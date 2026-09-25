McAfee Total Protection, l'antivirus completo per il PC a un prezzo stracciato
L'antivirus McAfee Total Protection valido per 5 dispositivi da oggi in offerta con uno sconto dell'80%. Dotato di VPN e di un gestore password.
Gestire in sicurezza acquisti online, home banking e password su più dispositivi è diventato complesso, soprattutto se ti affidi spesso alle reti Wi-Fi pubbliche. In questo momento McAfee Total Protection è disponibile con uno sconto dell’80%, una promo interessante per chi cerca una protezione completa per tutta la famiglia senza spendere cifre elevate.
Questa suite di sicurezza punta a coprire tutte le aree più critiche della vita digitale: l’antivirus con IA avanzata difende da virus e minacce in continua evoluzione, la VPN cifra il traffico quando navighi o fai pagamenti online trasformando i Wi-Fi pubblici in connessioni più sicure, mentre il gestore di password ti aiuta a creare e conservare credenziali complesse senza doverle ricordare tutte a memoria. A completare il pacchetto ci sono strumenti contro le truffe via SMS e QR code, l’alert sui siti rischiosi e l’assistenza clienti dedicata in caso di problemi.
McAfee Total Protection in offerta su Amazon con sconto dell’80%
Con questa promozione puoi avere McAfee Total Protection per 5 dispositivi per 15 mesi a soli 19,99€, grazie a uno sconto dell’80% rispetto al prezzo di listino: un rapporto tra durata, numero di device coperti e funzioni avanzate (antivirus, VPN, password manager e protezione anti-truffa) particolarmente competitivo nella fascia delle suite complete per la sicurezza digitale.
Approfitta subito dell’offerta su McAfee Total Protection
La suite di sicurezza McAfee con l’antivirus avanzato e la VPN integrata
Se ti preoccupano virus, frodi online e truffe via SMS, una suite all-in-one come questa può ridurre molto il rischio nella vita digitale di tutti i giorni, su computer e smartphone.
- Antivirus con IA avanzata: il motore di sicurezza McAfee sfrutta l’intelligenza artificiale per riconoscere e bloccare minacce nuove e in continua evoluzione, così riduci il rischio di infezioni anche con malware recenti.
- VPN sicura per Wi‑Fi pubblici: quando ti connetti a reti aperte in bar, hotel o aeroporti, la VPN cifra il traffico e protegge operazioni bancarie, acquisti online e dati personali, rendendo più difficile l’intercettazione da parte di terzi.
- Protezione dalle truffe: il sistema analizza in tempo reale virus, tentativi di hacking, SMS sospetti e codici QR rischiosi, aiutandoti a evitare link malevoli e raggiri che spesso sfuggono a un controllo superficiale.
- Monitoraggio di email e dati sensibili: il servizio tiene sotto controllo indirizzi email, documenti d’identità e numeri di telefono e ti avvisa se emergono segnali di possibile violazione, così puoi intervenire rapidamente.
- Navigazione sicura: mentre esplori il web, McAfee segnala i siti potenzialmente pericolosi e i tentativi di phishing, aiutandoti a riconoscere pagine fasulle che imitano servizi reali.
- Gestore di password integrato: genera password robuste e le memorizza in modo sicuro, permettendoti di usare credenziali differenti e complesse sui vari servizi senza ricorrere a riutilizzi rischiosi.
- Assistenza clienti dedicata: in caso di dubbi su installazione, configurazione o sicurezza, puoi contare sul supporto McAfee per essere guidato passo passo.
- Codice digitale con download immediato: dopo l’acquisto ricevi via email il codice e le istruzioni per attivare subito l’abbonamento di 15 mesi con rinnovo automatico, così inizi a proteggere i tuoi dispositivi senza attese.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
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FAQ
Questa versione di McAfee Total Protection copre fino a 5 dispositivi per 15 mesi.
Sì, la suite integra una VPN sicura che protegge la tua privacy durante la navigazione e le operazioni online su reti Wi-Fi pubbliche.
Sì, offre protezione in tempo reale contro SMS truffaldini, codici QR rischiosi e segnala i siti web pericolosi o di phishing.
Dopo l’acquisto ricevi via email il codice digitale e le istruzioni per scaricare e attivare subito l’abbonamento.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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