Amazon: smartwatch unisex per il fitness, sconto incredibile del 74%
Smartwatch Uomo Donna Baolubao, orologio fitness con torcia LED, chiamate Bluetooth, monitoraggio salute e 2 cinturini è in sconto del 74%.
Allenamenti, giornate piene di impegni, notifiche continue: quando lo smartphone diventa scomodo da tirare fuori ogni minuto, un orologio intelligente può semplificare la vita. In queste ore lo Smartwatch Uomo Donna Baolubao è disponibile con uno sconto del 74%, abbinato a una dotazione completa che comprende anche torcia LED integrata e doppio cinturino.
Questo smartwatch Baolubao punta tutto sulla praticità: grazie alla torcia LED integrata con raggio fino a 10 metri è un alleato nelle situazioni di scarsa luminosità, mentre la gestione diretta delle chiamate via Bluetooth permette di rispondere al volo senza prendere in mano il telefono. Il monitoraggio continuo di frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue e sonno aiuta a tenere sotto controllo la propria forma fisica, con report che guidano piccoli cambiamenti quotidiani per migliorare il benessere.
Smartwatch Baolubao in offerta su Amazon: sconto del 74%
In questo momento su Amazon puoi trovare lo Smartwatch Uomo Donna Baolubao a soli 25,99€ grazie a uno sconto del 74% sul prezzo di listino, una cifra decisamente aggressiva per un modello con chiamate Bluetooth, torcia integrata e funzioni avanzate di fitness tracking. Nella confezione sono inclusi due cinturini in silicone, così puoi alternare stile sportivo e casual senza costi aggiuntivi. A questo prezzo è una delle proposte più interessanti nella fascia degli smartwatch economici, ideale come primo orologio smart o come soluzione da usare tutti i giorni senza pensieri. Se vuoi approfittare dell’offerta, sappi che il lo Smartwatch Uomo Donna Baolubao è disponibile con uno sconto del 74%.
Lo smartwatch Baolubao con la torcia LED e il monitoraggio salute
Se cerchi un dispositivo che ti aiuti a gestire meglio la giornata tra notifiche, sport e controllo del benessere, questo smartwatch Baolubao offre una combinazione di autonomia, funzioni smart e strumenti per la salute pensati per l’uso quotidiano.
- Batteria fino a 30 giorni in standby: con circa 2 ore di ricarica ottieni fino a 6 giorni di utilizzo normale o 30 giorni in modalità standby, così non devi ricordarti di ricaricarlo ogni notte.
- Torcia LED integrata con raggio 6-10 metri: utile quando rientri al buio, cerchi le chiavi o ti muovi all’aperto in scarsa luce, sempre a portata di polso.
- Notifiche delle principali app: ricevi avvisi da Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter e altre app direttamente sul display, per restare aggiornato senza estrarre lo smartphone.
- Chiamate Bluetooth e assistente vocale: grazie a microfono e speaker integrati puoi effettuare e ricevere chiamate dal polso ed eseguire azioni tramite comandi vocali, comodo quando hai le mani occupate.
- Monitoraggio in tempo reale di cuore, SpO2 e sonno: il sensore ottico tiene sotto controllo i parametri chiave, genera report settimanali e ti aiuta a capire come migliorare sonno e abitudini.
- Oltre 200 quadranti e 2 cinturini inclusi: personalizzi lo stile con tanti layout grafici e alterni i due cinturini in silicone a seconda dell’occasione, tra palestra, ufficio e serate fuori.
- Funzioni extra per la vita quotidiana: lettore musicale, controllo remoto della fotocamera, meteo, promemoria sedentarietà, sveglia, cronometro e timer rendono l’orologio un compagno versatile in ogni momento della giornata.
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Smartwatch Uomo Donna Baolubao, sconto del 74%: approfitta subito di questa offerta lampo fino ad esaurimento scorte.
FAQ
Sì, lo smartwatch Baolubao è pensato per funzionare sia con smartphone Android sia con iPhone tramite connessione Bluetooth.
Con circa 2 ore di ricarica lo smartwatch Baolubao offre fino a 6 giorni di utilizzo normale e fino a 30 giorni in standby.
Sì, grazie a microfono e altoparlante integrati puoi effettuare e ricevere chiamate direttamente dall’orologio tramite Bluetooth.
Sì, integra sensori per il monitoraggio in tempo reale di sonno, frequenza cardiaca e saturazione di ossigeno con report settimanali.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.