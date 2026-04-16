Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Lo smartwatch con chiamate Bluetooth, salute e oltre 120 sport, display HD, IP68 e batteria fino a 7-9 giorni è oggi su Amazon con sconto del 77%.

Amazon

Se cerchi uno smartwatch versatile per tutti i giorni, oggi su Amazon trovi una proposta che punta forte su funzionalità e convenienza. È disponibile con uno sconto del 77%, un’occasione ideale per portare al polso chiamate via Bluetooth, notifiche e strumenti per il benessere senza spendere una fortuna.

Smartwatch 1.83

Questo modello è apprezzato per il design curato e il cinturino comodo, con una cassa leggera che si indossa tutto il giorno senza fastidi. Lo schermo da 1,83" è ampio e ben leggibile anche all’aperto, mentre l’interfaccia è reattiva e semplice da usare. Si collega con facilità a Android e iOS, gestisce chiamate Bluetooth e notifiche ed è indicato tanto per chi inizia quanto per chi alterna vari tipi di attività, grazie alle numerose modalità sportive e a un’autonomia di diversi giorni che riduce le ricariche. Il rapporto qualità-prezzo è uno dei suoi punti forti.

Smartwatch 1.83" con chiamata Bluetooth in offerta su Amazon: sconto del 77%

La promo in corso taglia il prezzo a 29,99€, con uno sconto del 77% rispetto al listino. In un’unica soluzione ottieni chiamate via Bluetooth, monitoraggio della salute e profili fitness a un costo davvero competitivo. Se vuoi approfittarne subito, al momento lo Smartwatch 1.83" con chiamata Bluetooth è disponibile con uno sconto del 77%.

La disponibilità è immediata al prezzo indicato: trattandosi di un’offerta, potrebbe variare in base al periodo e alle scorte. Verifica sempre i dettagli aggiornati direttamente sulla pagina Amazon.

Lo smartwatch impermeabile con schermo HD da 1,83 pollici

Al centro dell’esperienza c’è un display HD da 1,83" con quadranti personalizzabili via app, per adattare stile e informazioni al tuo gusto. La connettività Bluetooth 5.3 assicura collegamenti più stabili con lo smartphone e permette di effettuare e ricevere chiamate dal polso, oltre a visualizzare rapidamente messaggi e notifiche.

Il comparto salute è completo: cardiofrequenzimetro, SpO2, monitoraggio del sonno (profondo, leggero, REM e veglia) e del livello di stress per tenere d’occhio il tuo benessere quotidiano. Per lo sport trovi oltre 120 modalità, con dati su distanza, calorie e tempi di allenamento, più esercizi di respirazione per il recupero.

Ottima anche la gestione energetica: la ricarica magnetica impiega circa 2 ore e garantisce fino a 7-9 giorni di uso tipico. La resistenza all’acqua IP68 lo rende adatto a pioggia, sudore e lavaggi delle mani. Completano il quadro le funzioni quotidiane come sveglia, timer, cronometro, calcolatrice e promemoria per ciclo, acqua e sedentarietà.

Smartwatch 1.83

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui