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Tenere sotto controllo allenamenti, salute e notifiche senza tirare fuori il telefono può fare davvero la differenza nelle giornate piene. In questo momento lo smartwatch RLQA per uomo e donna è disponibile con uno sconto del 77%, un taglio di prezzo che lo rende uno dei wearable più interessanti della sua fascia per chi vuole un orologio completo a meno di 30 euro.

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Questo modello punta a offrire un’esperienza a 360 gradi: oltre alle classiche funzioni da fitness tracker, integra il monitoraggio continuo di frequenza cardiaca, sonno e stress, con analisi tramite l’app dedicata e suggerimenti pratici per migliorare lo stile di vita. L’ampio schermo a colori da 1,83 pollici è pensato per essere leggibile e personalizzabile, mentre la lunga autonomia e la resistenza all’acqua IP68 lo rendono adatto sia all’uso quotidiano che agli allenamenti più intensi.

Smartwatch RLQA in offerta: sconto del 77% e prezzo sotto i 30 euro

Se cerchi un orologio con funzioni smart completo ma dal prezzo super aggressivo, questa promozione merita attenzione. Lo smartwatch RLQA scende a 29,99€ grazie allo sconto del 77%, un ribasso che di fatto lo porta al livello dei modelli base pur offrendo chiamate Bluetooth e oltre 100 modalità sportive. Nella stessa fascia di prezzo è raro trovare un dispositivo con così tante funzioni orientate al fitness e al benessere quotidiano.

Rispetto ad altri wearable economici, qui hai una combinazione di monitoraggio salute h24, tante modalità di allenamento e una batteria che punta a coprire fino a 7-9 giorni con una singola carica rapida magnetica, ideale per chi non vuole ricordarsi di ricaricare l’orologio ogni notte. Se vuoi approfittare del prezzo in questo momento, lo smartwatch RLQA è disponibile con uno sconto del 77%, rendendolo una soluzione particolarmente competitiva nel segmento degli smartwatch entry-level.

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Lo smartwatch economico con il display da 1,83 pollici e oltre 100 modalità sportive

Per chi vuole tenere sotto controllo attività fisica e parametri vitali senza spendere cifre da top di gamma, questo orologio punta proprio a coprire quel bisogno con una dotazione molto ampia.

Connessione Bluetooth 5.3 con chiamate e notifiche : puoi ricevere chiamate e leggere messaggi da WhatsApp, Facebook, email e altre app direttamente al polso, così durante lavoro, riunioni o allenamenti riduci al minimo l’uso dello smartphone.

: puoi ricevere chiamate e leggere messaggi da WhatsApp, Facebook, email e altre app direttamente al polso, così durante lavoro, riunioni o allenamenti riduci al minimo l’uso dello smartphone. Monitoraggio completo della salute 24/7 : rileva frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, qualità del sonno (profondo, leggero, REM, veglia) e livello di stress emotivo, così hai un quadro più chiaro delle tue abitudini e puoi intervenire per migliorare riposo e benessere.

: rileva frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, qualità del sonno (profondo, leggero, REM, veglia) e livello di stress emotivo, così hai un quadro più chiaro delle tue abitudini e puoi intervenire per migliorare riposo e benessere. Oltre 100 modalità sportive : supporta 123 tipi di allenamento, dagli esercizi indoor alla corsa e al ciclismo all’aperto, registrando distanza, calorie e tempi per aiutarti a seguire con precisione i progressi.

: supporta 123 tipi di allenamento, dagli esercizi indoor alla corsa e al ciclismo all’aperto, registrando distanza, calorie e tempi per aiutarti a seguire con precisione i progressi. Display HD da 1,83 pollici personalizzabile : lo schermo ampio e a colori facilita la lettura di dati e notifiche, mentre i quadranti personalizzabili tramite app permettono di adattare lo stile al contesto, dal lavoro allo sport.

: lo schermo ampio e a colori facilita la lettura di dati e notifiche, mentre i quadranti personalizzabili tramite app permettono di adattare lo stile al contesto, dal lavoro allo sport. Batteria fino a 7-9 giorni e impermeabilità IP68 : con la ricarica magnetica rapida e la buona autonomia puoi indossarlo per quasi una settimana senza pensieri, anche sotto la pioggia, durante il lavaggio mani o gli allenamenti intensi.

: con la ricarica magnetica rapida e la buona autonomia puoi indossarlo per quasi una settimana senza pensieri, anche sotto la pioggia, durante il lavaggio mani o gli allenamenti intensi. Funzioni quotidiane extra: sveglia, timer, cronometro, calcolatrice e promemoria (idratazione, sedentarietà, ciclo) alleggeriscono la gestione delle piccole incombenze giornaliere senza dover sempre prendere lo smartphone.

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FAQ Lo smartwatch RLQA è compatibile sia con Android che con iPhone? Sì, lo smartwatch RLQA si collega via Bluetooth 5.3 a smartphone Android e iOS tramite l’app dedicata. Posso rispondere alle chiamate direttamente dallo smartwatch RLQA? Sì, grazie alla connessione Bluetooth puoi gestire le chiamate dallo smartwatch senza usare il telefono. Lo smartwatch RLQA è adatto per il nuoto o la doccia? È certificato IP68, quindi resiste ad acqua, pioggia, sudore e lavaggio mani; è indicato per il nuoto leggero. Quanto dura la batteria dello smartwatch RLQA con uso quotidiano? Con una ricarica magnetica completa in circa 2 ore, la batteria può durare indicativamente 7-9 giorni.