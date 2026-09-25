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Gestire in sicurezza acquisti online, home banking e password su più dispositivi è diventato complesso, soprattutto se ti affidi spesso alle reti Wi-Fi pubbliche. In questo momento McAfee Total Protection è disponibile con uno sconto dell’80%, una promo interessante per chi cerca una protezione completa per tutta la famiglia senza spendere cifre elevate.

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Questa suite di sicurezza punta a coprire tutte le aree più critiche della vita digitale: l’antivirus con IA avanzata difende da virus e minacce in continua evoluzione, la VPN cifra il traffico quando navighi o fai pagamenti online trasformando i Wi-Fi pubblici in connessioni più sicure, mentre il gestore di password ti aiuta a creare e conservare credenziali complesse senza doverle ricordare tutte a memoria. A completare il pacchetto ci sono strumenti contro le truffe via SMS e QR code, l’alert sui siti rischiosi e l’assistenza clienti dedicata in caso di problemi.

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Con questa promozione puoi avere McAfee Total Protection per 5 dispositivi per 15 mesi a soli 19,99€, grazie a uno sconto dell’80% rispetto al prezzo di listino: un rapporto tra durata, numero di device coperti e funzioni avanzate (antivirus, VPN, password manager e protezione anti-truffa) particolarmente competitivo nella fascia delle suite complete per la sicurezza digitale.

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La suite di sicurezza McAfee con l’antivirus avanzato e la VPN integrata

Se ti preoccupano virus, frodi online e truffe via SMS, una suite all-in-one come questa può ridurre molto il rischio nella vita digitale di tutti i giorni, su computer e smartphone.

Antivirus con IA avanzata : il motore di sicurezza McAfee sfrutta l’intelligenza artificiale per riconoscere e bloccare minacce nuove e in continua evoluzione, così riduci il rischio di infezioni anche con malware recenti.

: il motore di sicurezza McAfee sfrutta l’intelligenza artificiale per riconoscere e bloccare minacce nuove e in continua evoluzione, così riduci il rischio di infezioni anche con malware recenti. VPN sicura per Wi‑Fi pubblici : quando ti connetti a reti aperte in bar, hotel o aeroporti, la VPN cifra il traffico e protegge operazioni bancarie, acquisti online e dati personali, rendendo più difficile l’intercettazione da parte di terzi.

: quando ti connetti a reti aperte in bar, hotel o aeroporti, la VPN cifra il traffico e protegge operazioni bancarie, acquisti online e dati personali, rendendo più difficile l’intercettazione da parte di terzi. Protezione dalle truffe : il sistema analizza in tempo reale virus, tentativi di hacking, SMS sospetti e codici QR rischiosi, aiutandoti a evitare link malevoli e raggiri che spesso sfuggono a un controllo superficiale.

: il sistema analizza in tempo reale virus, tentativi di hacking, SMS sospetti e codici QR rischiosi, aiutandoti a evitare link malevoli e raggiri che spesso sfuggono a un controllo superficiale. Monitoraggio di email e dati sensibili : il servizio tiene sotto controllo indirizzi email, documenti d’identità e numeri di telefono e ti avvisa se emergono segnali di possibile violazione, così puoi intervenire rapidamente.

: il servizio tiene sotto controllo indirizzi email, documenti d’identità e numeri di telefono e ti avvisa se emergono segnali di possibile violazione, così puoi intervenire rapidamente. Navigazione sicura : mentre esplori il web, McAfee segnala i siti potenzialmente pericolosi e i tentativi di phishing, aiutandoti a riconoscere pagine fasulle che imitano servizi reali.

: mentre esplori il web, McAfee segnala i siti potenzialmente pericolosi e i tentativi di phishing, aiutandoti a riconoscere pagine fasulle che imitano servizi reali. Gestore di password integrato : genera password robuste e le memorizza in modo sicuro, permettendoti di usare credenziali differenti e complesse sui vari servizi senza ricorrere a riutilizzi rischiosi.

: genera password robuste e le memorizza in modo sicuro, permettendoti di usare credenziali differenti e complesse sui vari servizi senza ricorrere a riutilizzi rischiosi. Assistenza clienti dedicata : in caso di dubbi su installazione, configurazione o sicurezza, puoi contare sul supporto McAfee per essere guidato passo passo.

: in caso di dubbi su installazione, configurazione o sicurezza, puoi contare sul supporto McAfee per essere guidato passo passo. Codice digitale con download immediato: dopo l’acquisto ricevi via email il codice e le istruzioni per attivare subito l’abbonamento di 15 mesi con rinnovo automatico, così inizi a proteggere i tuoi dispositivi senza attese.

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FAQ Su quanti dispositivi posso usare McAfee Total Protection con questa licenza? Questa versione di McAfee Total Protection copre fino a 5 dispositivi per 15 mesi. McAfee Total Protection include una VPN per navigare sui Wi-Fi pubblici? Sì, la suite integra una VPN sicura che protegge la tua privacy durante la navigazione e le operazioni online su reti Wi-Fi pubbliche. McAfee Total Protection aiuta a difendersi da truffe via SMS e siti di phishing? Sì, offre protezione in tempo reale contro SMS truffaldini, codici QR rischiosi e segnala i siti web pericolosi o di phishing. Come ricevo McAfee Total Protection dopo l’acquisto su Amazon? Dopo l’acquisto ricevi via email il codice digitale e le istruzioni per scaricare e attivare subito l’abbonamento.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.