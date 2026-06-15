Libero
OFFERTE

Incredibile 73% di sconto sullo smartwatch unisex per il fitness

Smartwatch Uomo Donna, orologio intelligente con chiamate Bluetooth, monitoraggio salute 24/7 e modalità sportive multiple è in sconto del 73%.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Smartwatch Uomo Donna zaisia con display 2,01 pollici nero Amazon

Vuoi tenere sotto controllo allenamenti e notifiche senza dover estrarre ogni volta lo smartphone dalla tasca? Questo Smartwatch Uomo Donna oggi è proposto con uno straordinario sconto del 73%, permettendoti di avere al polso chiamate, contapassi e monitoraggio salute a un prezzo decisamente accessibile.

Smartwatch Uomo Donna

Smartwatch Uomo Donna

29,99 €111,99 € -82,00 € (73%)

Lo smartwatch integra uno schermo ampio e ben definito da 2,01 pollici che rende più leggibili notifiche e dati di allenamento anche alla luce diretta, mentre il monitoraggio continuo di frequenza cardiaca, pressione, ossigenazione del sangue e qualità del sonno ti aiuta a capire meglio il tuo stato di salute durante tutta la giornata, dall’attività sportiva al riposo notturno.

Scopri le nostre offerte su Telegram

Smartwatch Uomo Donna in super offerta: sconto del 73% sul prezzo di listino

In questo momento puoi acquistare lo Smartwatch Uomo Donna a soli 29,99€ grazie allo sconto del 73% rispetto al prezzo di listino. Si tratta di una cifra molto aggressiva per un dispositivo con display ampio, funzioni di chiamata Bluetooth e monitoraggio salute continuo, in una fascia di prezzo dove molti concorrenti rinunciano a una o più di queste caratteristiche.

Se cerchi un orologio intelligente economico per iniziare a monitorare movimento quotidiano, sport e qualità del sonno, questa promo rende il rapporto qualità/prezzo particolarmente interessante. Valutando ciò che offre in termini di modalità sportive, tracciamento di passi e calorie e funzioni di benessere, il Smartwatch Uomo Donna è disponibile con uno sconto del 73%, una riduzione che lo rende competitivo anche rispetto a prodotti di fascia superiore.

L’orologio intelligente con il grande display da 2,01 pollici e il monitoraggio salute 24/7

Per chi vuole ridurre le distrazioni dallo smartphone e seguire meglio attività fisica e riposo, questo orologio intelligente offre una combinazione di funzioni pensata proprio per la vita quotidiana.

  • Schermo da 2,01 pollici ad alta definizione: la risoluzione 240×296 ti permette di leggere messaggi, chiamate e dati di allenamento in modo chiaro, anche all’aperto e sotto la luce forte, riducendo gli sforzi per gli occhi.
  • Chiamate Bluetooth dal polso: una volta collegato allo smartphone, puoi effettuare e rispondere alle chiamate direttamente dall’orologio, comodo quando sei in palestra, in bici o hai le mani occupate.
  • Modalità sportive multiple: trekking, corsa, yoga, ciclismo, sport di squadra e altre attività vengono registrate con passi, calorie e minuti, così puoi capire subito quanto ti stai muovendo e migliorare gli allenamenti.
  • Monitoraggio 24/7 di frequenza cardiaca, pressione e SpO2: tenere d’occhio i principali parametri ti aiuta a notare gli andamenti nel tempo, prima e dopo l’attività fisica, rendendo più consapevole il tuo stile di vita.
  • Analisi del sonno: il rilevamento dello stato del sonno e della sua qualità ti offre indicazioni utili per capire se stai riposando abbastanza e per correggere eventuali abitudini sbagliate.

Smartwatch Uomo Donna

Smartwatch Uomo Donna

29,99 €111,99 € -82,00 € (73%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Smartwatch Uomo Donna, sconto del 73% e prezzo super basso: Approfitta subito dell’offerta lampo fino ad esaurimento scorte.

FAQ

Lo smartwatch Uomo Donna è compatibile con smartphone Android e iOS?

Sì, lo smartwatch è progettato per funzionare con telefoni Android e iOS tramite connessione Bluetooth.

Posso effettuare e ricevere chiamate direttamente dallo smartwatch?

Sì, una volta collegato allo smartphone puoi effettuare e rispondere alle chiamate dal polso.

Lo smartwatch monitora il sonno e i parametri di salute?

Sì, offre monitoraggio del sonno, frequenza cardiaca, pressione sanguigna e ossigeno nel sangue 24/7.

Questo smartwatch è adatto per lo sport e il fitness quotidiano?

Sì, include diverse modalità sportive e registra passi, calorie e durata dell’allenamento per supportare l’attività fisica.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

So. Co. Ecologica

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963