa e Giappone, ha raggiunto Mercurio dopo un viaggio di otto anni e una complessa manovra di frenata.

Un problema software ha spento i motori in anticipo, ma l’ESA ha confermato che la sonda è al sicuro mentre gli ingegneri valutano le conseguenze.

La missione comprende due orbiter e quattro strumenti italiani, tra cui Simbio-Sys, che mapperà la superficie e analizzerà i minerali del pianeta.

Una sonda con un nome italiano (e quattro strumenti italiani a bordo) ha raggiunto Mercurio dopo otto anni di viaggio. Prima di lei, solo un’altra missione nella storia era riuscita a mettersi in orbita intorno al pianeta più vicino al Sole. L’hanno costruita insieme Europa e Giappone, e il suo nome rende omaggio a uno scienziato padovano. Le ore successive all’arrivo, però, hanno riservato una sorpresa ai tecnici.

BepiColombo e la lunga frenata

Andiamo per ordine: la sonda si chiama BepiColombo, in onore di Giuseppe Colombo, detto Bepi, matematico e ingegnere dell’Università di Padova. Il suo legame con Mercurio nasce con Mariner 10, la sonda della NASA che per prima raggiunse il pianeta.

Colombo si accorse che, scegliendo con cura l’orbita dopo il primo passaggio, la sonda americana sarebbe potuta tornare a incontrare Mercurio più volte. L’intuizione funzionò, e la NASA ottenne tre sorvoli invece di uno. Da allora sfruttare la gravità dei pianeti per cambiare rotta senza consumare carburante è diventato uno strumento classico dell’esplorazione spaziale.

La sonda che porta il suo nome ne ha fatto un uso massiccio. All’arrivo, però, per farsi catturare dalla gravità di Mercurio la sonda doveva rallentare parecchio, e l’unico modo era accendere i motori nel momento giusto. I comandi sono partiti dal centro di controllo dell’Agenzia spaziale europea a Darmstadt, in Germania, e la manovra è durata 37 minuti.

Poche ore dopo il team di dinamica del volo ha confermato che la sonda era in orbita. La sorpresa è arrivata con l’aggiornamento successivo: per colpa di un problema software i motori si sono spenti prima del previsto.

Perché arrivare a Mercurio è così difficile?

In ogni caso, l’ESA ha fatto sapere che la sonda è al sicuro e in contatto con la Terra, mentre gli ingegneri ricostruiscono cosa sia successo. Resta da capire se la spinta mancata cambierà i piani dei prossimi mesi e se i due veicoli che compongono la missione sono in piena forma.

In termini astronomici Mercurio è vicino alla Terra, eppure è una delle mete più faticose del Sistema solare. Una sonda diretta verso il Sole accelera di continuo, attirata dalla sua gravità, e per fermarsi intorno a un pianeta piccolo e veloce deve perdere un’enorme quantità di velocità.

BepiColombo ha seguito una rotta a spirale e ha frenato un po’ a ogni passaggio vicino a un pianeta: un sorvolo della Terra, due di Venere e sei dello stesso Mercurio. A spingerla c’erano motori elettrici a ioni alimentati dai pannelli solari. Durante il viaggio un guasto all’alimentazione ne ha ridotto la potenza e i tecnici hanno dovuto ridisegnare la traiettoria, che si è allungata di circa un anno.

Gli occhi italiani su Mercurio

BepiColombo è formata da due sonde che hanno viaggiato agganciate e che si separeranno nelle prossime settimane. L’orbiter dell’ESA studierà la superficie e l’interno del pianeta. Quello della JAXA, chiamato Mio, si occuperà del campo magnetico e dell’ambiente che circonda Mercurio.

Sull’orbiter europeo viaggia buona parte del contributo italiano. Attraverso l’Agenzia spaziale italiana, insieme all’Istituto nazionale di astrofisica e all’industria, l’Italia ha fornito quattro strumenti: l’accelerometro ISA, i rilevatori di particelle SERENA, il trasponder radio MORE e Simbio-Sys, il sistema di camere che fotograferà il pianeta.

Simbio-Sys ha già acceso i suoi tre canali ottici e scattato le prime immagini, e ha così dimostrato di aver superato il viaggio in buona salute. La camera stereo costruirà una mappa tridimensionale di tutto Mercurio, quella ad alta risoluzione distinguerà dettagli di pochi metri e lo spettrometro riconoscerà i minerali della superficie dalla luce che riflettono.

Quando le osservazioni scientifiche partiranno, fra qualche mese, anche occhi italiani aiuteranno a ricostruire la storia di vulcani, faglie e crateri del pianeta più vicino al Sole.