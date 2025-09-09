Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Snapchat punta sempre più sull'intelligenza artificiale e aggiunge nuove funzioni per creare e modificare immagini partendo da prompt testuali: ecco i dettagli

Snapchat

In sintesi

Con Imagine Lens gli abbonati Snapchat+ Premium e Lens+ possono generare e modificare immagini partendo da prompt testuali con il supporto dell’AI.

I contenuti creati possono essere personalizzati con prompt predefiniti o descrizioni libere e condivisi facilmente dentro e fuori Snapchat.

L’integrazione di nuove funzioni AI è uno dei trend principali dei social network, in questo momento. Non fa eccezione Snapchat che ha anticipato il rilascio di nuovi strumenti per la generazione di immagini, rivelando alcune informazioni a Techcrunch.com. Gli utenti Snapchat+ Premium e Lens+ (quindi è necessario avere un piano a pagamento attivo) avranno la possibilità di accedere a nuovi tool per utilizzare l’AI per la creazione di contenuti inediti da condividere direttamente tramite Snapchat.

Più AI anche per Snapchat

Poter contare su funzionalità AI sempre più avanzate è fondamentale per i social network e può rappresentare l’arma in più giusta per raggiungere un numero sempre maggiore di utenti. Per questo motivo, anche Snapchat, già da tempo, sta puntando sull’AI, in modo da mettere a disposizione degli utenti una serie di tool avanzati per la creazione di contenuti. Le ultime novità in tal senso sono una conferma: il social punta forte sull’intelligenza artificiale come fatto, ad esempio, anche dalle piattaforme di Meta che sta spingendo per l’adozione di Meta AI.

Le novità di Snapchat

Con la nuova funzionalità Imagine Lens, Snapchat punta a garantire agli utenti la possibilità di sfruttare in modo ancora più completo l’intelligenza artificiale. Partendo da un semplice prompt testuale, infatti, è possibile creare e modificare contenuti, in modo semplice, lasciando che l’AI si occupi delle attività di editing.

A disposizione degli utenti ci sono una serie di prompt predefiniti, che possono rappresentare un punto di partenza per la personalizzazione di un contenuto. In ogni caso, è sempre possibile inserire nuove descrizioni per migliorare la resa finale dell’immagine generata dall’AI. Snapchat consente agli utenti di condividere facilmente i contenuti generati e anche di esportarli al di fuori del social.

Imagine Lens è già accessibile tramite il carosello delle lenti ed è ora un’esclusiva per gli abbonati con un piano Snapchat+ Premium oppure Lens+. Per il momento, non ci sono informazioni in merito a un possibile rilascio di questa nuova funzionalità anche per gli utenti Free. Uno scenario di questo tipo non è da escludere, magari con qualche limitazione legata, ad esempio, al numero di utilizzi giornalieri a disposizione.

In ogni caso, Snapchat continuerà anche per il futuro a puntare sull’intelligenza artificiale generativa, andando ad arricchire la sua applicazione con nuovi contenuti pensati per offrire agli utenti strumenti avanzati per la personalizzazione dei contenuti. Maggiori dettagli in tal senso arriveranno, molto probabilmente, nelle prossime settimane.