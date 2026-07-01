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Smartwatch BUTFORFIT, orologio fitness con display HD da 1,47 pollici, oltre 130 modalità sportive e monitoraggio salute completo è in sconto del 73%.

Amazon

Fai fatica a tenere sotto controllo allenamenti, notifiche e salute senza riempirti le tasche di dispositivi? Lo smartwatch BUTFORFIT arriva su Amazon con uno sconto del 73% che rende questo orologio fitness una soluzione economica e completa per chi vuole migliorare la propria routine quotidiana.

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Questo fitness tracker punta tutto su praticità e controllo del benessere: il grande schermo da 1,47 pollici facilita la lettura di dati e messaggi, il monitoraggio continuo di frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue e sonno offre una panoramica chiara delle tue abitudini, mentre le oltre 130 modalità sportive ti permettono di seguire allenamenti personalizzati, sia indoor sia outdoor, senza perdere motivazione.

Smartwatch BUTFORFIT in offerta su Amazon con sconto del 73%

In questo momento su Amazon puoi portarti a casa lo smartwatch BUTFORFIT a soli 39,99€, grazie a uno sconto del 73% che abbatte il prezzo di listino e rende questo modello particolarmente competitivo rispetto ad altri orologi fitness della stessa fascia. A questa cifra è difficile trovare un dispositivo con un ventaglio così ampio di funzioni, dal monitoraggio salute al supporto per oltre 130 attività sportive.

Se stai cercando un orologio economico ma completo, lo smartwatch BUTFORFIT a 39,99€ rappresenta una soluzione interessante per chi vuole iniziare a tracciare allenamenti e parametri vitali senza spendere troppo.

Lo smartwatch BUTFORFIT con il display HD da 1,47 pollici e oltre 130 modalità sportive

Se il tuo obiettivo è muoverti di più e capire davvero come stai durante la giornata, questo orologio fitness è pensato per accompagnarti in ogni momento, dall’allenamento al lavoro.

Display HD ultra grande da 1,47 pollici : l’area di visualizzazione più ampia facilita la lettura di notifiche, dati di allenamento e parametri di salute anche mentre corri o sei in palestra, riducendo al minimo i tocchi sullo schermo.

: l’area di visualizzazione più ampia facilita la lettura di notifiche, dati di allenamento e parametri di salute anche mentre corri o sei in palestra, riducendo al minimo i tocchi sullo schermo. Monitoraggio salute completo 24/7 : il controllo continuo di frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue e qualità del sonno (profondo, leggero, REM) ti aiuta a individuare abitudini poco sane e a migliorare riposo e recupero.

: il controllo continuo di frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue e qualità del sonno (profondo, leggero, REM) ti aiuta a individuare abitudini poco sane e a migliorare riposo e recupero. Oltre 130 modalità di fitness : dalla camminata alla corsa, dal ciclismo al nuoto, fino a tanti sport specifici, puoi scegliere gli allenamenti più adatti al tuo stile di vita e mantenere alta la motivazione grazie a statistiche dettagliate.

: dalla camminata alla corsa, dal ciclismo al nuoto, fino a tanti sport specifici, puoi scegliere gli allenamenti più adatti al tuo stile di vita e mantenere alta la motivazione grazie a statistiche dettagliate. Funzioni smart per la vita quotidiana : notifiche di messaggi e chiamate, meteo, promemoria, controllo musica, scatto remoto e funzione "trova il telefono" rendono lo smartwatch un vero assistente da polso durante tutta la giornata.

: notifiche di messaggi e chiamate, meteo, promemoria, controllo musica, scatto remoto e funzione "trova il telefono" rendono lo smartwatch un vero assistente da polso durante tutta la giornata. Certificazione IP68 impermeabile: puoi indossarlo sotto la pioggia, durante il nuoto o nelle attività più intense senza preoccuparti di schizzi o immersioni leggere, continuando a registrare i tuoi progressi.

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FAQ Lo smartwatch BUTFORFIT è adatto per il nuoto? Sì, grazie alla certificazione IP68 è adatto al nuoto e all’uso in acqua leggera. Quante modalità sportive supporta lo smartwatch BUTFORFIT? Supporta oltre 130 modalità di fitness, con 7 profili di allenamento principali già pronti all’uso. Lo smartwatch BUTFORFIT monitora il sonno in modo dettagliato? Sì, analizza sonno profondo, leggero e fase REM per offrirti una panoramica completa del riposo. Lo smartwatch BUTFORFIT mostra notifiche di chiamate e messaggi? Sì, riceve notifiche di chiamate, messaggi, meteo e promemoria, oltre a controllare musica e fotocamera.