Smartwatch unisex in offerta al minimo storico: costa meno di 30€

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Cerchi uno smartwatch affidabile senza spendere una fortuna? Oggi il IOWODO Smartwatch è protagonista di un’offerta davvero aggressiva con sconto del 74%. Al prezzo di 25,99€ è un’occasione per chi vuole un indossabile pratico per allenamenti e vita quotidiana. Si distingue per un ottimo rapporto qualità/prezzo, ampia personalizzazione dei quadranti, una dotazione curata con cinturino di ricambio e istruzioni in più lingue. In alcuni casi può richiedere attenzione il primo abbinamento all’app, ma il valore complessivo resta molto interessante. Scopri l’offerta su Amazon.

IOWODO Smartwatch

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IOWODO Smartwatch: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasioni così capitano di rado: su Amazon il IOWODO Smartwatch scende a 25,99€ con un taglio del 74% rispetto al prezzo di listino. In termini pratici, il risparmio è di circa 74 euro, un ribasso che rende questo wearable tra le proposte più allettanti per chi desidera funzioni smart e fitness senza pesare sul budget. L’offerta è attiva direttamente su Amazon al link qui sopra.

Il prezzo ridotto, unito al focus sulla semplicità d’uso e alla dotazione completa, esalta la convenienza dell’acquisto. Se cerchi un compagno per allenamenti e routine quotidiana a costo contenuto, questa promozione è da cogliere al volo.

IOWODO Smartwatch

IOWODO Smartwatch: le caratteristiche tecniche

Tra i punti forti spiccano le chiamate e notifiche via Bluetooth 5.3, così da gestire tutto dal polso. Il display TFT HD da 1,91 pollici assicura una visione ampia e personalizzabile con oltre 100 quadranti; in confezione trovi anche due cinturini (silicone e treccia) per adattarlo a ogni occasione. Il comparto salute include cardiofrequenzimetro 24H, SpO2 e monitoraggio del sonno con analisi di sonno profondo e leggero.

Per lo sport hai a disposizione 100 modalità con statistiche su passi, durata, calorie e frequenza cardiaca. La certificazione IP68 e la modalità nuoto lo rendono adatto all’allenamento in acqua. L’autonomia arriva fino a 10 giorni di utilizzo (circa 30 giorni in standby) con ricarica di circa 2 ore. Non mancano funzioni utili come meteo, controllo musica e fotocamera, promemoria sedentarietà, calcolatrice, sveglia, monitoraggio dei periodi femminili e piccoli giochi. Compatibile con Android 6.0+ e iOS 9.0+.

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