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Il Redmi Watch 6 Lite è in offerta con uno sconto del 26% e costa solamente 51 euro. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Schermo ampio e tante modalità di allenamento.

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Tenere sotto controllo allenamenti, sonno e notifiche senza svuotare il portafoglio è diventata una priorità per chi vive con lo smartphone sempre in mano. In questi giorni il Xiaomi Redmi Watch 6 Lite è disponibile con uno sconto del 26%, rendendo più accessibile un wearable pensato per seguire la giornata dall’ufficio alla palestra.

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Questo modello punta tutto su un display ampio e luminoso, su un vero approccio da fitness tracker con tante modalità sportive e sensori pensati per monitorare attività e benessere quotidiano. L’integrazione del GPS e un’autonomia di più giorni lo rendono adatto a chi vuole registrare percorsi e parametri fisici senza dover ricaricare continuamente il dispositivo, mantenendo al tempo stesso un design leggero al polso.

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Con questa promozione puoi approfittare di un taglio di prezzo interessante sullo smartwatch di Xiaomi: il Xiaomi Redmi Watch 6 Lite è disponibile con uno sconto del 26%, una cifra che rende più conveniente portarsi al polso un wearable completo per fitness e salute rispetto a molti concorrenti della stessa fascia.

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Lo smartwatch Xiaomi con il display AMOLED da 1,96 pollici e il GPS integrato

Se vuoi migliorare la costanza negli allenamenti e avere sempre sott’occhio i principali parametri di benessere, questo smartwatch punta su schermo, sensori e autonomia per accompagnarti tutto il giorno.

Display AMOLED da 1,96" fino a 1500 nit : lo schermo grande e molto luminoso rende notifiche, dati di allenamento e quadranti sempre leggibili, anche all’aperto sotto il sole.

: lo schermo grande e molto luminoso rende notifiche, dati di allenamento e quadranti sempre leggibili, anche all’aperto sotto il sole. Always-On Display : puoi controllare l’ora e le informazioni principali con un colpo d’occhio senza dover riattivare ogni volta lo schermo, comodo nella vita quotidiana e durante lo sport.

: puoi controllare l’ora e le informazioni principali con un colpo d’occhio senza dover riattivare ogni volta lo schermo, comodo nella vita quotidiana e durante lo sport. Oltre 150 modalità sportive : dal movimento leggero agli allenamenti più strutturati, hai profili dedicati che registrano i dati giusti per ogni attività e ti guidano nel riscaldamento per ridurre il rischio di infortuni.

: dal movimento leggero agli allenamenti più strutturati, hai profili dedicati che registrano i dati giusti per ogni attività e ti guidano nel riscaldamento per ridurre il rischio di infortuni. Modalità nuoto con sensore a 9 assi e resistenza 5ATM : puoi usare l’orologio in piscina seguendo lunghezze e metriche specifiche, con un livello di precisione pensato proprio per il nuoto.

: puoi usare l’orologio in piscina seguendo lunghezze e metriche specifiche, con un livello di precisione pensato proprio per il nuoto. GPS con cinque sistemi satellitari : grazie al supporto di GPS, Galileo, BeiDou, Glonass e QZSS puoi tracciare percorsi all’aperto in modo accurato anche lasciando lo smartphone a casa.

: grazie al supporto di GPS, Galileo, BeiDou, Glonass e QZSS puoi tracciare percorsi all’aperto in modo accurato anche lasciando lo smartphone a casa. Monitoraggio completo della salute : tiene d’occhio qualità del sonno, ossigenazione del sangue con avvisi in caso di valori bassi, frequenza cardiaca e livelli di stress, con esercizi di respirazione per gestire meglio le giornate più intense.

: tiene d’occhio qualità del sonno, ossigenazione del sangue con avvisi in caso di valori bassi, frequenza cardiaca e livelli di stress, con esercizi di respirazione per gestire meglio le giornate più intense. Funzioni dedicate alla salute femminile : offre strumenti specifici per seguire parametri legati al benessere femminile, integrandoli nel quadro generale dell’attività quotidiana.

: offre strumenti specifici per seguire parametri legati al benessere femminile, integrandoli nel quadro generale dell’attività quotidiana. Autonomia fino a 18 giorni : nei contesti d’uso leggeri arrivi a quasi tre settimane senza ricarica, mentre con un utilizzo normale riduci comunque la dipendenza dal caricatore rispetto a molti altri smartwatch.

: nei contesti d’uso leggeri arrivi a quasi tre settimane senza ricarica, mentre con un utilizzo normale riduci comunque la dipendenza dal caricatore rispetto a molti altri smartwatch. Design piatto da 9,9 mm con vetro 2.5D: la cassa sottile e il peso contenuto risultano confortevoli anche se tieni il dispositivo al polso per tutto il giorno e durante il sonno.

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FAQ Quanto dura la batteria di Xiaomi Redmi Watch 6 Lite? La batteria può arrivare fino a 18 giorni con uso leggero e circa 12 giorni con uso normale. Xiaomi Redmi Watch 6 Lite ha il GPS integrato? Sì, integra GPS e supporta anche Galileo, BeiDou, Glonass e QZSS per il tracciamento dei percorsi. Xiaomi Redmi Watch 6 Lite è adatto per il nuoto? Sì, è resistente all’acqua fino a 5ATM e include una modalità nuoto con metriche dedicate. Xiaomi Redmi Watch 6 Lite monitora sonno e ossigeno nel sangue? Sì, monitora la qualità del sonno, misura la saturazione di ossigeno e invia avvisi in caso di valori anomali.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.