Smartwatch unisex in sconto al 70%, super ribasso per l’orologio versatile per ogni occasione

Smartwatch unisex in sconto al 70%, super ribasso per l’orologio versatile per ogni occasione Amazon

Vuoi restare connesso e monitorare attività e salute senza spendere troppo? Lo smartwatch per uomo e donna della Aseeyirj è pensato proprio per chi cerca un compagno quotidiano che unisce funzioni smart e sport. Leggero, impermeabile e con autonomia di lunga durata, è ideale per gestire chiamate, notifiche e allenamenti direttamente dal polso.

E oggi diventa ancora più interessante grazie a un’offerta dedicata che lo rende uno dei modelli più convenienti nella sua categoria. Questo smartwatch  oggi scende difatti a 29,99€ con un incredibile sconto del 70% su Amazon, diventando un vero best buy per chi desidera il massimo senza spendere troppo.

Tra i punti forti spiccano le chiamate Bluetooth direttamente dal polso, il monitoraggio della salute con cardio 24/7, SpO2 e analisi del sonno, oltre a più di 140 modalità sportive. Il display da 1,85 pollici con refresh a 60 Hz e risoluzione 390×450 offre un’esperienza fluida e personalizzabile con oltre 100 quadranti.

È impermeabile IP68/5 ATM, vanta fino a 14 giorni di autonomia e una connessione stabile grazie al Bluetooth 5.3, ed è compatibile con Android e iOS. Qui trovi il link diretto all’offerta.

Smartwatch Uomo Donna: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon lo Smartwatch Uomo Donna è in offerta a 29,99€ con -70%: il risparmio è di circa 70€. Una cifra super competitiva considerando dotazioni come chiamate Bluetooth, 140+ sport e monitoraggio salute completo con cardio 24/7 e SpO2. Un’occasione ideale per portarsi a casa un indossabile ricco di funzioni a un prezzo davvero contenuto.

Smartwatch Uomo Donna: le caratteristiche tecniche

Questo modello punta su versatilità e autonomia. Offre più di 140 modalità sportive (con 12 profili professionali, tra cui corsa, camminata, ciclismo, nuoto e calcio) e sfrutta sensori e algoritmi dedicati per l’analisi delle performance. Il monitoraggio della salute 24/7 integra battito cardiaco, SpO2 e sonno, con algoritmi basati su AI e tecnologia a infrarossi per misurazioni più precise.

Il display da 1,85" con refresh a 60 Hz e risoluzione 390×450 è personalizzabile con oltre 100 quadranti. La cassa è IP68/5 ATM e supporta oltre 10 sport acquatici. Tra le funzioni smart: effettua/risposta chiamate con un tocco, notifiche, comandi per selfie e Trova il telefono.

L’autonomia arriva fino a 14 giorni con ricarica magnetica rapida; la connettività Bluetooth 5.3 garantisce stabilità. In dotazione trovi smartwatch, cavo di ricarica e manuale. Presenti batteria da 400 mAh agli ioni di litio e compatibilità con Android 5.0 e iOS 9.0 (o successivi).

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

