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Se cerchi uno smartwatch economico ma completo, oggi su Amazon trovi una promozione da non perdere sul STECEi Smartwatch. Il prezzo scende a 19,99€ con uno sconto del 70%: un’occasione ideale per chi vuole entrare nel mondo dei wearable senza spendere troppo, con funzioni utili nella vita di tutti i giorni.

STECEi Smartwatch

Questo modello è apprezzato per la comodità al polso e il design leggero, abbinati a un display chiaro e luminoso che rende immediate lettura e navigazione. Le funzioni fitness risultano ampie e affidabili, con monitoraggio delle attività quotidiane e sportive, mentre le chiamate Bluetooth e le notifiche aggiungono praticità durante allenamenti e lavoro. Spiccano la semplicità di configurazione e l’ottimo rapporto qualità/prezzo, con una batteria che regge bene la settimana d’uso leggero. C’è anche la possibilità di personalizzare il quadrante per adattarlo al proprio stile.

STECEi Smartwatch in offerta su Amazon con sconto del 70%

L’offerta mette il STECEi Smartwatch a 19,99€, un prezzo particolarmente invitante per un orologio con funzioni smart e sportive. In questa fase promozionale, il STECEi Smartwatch è disponibile con uno sconto del 70%, permettendoti di risparmiare in modo significativo rispetto al prezzo di listino.

La promo non richiede passaggi complessi: aggiungi il prodotto al carrello e concludi l’acquisto al prezzo scontato. Se cerchi un’idea regalo tech o un compagno per allenamenti e routine quotidiane, questa è una soluzione concreta a un costo contenuto.

Lo smartwatch STECEi con le chiamate Bluetooth e l’impermeabilità IP68

Il dispositivo integra altoparlante e microfono per rispondere ed effettuare chiamate direttamente dal polso e ricevere avvisi da app come WhatsApp, Facebook e Instagram. Pensato per lo sport, offre 113 modalità con contapassi, calorie e distanza registrate nell’app GloryFit. La certificazione IP68 lo rende adatto a pioggia e nuoto leggero.

Sul fronte benessere, trovi cardiofrequenzimetro 24/7, monitoraggio del sonno e analisi della respirazione; è disponibile anche la misurazione dell’ossigeno nel sangue (dati non medici). Il display da 1,85 pollici propone 4 livelli di luminosità e oltre 100 quadranti, con opzione per usare le proprie foto. Completano il pacchetto meteo, controllo musica, promemoria sedentarietà, sveglia, ricarica magnetica in circa 2 ore e autonomia fino a 7 giorni, ideale anche in viaggio.

STECEi Smartwatch

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