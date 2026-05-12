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Snapseed 4 è un aggiornamento significativo dell'app di fotoritocco di Google, con interfaccia rinnovata e strumenti moderni.

L'app porta su Android editing non distruttivo, batch editing, Snapseed Camera e nuovi strumenti come Smart Masking e Color HSL.

Snapseed 4 è disponibile su Play Store e iOS, rimane gratuita e punta a rilanciare l'app senza trasformarla in servizio a pagamento.

Snapseed 4 rappresenta uno degli aggiornamenti più importanti degli ultimi anni per l’app di fotoritocco di Google. Dopo una lunga fase caratterizzata da novità limitate, l’app riceve una nuova interfaccia, strumenti più moderni, funzioni pensate per velocizzare il lavoro su più immagini, tanti filtri e l’editing “non distruttivo”.

Cos’è Snapseed?

Snapseed è una delle applicazioni di editing fotografico più conosciute in ambito mobile. Creata da Nik Software e acquisita da Google nel 2012, si è distinta nel tempo per un approccio piuttosto raro nel settore: strumenti avanzati senza obbligo di abbonamento.

Negli ultimi anni, però, l’app sembrava essere rimasta in secondo piano. La versione iOS aveva già ricevuto un aggiornamento significativo, mentre Android era rimasto più indietro. Con Snapseed 4.0, Google riallinea le due piattaforme e porta anche sugli smartphone Android un’esperienza più vicina agli editor fotografici moderni.

Snapseed 4, tutte le novità

La prima differenza si nota già all’apertura dell’app. La schermata iniziale mostra ora una griglia con le immagini già modificate, mentre l’editor è suddiviso in tre sezioni principali: Looks, Tools ed Export. Anche l’area dedicata agli strumenti è stata riorganizzata per rendere più immediata la ricerca delle funzioni disponibili.

Resta il sistema di controllo tipico di Snapseed, basato su regolazioni tramite scorrimento orizzontale e opzioni aggiuntive accessibili con movimenti verticali, ma il flusso generale appare più ordinato e intuitivo. Sono presenti anche il passaggio rapido tra tema chiaro e scuro e la visualizzazione dell’istogramma.

Una delle novità più importanti è l’editing non distruttivo. Gli utenti possono tornare su modifiche già applicate senza perdere l’intera sequenza degli interventi effettuati. Si tratta di un’aggiunta importante per chi utilizza Snapseed in modo più preciso e vuole evitare di ricominciare da zero dopo ogni modifica.

Arriva anche il batch editing, funzione che permette di applicare lo stesso stile o le stesse regolazioni a più immagini contemporaneamente. Una soluzione particolarmente utile quando si lavora su fotografie scattate nello stesso contesto, come un viaggio o un evento.

Tra i cambiamenti principali c’è anche la Snapseed Camera. L’app non serve più soltanto a modificare immagini presenti nella galleria, ma consente anche di scattare direttamente con stili personalizzati o simulazioni ispirate alla fotografia analogica. Gli effetti applicati in tempo reale possono comunque essere modificati o rimossi successivamente.

Snapseed 4 introduce inoltre strumenti come Smart Masking, Color HSL, Dehaze, Halation e Bloom. La mascheratura intelligente permette di isolare soggetti o sfondi con maggiore rapidità, mentre i nuovi effetti puntano soprattutto a ricreare atmosfere più vicine all’estetica della pellicola.

Snapseed 4 è già disponibile?

Snapseed 4 è in distribuzione su Android tramite Google Play Store ed è disponibile anche su iOS. Il rollout su Android potrebbe avvenire gradualmente, quindi non tutti gli utenti potrebbero ricevere subito l’aggiornamento.

L’app resta gratuita e continua a non includere pubblicità, abbonamenti, watermark e altro. Ed è proprio questo uno degli aspetti che rende significativo l’aggiornamento: Google ha riportato Snapseed al centro della fotografia mobile senza trasformarlo in un servizio a pagamento. Dopo anni di evoluzione piuttosto lenta, l’app torna così a proporsi come una soluzione competitiva nel panorama del fotoritocco mobile.