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L’offerta su Amazon è di quelle che fanno gola a chi cerca uno smartwatch completo senza spendere una fortuna. Lo STECEi Smartwatch scende a soli 16,99€ con un sconto del 74% sul prezzo di listino, portandosi a casa un orologio intelligente con chiamate Bluetooth, monitoraggio fitness e funzioni smart tipiche di modelli ben più costosi.

STECEi Smartwatch Uomo Donna

Questo orologio fitness è pensato per accompagnarti H24: tiene sotto controllo attività quotidiane e sport, monitora costantemente battito cardiaco e sonno e integra strumenti pratici come timer, cronometro, sveglia e controllo musica. L’ampio display HD garantisce una buona leggibilità in ogni situazione, mentre la batteria a lunga durata lo rende adatto sia alla routine lavorativa sia agli allenamenti più intensi, con in più la comodità di ricevere e gestire le chiamate direttamente dal polso.

STECEi Smartwatch in offerta: sconto del 74% e prezzo ai minimi

In questo momento lo STECEi Smartwatch Uomo Donna è proposto a 16,99€, un prezzo particolarmente aggressivo se si considera la dotazione di funzioni tipica di smartwatch di fascia superiore. Grazie allo sconto del 74%, il rapporto qualità/prezzo diventa estremamente interessante per chi vuole provare un orologio smart senza investimenti importanti. Chi cerca uno smartwatch entry level con chiamate e monitoraggio completo fatica a trovare alternative così economiche.

Se vuoi approfittare della promo, puoi portarti a casa lo STECEi Smartwatch a soli 16,99€, scegliendo una soluzione accessibile per il tracking delle attività quotidiane e dello sport. A questa cifra diventa una scelta ideale come primo smartwatch, come dispositivo per l’allenamento o come regalo tech economico ma utile nella vita di tutti i giorni.

Lo smartwatch STECEi con il display HD da 1,95 pollici e le 112 modalità sportive

Lo smartwatch STECEi punta molto sull’esperienza d’uso quotidiana: il display HD da 1,95 pollici aderisce bene al polso e migliora la leggibilità delle notifiche e delle statistiche di allenamento. La curvatura dello schermo aumenta il comfort, mentre la possibilità di scegliere tra oltre 100 quadranti tramite l’app dedicata permette di personalizzare l’interfaccia, anche usando foto proprie come sfondo.

La vocazione sportiva è evidente: ci sono 112 modalità sportive che tracciano in tempo reale passi, distanza, calorie bruciate e frequenza cardiaca, così puoi calibrare meglio l’intensità dei tuoi allenamenti. La certificazione IP68 lo rende adatto a essere indossato durante lavaggio mani, pioggia e nuoto, senza timore di schizzi o immersioni brevi in acqua dolce.

Sul fronte salute, il sensore ottico monitora 24/7 battito cardiaco e sonno, restituendo una panoramica delle diverse fasi notturne (sonno profondo, leggero e momenti di veglia) direttamente sull’app dello smartphone. Tra le funzioni smart non mancano notifiche da social e app di messaggistica, timer, cronometro, sveglia, meteo e controllo della musica. La batteria garantisce fino a 7 giorni di utilizzo attivo e fino a 30 giorni in standby con circa 2 ore di ricarica, ed è compatibile con smartphone iOS e Android.

STECEi Smartwatch Uomo Donna

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