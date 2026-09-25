Libero
OFFERTE

McAfee Total Protection, l'antivirus completo per il PC a un prezzo stracciato

L'antivirus McAfee Total Protection valido per 5 dispositivi da oggi in offerta con uno sconto dell'80%. Dotato di VPN e di un gestore password.

5 min di lettura

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

McAfee Total Protection confezione digitale Amazon

Gestire in sicurezza acquisti online, home banking e password su più dispositivi è diventato complesso, soprattutto se ti affidi spesso alle reti Wi-Fi pubbliche. In questo momento McAfee Total Protection è disponibile con uno sconto dell’80%, una promo interessante per chi cerca una protezione completa per tutta la famiglia senza spendere cifre elevate.

Questa suite di sicurezza punta a coprire tutte le aree più critiche della vita digitale: l’antivirus con IA avanzata difende da virus e minacce in continua evoluzione, la VPN cifra il traffico quando navighi o fai pagamenti online trasformando i Wi-Fi pubblici in connessioni più sicure, mentre il gestore di password ti aiuta a creare e conservare credenziali complesse senza doverle ricordare tutte a memoria. A completare il pacchetto ci sono strumenti contro le truffe via SMS e QR code, l’alert sui siti rischiosi e l’assistenza clienti dedicata in caso di problemi.

Unisciti al canale offerte su Telegram

McAfee Total Protection in offerta su Amazon con sconto dell’80%

Con questa promozione puoi avere McAfee Total Protection per 5 dispositivi per 15 mesi a soli 19,99€, grazie a uno sconto dell’80% rispetto al prezzo di listino: un rapporto tra durata, numero di device coperti e funzioni avanzate (antivirus, VPN, password manager e protezione anti-truffa) particolarmente competitivo nella fascia delle suite complete per la sicurezza digitale.

Scopri l’offerta ora

McAfee Total Protection confezione digitaleAmazon

Approfitta subito dell’offerta su McAfee Total Protection

La suite di sicurezza McAfee con l’antivirus avanzato e la VPN integrata

Se ti preoccupano virus, frodi online e truffe via SMS, una suite all-in-one come questa può ridurre molto il rischio nella vita digitale di tutti i giorni, su computer e smartphone.

  • Antivirus con IA avanzata: il motore di sicurezza McAfee sfrutta l’intelligenza artificiale per riconoscere e bloccare minacce nuove e in continua evoluzione, così riduci il rischio di infezioni anche con malware recenti.
  • VPN sicura per Wi‑Fi pubblici: quando ti connetti a reti aperte in bar, hotel o aeroporti, la VPN cifra il traffico e protegge operazioni bancarie, acquisti online e dati personali, rendendo più difficile l’intercettazione da parte di terzi.
  • Protezione dalle truffe: il sistema analizza in tempo reale virus, tentativi di hacking, SMS sospetti e codici QR rischiosi, aiutandoti a evitare link malevoli e raggiri che spesso sfuggono a un controllo superficiale.
  • Monitoraggio di email e dati sensibili: il servizio tiene sotto controllo indirizzi email, documenti d’identità e numeri di telefono e ti avvisa se emergono segnali di possibile violazione, così puoi intervenire rapidamente.
  • Navigazione sicura: mentre esplori il web, McAfee segnala i siti potenzialmente pericolosi e i tentativi di phishing, aiutandoti a riconoscere pagine fasulle che imitano servizi reali.
  • Gestore di password integrato: genera password robuste e le memorizza in modo sicuro, permettendoti di usare credenziali differenti e complesse sui vari servizi senza ricorrere a riutilizzi rischiosi.
  • Assistenza clienti dedicata: in caso di dubbi su installazione, configurazione o sicurezza, puoi contare sul supporto McAfee per essere guidato passo passo.
  • Codice digitale con download immediato: dopo l’acquisto ricevi via email il codice e le istruzioni per attivare subito l’abbonamento di 15 mesi con rinnovo automatico, così inizi a proteggere i tuoi dispositivi senza attese.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

McAfee Total Protection, approfitta ora dell’offerta lampo fino ad esaurimento scorte.

FAQ

Su quanti dispositivi posso usare McAfee Total Protection con questa licenza?

Questa versione di McAfee Total Protection copre fino a 5 dispositivi per 15 mesi.

McAfee Total Protection include una VPN per navigare sui Wi-Fi pubblici?

Sì, la suite integra una VPN sicura che protegge la tua privacy durante la navigazione e le operazioni online su reti Wi-Fi pubbliche.

McAfee Total Protection aiuta a difendersi da truffe via SMS e siti di phishing?

Sì, offre protezione in tempo reale contro SMS truffaldini, codici QR rischiosi e segnala i siti web pericolosi o di phishing.

Come ricevo McAfee Total Protection dopo l’acquisto su Amazon?

Dopo l’acquisto ricevi via email il codice digitale e le istruzioni per scaricare e attivare subito l’abbonamento.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

Inglas Vetri

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963