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Smartwatch Uomo Donna, orologio intelligente con chiamate Bluetooth, monitoraggio salute 24/7 e modalità sportive multiple è in sconto del 73%.

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Vuoi tenere sotto controllo allenamenti e notifiche senza dover estrarre ogni volta lo smartphone dalla tasca? Questo Smartwatch Uomo Donna oggi è proposto con uno straordinario sconto del 73%, permettendoti di avere al polso chiamate, contapassi e monitoraggio salute a un prezzo decisamente accessibile.

Smartwatch Uomo Donna

Lo smartwatch integra uno schermo ampio e ben definito da 2,01 pollici che rende più leggibili notifiche e dati di allenamento anche alla luce diretta, mentre il monitoraggio continuo di frequenza cardiaca, pressione, ossigenazione del sangue e qualità del sonno ti aiuta a capire meglio il tuo stato di salute durante tutta la giornata, dall’attività sportiva al riposo notturno.

Smartwatch Uomo Donna in super offerta: sconto del 73% sul prezzo di listino

In questo momento puoi acquistare lo Smartwatch Uomo Donna a soli 29,99€ grazie allo sconto del 73% rispetto al prezzo di listino. Si tratta di una cifra molto aggressiva per un dispositivo con display ampio, funzioni di chiamata Bluetooth e monitoraggio salute continuo, in una fascia di prezzo dove molti concorrenti rinunciano a una o più di queste caratteristiche.

Se cerchi un orologio intelligente economico per iniziare a monitorare movimento quotidiano, sport e qualità del sonno, questa promo rende il rapporto qualità/prezzo particolarmente interessante. Valutando ciò che offre in termini di modalità sportive, tracciamento di passi e calorie e funzioni di benessere, il Smartwatch Uomo Donna è disponibile con uno sconto del 73%, una riduzione che lo rende competitivo anche rispetto a prodotti di fascia superiore.

L’orologio intelligente con il grande display da 2,01 pollici e il monitoraggio salute 24/7

Per chi vuole ridurre le distrazioni dallo smartphone e seguire meglio attività fisica e riposo, questo orologio intelligente offre una combinazione di funzioni pensata proprio per la vita quotidiana.

Schermo da 2,01 pollici ad alta definizione : la risoluzione 240×296 ti permette di leggere messaggi, chiamate e dati di allenamento in modo chiaro, anche all’aperto e sotto la luce forte, riducendo gli sforzi per gli occhi.

: la risoluzione 240×296 ti permette di leggere messaggi, chiamate e dati di allenamento in modo chiaro, anche all’aperto e sotto la luce forte, riducendo gli sforzi per gli occhi. Chiamate Bluetooth dal polso : una volta collegato allo smartphone, puoi effettuare e rispondere alle chiamate direttamente dall’orologio, comodo quando sei in palestra, in bici o hai le mani occupate.

: una volta collegato allo smartphone, puoi effettuare e rispondere alle chiamate direttamente dall’orologio, comodo quando sei in palestra, in bici o hai le mani occupate. Modalità sportive multiple : trekking, corsa, yoga, ciclismo, sport di squadra e altre attività vengono registrate con passi, calorie e minuti, così puoi capire subito quanto ti stai muovendo e migliorare gli allenamenti.

: trekking, corsa, yoga, ciclismo, sport di squadra e altre attività vengono registrate con passi, calorie e minuti, così puoi capire subito quanto ti stai muovendo e migliorare gli allenamenti. Monitoraggio 24/7 di frequenza cardiaca, pressione e SpO2 : tenere d’occhio i principali parametri ti aiuta a notare gli andamenti nel tempo, prima e dopo l’attività fisica, rendendo più consapevole il tuo stile di vita.

: tenere d’occhio i principali parametri ti aiuta a notare gli andamenti nel tempo, prima e dopo l’attività fisica, rendendo più consapevole il tuo stile di vita. Analisi del sonno: il rilevamento dello stato del sonno e della sua qualità ti offre indicazioni utili per capire se stai riposando abbastanza e per correggere eventuali abitudini sbagliate.

Smartwatch Uomo Donna

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FAQ Lo smartwatch Uomo Donna è compatibile con smartphone Android e iOS? Sì, lo smartwatch è progettato per funzionare con telefoni Android e iOS tramite connessione Bluetooth. Posso effettuare e ricevere chiamate direttamente dallo smartwatch? Sì, una volta collegato allo smartphone puoi effettuare e rispondere alle chiamate dal polso. Lo smartwatch monitora il sonno e i parametri di salute? Sì, offre monitoraggio del sonno, frequenza cardiaca, pressione sanguigna e ossigeno nel sangue 24/7. Questo smartwatch è adatto per lo sport e il fitness quotidiano? Sì, include diverse modalità sportive e registra passi, calorie e durata dell’allenamento per supportare l’attività fisica.