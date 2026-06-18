Amazon, occasione imperdibile sullo smartwatch rugged: 72% di sconto
TIMU Orologio Smartwatch Uomo, wearable rugged con display AMOLED, autonomia lunghissima e oltre 110 sport è in sconto del 72%.
Se fai sport, lavori all’aperto o semplicemente vuoi tenere sotto controllo notifiche e salute senza ricaricare l’orologio ogni due giorni, uno smartwatch resistente e con grande batteria può cambiarti la giornata. In queste ore il TIMU Orologio Smartwatch Uomo è proposto con uno straordinario sconto del 72%, scendendo a un prezzo super accessibile rispetto alla sua dotazione tecnica.
Questo smartwatch punta su tre pilastri chiave: display AMOLED da 1,53 pollici ad alta risoluzione con scorrimento fluido, autonomia ultra lunga grazie alla batteria da 1000 mAh e vocazione outdoor con certificazione IP68 contro acqua e polvere. A tutto questo si aggiungono chiamate Bluetooth, sincronizzazione delle notifiche e un pacchetto completo di funzioni per il monitoraggio della salute e oltre 110 modalità sportive, pensate per chi vuole tracciare davvero ogni allenamento.
TIMU Orologio Smartwatch Uomo in offerta: sconto del 72% sul prezzo di listino
La promo attuale rende il TIMU Orologio Smartwatch Uomo particolarmente interessante per chi cerca un indossabile completo senza spendere cifre da top di gamma. A TIMU Orologio Smartwatch Uomo è disponibile con uno sconto del 72% hai accesso a funzioni tipiche di modelli ben più costosi, come il display AMOLED ad alta risoluzione, la protezione IP68 e il monitoraggio avanzato di salute e sport. È una fascia di prezzo aggressiva per chi vuole un orologio "rugged" ricco di funzioni e con un’autonomia nettamente superiore alla media.
Lo smartwatch rugged con il display AMOLED da 1,53 pollici e l’autonomia fino a 30 giorni
Per chi è stanco di ricaricare continuamente i wearable e cerca un compagno robusto per sport e vita quotidiana, questo modello punta proprio su resistenza e durata, senza rinunciare a schermo e funzioni smart.
- Display AMOLED da 1,53 pollici 360×360 e 60 FPS: la risoluzione elevata e l’elevata frequenza di aggiornamento rendono le schermate nitide e lo scorrimento fluido, ideale per leggere notifiche e dati di allenamento anche in movimento.
- Impermeabilità e antipolvere IP68: la struttura robusta e il display resistente all’usura e ai graffi lo rendono adatto a chi pratica attività all’aperto o lavora in ambienti esposti a polvere e schizzi d’acqua.
- Chiamate Bluetooth e notifiche smart: collegandolo allo smartphone puoi ricevere ed effettuare chiamate direttamente dal polso e vedere subito messaggi e avvisi senza dover estrarre il telefono ogni volta.
- Batteria da 1000 mAh con autonomia fino a 25 giorni di uso tipico e 50 in standby: riduci al minimo le ricariche e puoi contare sull’orologio anche durante viaggi o settimane intense lontano dalla presa di corrente.
- Torce integrata ad alta luminosità: la luce sul fianco della cassa ti aiuta nelle situazioni all’aperto in condizioni di scarsa illuminazione, dal campeggio alle semplici commissioni serali.
- Monitoraggio di frequenza cardiaca, SpO2 e sonno: il controllo costante dei parametri vitali e l’analisi del riposo notturno ti permettono di avere un quadro più chiaro del tuo benessere quotidiano.
- Oltre 110 modalità sportive: registra con precisione durata, passi, frequenza cardiaca e calorie bruciate in tantissime discipline, così puoi seguire i progressi e personalizzare meglio i tuoi allenamenti.
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FAQ
Sì, ha certificazione IP68 contro acqua e polvere, scocca resistente e torcia integrata per l’uso outdoor.
Con uso normale arriva fino a circa 25 giorni, mentre in standby può raggiungere fino a 50 giorni.
Sì, collegato al telefono permette di ricevere ed effettuare chiamate e mostra anche le notifiche dei messaggi.
Misura in tempo reale frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno nel sangue e analizza il sonno, oltre a tracciare oltre 110 sport.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.