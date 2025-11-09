Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Snapchat stringe una partnership da 400 milioni di dollari con Perplexity AI, integrando un modello di intelligenza artificiale direttamente nella chat dell’app per offrire risposte e assistenza in tempo reale, senza pubblicità.

La nuova funzione AI sarà disponibile dal 2026, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza utente, aumentare il tempo di permanenza sull’app e rafforzare la posizione di Snap nel settore dei social network rispetto a rivali come Instagram e TikTok.

Snapchat punta sull’intelligenza artificiale, seguendo un trend ormai chiaro anche per il settore dei social network. Grazie a una partnership con Perplexity, infatti, Snap, l’azienda alle spalle della popolare applicazione, metterà a disposizione dei suoi utenti un modello di intelligenza artificiale che potrà essere utilizzato in vari modi. Si tratta di una novità molto importante per gli utenti che potranno sfruttare una tecnologia avanzata per migliorare la propria esperienza. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito a questa novità.

L’accordo

Snap, in occasione della pubblicazione dei risultati del terzo trimestre del 2024 (chiuso con risultati superiori alle aspettative) ha annunciato una collaborazione con Perplexity AI, startup sempre più di riferimento per il settore dell’intelligenza artificiale. Le due aziende hanno stretto un accordo dal valore di 400 milioni di dollari (tra contanti e azioni). Grazie a questa partnership, un modello AI di Perplexity sarà integrato nella Chat di Snapchat. In questo modo, Snap punta a ritagliarsi uno spazio di rilievo nel settore dei social network, con una migliore integrazione dell’AI rispetto a servizi rivali come Instagram e TikTok.

I vantaggi per gli utenti

Grazie a quest’accordo, gli utenti di Snapchat potranno sfruttare un accesso rapido all’intelligenza artificiale, senza la necessità di uscire dall’applicazione. Direttamente dalla chat di Snapchat, infatti, sarà possibile interagire con l’AI, porre domande e richiedere informazioni. Il servizio sarà gestito direttamente da Perplexity e Snapchat non inserirà pubblicità all’interno delle risposte. L’obiettivo è incrementare il tempo di permanenza all’interno dell’app (con l’obiettivo di incrementare i ricavi ottenuti tramite le inserzioni pubblicitarie) e garantire un accesso rapido a un servizio AI completo e ricco di vantaggi.

Per poter sfruttare questa nuova funzione sarà necessario attendere l’inizio del 2026. Per il momento, è bene sottolineare, non ci sono informazioni precise in merito alle modalità di rilascio e ai mercati in cui la nuova funzione AI sarà rilasciata. Maggiori dettagli in merito potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane. Il 2026 per Snap e per tutti gli utenti Snapchat potrebbe essere ricco di sorprese e potrebbe portare diverse novità legate all’AI. La collaborazione con Perplexity, infatti, potrebbe arricchirsi con nuove funzioni.