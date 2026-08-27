Imperdibile 64% di sconto sullo smartwatch TicWatch Pro 5 Enduro
TicWatch Pro 5 Enduro, smartwatch Wear OS con doppio display, batteria fino a 90 ore, oltre 110 sport e funzioni salute avanzate è in sconto del 64%
Vuoi tenere sotto controllo allenamenti, notifiche e salute senza dover ricaricare l’orologio ogni notte? Lo smartwatch TicWatch Pro 5 Enduro è in questo momento disponibile con uno sconto del 64%, una occasione interessante per portarsi al polso un modello evoluto con Wear OS e funzioni complete per sport e vita quotidiana.
Questo smartwatch unisce un display OLED da 1,43 pollici ad alta risoluzione con un vetro in cristallo zaffiro resistente e una struttura certificata US Military Standard 810H, pensata per resistere anche in condizioni impegnative. La particolare tecnologia a doppio strato di visualizzazione ne estende in modo significativo l’autonomia, mentre il supporto a più di 110 modalità sportive, al monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, dello stress e dell’ossigenazione del sangue lo rende adatto a chi vuole avere sempre sott’occhio i dati principali del proprio benessere.
TicWatch Pro 5 Enduro in offerta su Amazon: sconto del 64% e maxi batteria
In questo periodo il TicWatch Pro 5 Enduro viene proposto su Amazon a 89,99€, con un consistente taglio di prezzo del 64% rispetto al listino. Considerando le specifiche hardware, si posiziona in modo molto competitivo nella fascia degli smartwatch avanzati con Wear OS, offrendo un set di funzioni che di solito si trova su modelli sensibilmente più cari. Se stai cercando uno smartwatch completo, il TicWatch Pro 5 Enduro è disponibile con uno sconto del 64%, rendendo l’acquisto particolarmente appetibile anche per chi vuole fare un upgrade da un modello più vecchio.
Approfitta ora del TicWatch Pro 5 Enduro in super sconto
Lo smartwatch TicWatch con il display OLED da 1,43 pollici e la batteria fino a 90 ore
Se passi molte ore fuori casa, tra lavoro, allenamenti e spostamenti, avere al polso un orologio che non ti lascia a piedi e che ti segue in ogni situazione fa davvero la differenza.
- Display OLED da 1,43 pollici ad alta risoluzione: lo schermo 466 x 466 pixel offre una visione nitida di notifiche, mappe e dati di allenamento, con luminosità automatica che si adatta all’ambiente per restare leggibile anche all’aperto.
- Vetro in cristallo zaffiro e standard militare 810H: la combinazione di materiali robusti e certificazione militare lo rende adatto a escursioni, sport outdoor e uso intenso quotidiano, riducendo il rischio di graffi e danni accidentali.
- Doppio display e batteria da 628 mAh fino a 90 ore: la tecnologia di visualizzazione a strati permette di estendere l’autonomia ben oltre la giornata tipica, così non devi pensare alla ricarica ogni sera e puoi affrontare weekend o viaggi con maggiore tranquillità.
- Modalità Essential fino a 45 giorni: quando vuoi massimizzare la durata, puoi passare alla modalità essenziale che mantiene le funzioni base prolungando la vita della batteria per settimane, utile in viaggio o in situazioni senza prese a disposizione.
- Ricarica rapida in 30 minuti: se sei di corsa, una mezz’ora di ricarica ti garantisce fino a due giorni di utilizzo, così puoi ripartire velocemente anche dopo aver dimenticato l’orologio sul comodino tutta la notte.
- Chip Snapdragon W5+ Gen 1 con 2GB di RAM e 32GB di memoria: il SoC di ultima generazione offre un sistema fluido, apertura rapida delle app e ottima efficienza energetica, con spazio a sufficienza per app, mappe e musica offline.
- Pagamenti NFC con Google Pay e Google Wallet: puoi lasciare il portafoglio a casa e pagare direttamente dal polso, una comodità concreta quando sei in palestra, in viaggio o a fare commissioni rapide.
- Resistenza all’acqua 5ATM e oltre 110 modalità sportive: supporta il nuoto in acque libere e un’ampia gamma di attività, registrando parametri dedicati per discipline diverse così da avere un quadro più preciso dei tuoi progressi.
- Monitoraggio salute 24/7: frequenza cardiaca continua, saturazione dell’ossigeno nel sangue e rilevazione dello stress ti aiutano a capire come reagisce il corpo durante la giornata, invitandoti a rallentare quando serve.
- Sincronizzazione con app fitness di terze parti: l’integrazione con Strava, Adidas Running e Nike Run Club consente di mantenere intatto il tuo storico allenamenti, sfruttando le piattaforme che già utilizzi senza cambiare abitudini.
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TicWatch Pro 5 Enduro, approfitta ora dell’offerta lampo al 64% prima che le scorte si esauriscano.
FAQ
No, il TicWatch Pro 5 Enduro non è compatibile con iPhone e supporta solo smartphone Android.
In modalità Smart può arrivare a circa 90 ore, mentre in modalità Essential può raggiungere fino a 45 giorni.
Sì, è resistente all’acqua fino a 5ATM e supporta anche il nuoto in acque libere tra le modalità sportive.
Sì, sincronizza i dati con app di terze parti come Strava, Adidas Running e Nike Run Club.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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