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SMS of Death sfrutta messaggi WAP Push invisibili per mandare in crash la gestione delle chiamate Android, interrompendo telefonate e causando riavvii ripetuti.

La falla interessa dispositivi con Android 12-16, inclusi Pixel e Galaxy; la correzione è disponibile per le versioni dalla 14 alla 17.

Google aveva inizialmente respinto la segnalazione nonostante avesse già preparato una patch; gli utenti protetti devono installare l’aggiornamento di ottobre 2026.

Un messaggio che non arriva nella casella degli SMS, non genera notifiche e non mostra alcun mittente può bastare a far cadere una telefonata in corso, compresa quella verso il 112: sembra un incubo, eppure esiste, dato che a dimostrarlo è stato un ricercatore di sicurezza su Android.

La vulnerabilità si chiama SMS of Death, riguarda anche Pixel e Galaxy e ha un risvolto imbarazzante per Google, che per mesi ha trattato la segnalazione come una questione di poco conto.

Che cos’è SMS of Death e come funziona?

A scoprire la falla è stato il ricercatore Mark Blaszczyk, che negli scorsi giorni l’ha resa pubblica, peraltro allegando una dimostrazione. La vicenda è stata ricostruita nel dettaglio da Android Authority, che ha ripercorso anche lo scambio tra il ricercatore e Google.

L’attacco sfrutta i messaggi WAP Push, una categoria di SMS di servizio che gli operatori usano per inviare al telefono impostazioni e configurazioni. Sono messaggi tecnici, pensati per essere elaborati dal sistema senza passare dall’utente, e per questo restano invisibili.

Il messaggio malevolo pesa appena otto byte, cinque dei quali indicano la lunghezza dell’intestazione. Quando Android prova a riservare la memoria necessaria partendo da quel valore anomalo, va in errore il processo che gestisce le chiamate, e la telefonata in corso si interrompe. Il messaggio resta però in coda: il sistema riprova a leggerlo e ogni tentativo provoca un nuovo crash.

Secondo Blaszczyk, una ventina di questi SMS sono sufficienti a intrappolare lo smartphone in un ciclo di riavvii. Il ricercatore sostiene che nemmeno il ripristino di fabbrica sia sempre risolutivo, perché l’operatore potrebbe recapitare di nuovo i messaggi bloccati; l’alternativa è collegare il telefono a un computer e cancellarli a mano, un’operazione alla portata di pochi.

Quali smartphone sono a rischio?

Blaszczyk ha riprodotto l’attacco su un Pixel 9 con il firmware di aprile 2026 e su diversi Galaxy della serie A, riuscendoci ogni volta. Il codice difettoso è presente da Android 12, e il crash è stato verificato fino ad Android 16.

La correzione è stata distribuita per le versioni dalla 14 alla 17. Restano escluse Android 12 e 13, che non ricevono più aggiornamenti di sicurezza da Google: secondo un calcolo di AndroidPure basato sui dati di distribuzione dell’azienda, queste due versioni girano su circa un dispositivo attivo su cinque. Salvo interventi dei singoli produttori, quei telefoni rimarranno esposti.

La segnalazione respinta e la patch già pronta

Il ricercatore aveva avvisato Google il 5 maggio. La segnalazione è stata chiusa più volte come problema estraneo alla sicurezza, fino all’etichetta “Will Not Fix”, cioè nessuna correzione prevista. Nel frattempo, il 15 giugno, gli ingegneri dell’azienda avevano già scritto la soluzione: invece di andare in crash, il sistema intercetta l’errore ed elimina il messaggio difettoso.

Stando a GrapheneOS, sistema operativo alternativo basato su Android, i produttori hanno ricevuto la patch a metà luglio attraverso il programma di anteprime di sicurezza. La falla è stata registrata con il codice CVE-2026-58882, l’identificativo che le vulnerabilità ricevono nel catalogo pubblico internazionale, con gravità critica.

Google non ha chiarito perché abbia respinto un problema che aveva già corretto. L’ipotesi più accreditata è un difetto di comunicazione interna, forse legato a una segnalazione duplicata. Resta poi un’incertezza sui tempi: la correzione è contenuta negli aggiornamenti di ottobre, mentre il codice CVE non compare nel bollettino di sicurezza dello stesso mese e dovrebbe essere inserito in quello di novembre.

Come proteggersi da SMS of Death

La pubblicazione della dimostrazione rende la questione più urgente, perché chiunque abbia le competenze tecniche può ora replicare l’attacco. La prima verifica riguarda il livello della patch di sicurezza, che si trova nelle impostazioni del telefono, di solito nella sezione dedicata a sicurezza e aggiornamenti: i dispositivi con la patch di ottobre 2026 o successiva risultano protetti.

Se l’aggiornamento è disponibile, conviene installarlo senza rimandare, considerando che i tempi di distribuzione cambiano da un produttore all’altro. Per chi usa uno smartphone fermo ad Android 12 o 13, allo stato attuale non risultano contromisure documentate: vale la pena controllare se il produttore offre il passaggio a una versione più recente del sistema, oppure mettere in conto la sostituzione del dispositivo.