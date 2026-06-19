Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

iStock

Negli ultimi anni, il lavoro da remoto, che in Italia viene spesso chiamato “smartworking“, è diventato una pratica molto diffusa, permettendo ai lavoratori di svolgere la propria attività senza recarsi in ufficio, grazie ai tanti servizi online che eliminano la necessità di una presenza fisica.

Anche se molte aziende, dopo il boom registrato durante la pandemia, per evidenti cause di forza maggiore, stanno facendo retromarcia, il lavoro da remoto continua a essere una pratica molto diffusa, in Italia, in Europa e nel resto del mondo.

Un’indagine pubblicata da Science ha analizzato la questione con l’obiettivo di mettere in evidenza il “costo” dello smart working che può avere un impatto significativo sulla vita sociale, soprattutto in aree storicamente legate alle attività lavorative e ricche di uffici e punti di incontro per i lavoratori. Si tratta di un tema molto attuale e che, inevitabilmente, è destinato a far discutere.

Gli effetti dello smart working

I dati raccolti dall’indagine, The lost social infrastructure of work, che cita diversi studi sul tema, mettono in evidenza lati positivi e lati negativi del lavoro da remoto. In particolare, è stato evidenziato che il lavoro ibrido volontario (in parte da casa, in parte in ufficio) è stato associato a miglioramenti nella soddisfazione lavorativa e a una riduzione del turnover.

Bisogna segnalare che alcuni dati indicano che i lavoratori a distanza e ibridi hanno tassi più elevati di ansia e depressione rispetto ai lavoratori in sede. Secondo alcuni sondaggi che hanno coinvolto lavoratori negli Stati Uniti, chi svolge impieghi da remoto ha sperimentato un aumento maggiore del tempo trascorso in solitudine e del disagio psicologico rispetto a coloro i cui lavori richiedevano la presenza fisica.

Le conseguenze peggiori le subisce chi vive da solo, che ha sperimentato effetti di isolamento da 10 a 13 volte maggiori rispetto a chi convive. L’analisi, quindi, evidenzia anche l’aspetto psicologico dello smart working che viene definito come “una rimozione su larga scala di un bene sociale non quantificabile in termini monetari”. L’indagine è particolarmente articolata e tocca vari aspetti della questione, evidenziando, principalmente, il “lato oscuro” del lavoro da remoto.

C’è da considerare anche che il lavoro sta cambiando con l’IA.

I vantaggi del lavoro da remoto

Il crescente ricorso al lavoro da remoto e il suo impatto sulla società hanno portato allo svolgimento di diversi studi e a indagini come quella pubblicata da Science. Si tratta di un tema molto attuale e ricco di elementi da analizzare.

È chiaro, in ogni caso, che lo smartworking, diffusosi come necessità legata alla pandemia, può rappresentare una risorsa per tanti lavoratori, eliminando la necessità di recarsi in ufficio per svolgere la propria attività.

Anche se molte aziende stanno facendo una retromarcia sulla questione, i vantaggi dello smartworking restano evidenti. La tecnologia moderna riesce a sopperire, in molti casi, alla presenza fisica in un luogo.

Per molti lavori, quindi, lo smartworking è un elemento destinato a restare un riferimento dell’attività, magari in una forma ibrida, in cui si alterna la presenza in ufficio con lo svolgimento del lavoro da remoto.