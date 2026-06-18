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TIMU Orologio Smartwatch Uomo, wearable rugged con display AMOLED, autonomia lunghissima e oltre 110 sport è in sconto del 72%.

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Se fai sport, lavori all’aperto o semplicemente vuoi tenere sotto controllo notifiche e salute senza ricaricare l’orologio ogni due giorni, uno smartwatch resistente e con grande batteria può cambiarti la giornata. In queste ore il TIMU Orologio Smartwatch Uomo è proposto con uno straordinario sconto del 72%, scendendo a un prezzo super accessibile rispetto alla sua dotazione tecnica.

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Questo smartwatch punta su tre pilastri chiave: display AMOLED da 1,53 pollici ad alta risoluzione con scorrimento fluido, autonomia ultra lunga grazie alla batteria da 1000 mAh e vocazione outdoor con certificazione IP68 contro acqua e polvere. A tutto questo si aggiungono chiamate Bluetooth, sincronizzazione delle notifiche e un pacchetto completo di funzioni per il monitoraggio della salute e oltre 110 modalità sportive, pensate per chi vuole tracciare davvero ogni allenamento.

TIMU Orologio Smartwatch Uomo in offerta: sconto del 72% sul prezzo di listino

La promo attuale rende il TIMU Orologio Smartwatch Uomo particolarmente interessante per chi cerca un indossabile completo senza spendere cifre da top di gamma. A TIMU Orologio Smartwatch Uomo è disponibile con uno sconto del 72% hai accesso a funzioni tipiche di modelli ben più costosi, come il display AMOLED ad alta risoluzione, la protezione IP68 e il monitoraggio avanzato di salute e sport. È una fascia di prezzo aggressiva per chi vuole un orologio "rugged" ricco di funzioni e con un’autonomia nettamente superiore alla media.

Lo smartwatch rugged con il display AMOLED da 1,53 pollici e l’autonomia fino a 30 giorni

Per chi è stanco di ricaricare continuamente i wearable e cerca un compagno robusto per sport e vita quotidiana, questo modello punta proprio su resistenza e durata, senza rinunciare a schermo e funzioni smart.

Display AMOLED da 1,53 pollici 360×360 e 60 FPS : la risoluzione elevata e l’elevata frequenza di aggiornamento rendono le schermate nitide e lo scorrimento fluido, ideale per leggere notifiche e dati di allenamento anche in movimento.

: la risoluzione elevata e l’elevata frequenza di aggiornamento rendono le schermate nitide e lo scorrimento fluido, ideale per leggere notifiche e dati di allenamento anche in movimento. Impermeabilità e antipolvere IP68 : la struttura robusta e il display resistente all’usura e ai graffi lo rendono adatto a chi pratica attività all’aperto o lavora in ambienti esposti a polvere e schizzi d’acqua.

: la struttura robusta e il display resistente all’usura e ai graffi lo rendono adatto a chi pratica attività all’aperto o lavora in ambienti esposti a polvere e schizzi d’acqua. Chiamate Bluetooth e notifiche smart : collegandolo allo smartphone puoi ricevere ed effettuare chiamate direttamente dal polso e vedere subito messaggi e avvisi senza dover estrarre il telefono ogni volta.

: collegandolo allo smartphone puoi ricevere ed effettuare chiamate direttamente dal polso e vedere subito messaggi e avvisi senza dover estrarre il telefono ogni volta. Batteria da 1000 mAh con autonomia fino a 25 giorni di uso tipico e 50 in standby: riduci al minimo le ricariche e puoi contare sull’orologio anche durante viaggi o settimane intense lontano dalla presa di corrente.

con autonomia fino a 25 giorni di uso tipico e 50 in standby: riduci al minimo le ricariche e puoi contare sull’orologio anche durante viaggi o settimane intense lontano dalla presa di corrente. Torce integrata ad alta luminosità : la luce sul fianco della cassa ti aiuta nelle situazioni all’aperto in condizioni di scarsa illuminazione, dal campeggio alle semplici commissioni serali.

: la luce sul fianco della cassa ti aiuta nelle situazioni all’aperto in condizioni di scarsa illuminazione, dal campeggio alle semplici commissioni serali. Monitoraggio di frequenza cardiaca, SpO2 e sonno : il controllo costante dei parametri vitali e l’analisi del riposo notturno ti permettono di avere un quadro più chiaro del tuo benessere quotidiano.

: il controllo costante dei parametri vitali e l’analisi del riposo notturno ti permettono di avere un quadro più chiaro del tuo benessere quotidiano. Oltre 110 modalità sportive: registra con precisione durata, passi, frequenza cardiaca e calorie bruciate in tantissime discipline, così puoi seguire i progressi e personalizzare meglio i tuoi allenamenti.

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FAQ Lo smartwatch TIMU è adatto per sport e attività all’aperto? Sì, ha certificazione IP68 contro acqua e polvere, scocca resistente e torcia integrata per l’uso outdoor. Quanto dura la batteria del TIMU Orologio Smartwatch Uomo? Con uso normale arriva fino a circa 25 giorni, mentre in standby può raggiungere fino a 50 giorni. Il TIMU Smartwatch supporta le chiamate Bluetooth? Sì, collegato al telefono permette di ricevere ed effettuare chiamate e mostra anche le notifiche dei messaggi. Che tipo di monitoraggio salute offre lo smartwatch TIMU? Misura in tempo reale frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno nel sangue e analizza il sonno, oltre a tracciare oltre 110 sport.