Galaxy Watch9, prezzo in picchiata: minimo storico
Il Galaxy Watch9, smartwatch LTE da 44 mm con funzioni per sonno, allenamento e benessere cardiaco, è scontato del 33%.
Tenere sotto controllo riposo, attività fisica e impegni quotidiani può richiedere strumenti diversi. Il Samsung Galaxy Watch9 è disponibile con uno sconto del 33%, per riunire queste funzioni in uno smartwatch da indossare al polso.
Il modello da 44 mm, nella colorazione Graphite e con connettività LTE, offre strumenti per seguire il sonno e ricevere indicazioni personalizzate sulle abitudini di riposo. Può inoltre aiutare a organizzare gli allenamenti e a visualizzare il Punteggio Cardiaco, mentre promemoria, messaggi e meteo sono a portata di polso. La batteria è descritta come capiente e a lunga durata, pensata per accompagnare l’intera giornata e registrare anche una notte di sonno.
Samsung Galaxy Watch9: sconto del 33% e circa 160 euro di risparmio
Su Amazon il Samsung Galaxy Watch9 costa 325,47 euro, con una riduzione del 33%. In base alla percentuale indicata, il risparmio corrisponde a circa 160 euro rispetto al prezzo di riferimento. Si tratta anche del minimo storico su Amazon, come confermato da Rufus, l’assistente AI di Amazon. Puoi portarti a casa il Samsung Galaxy Watch9 a 325,47 euro. Le informazioni disponibili non specificano eventuali rate, coupon, benefici Prime, tempi per il reso o una scadenza della promozione.
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Lo smartwatch Samsung con LTE e cassa da 44 mm
Per chi vuole seguire le proprie abitudini senza separare il monitoraggio del benessere dagli strumenti utili ogni giorno, questo smartwatch riunisce diverse funzioni pratiche:
- Monitoraggio del sonno: registra l’ora in cui vai a dormire e ti svegli, aiutandoti a individuare abitudini e ritmi per costruire una routine di riposo più sana.
- Indicazioni per l’allenamento: utilizza i dati del corpo e della salute per orientare l’attività, suggerendo quando spingere e quando preferire il recupero.
- Funzioni per il benessere cardiaco: permette di visualizzare il Punteggio Cardiaco e propone suggerimenti legati ad allenamenti, routine quotidiana, stress e recupero.
- Design leggero e resistente agli urti: è pensato per restare al polso durante la giornata; consente inoltre di consultare il meteo, impostare promemoria e inviare messaggi.
- Batteria a lunga durata: è indicata per accompagnare l’intera giornata, seguendo sia l’allenamento sia il riposo notturno.
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FAQ
Sì. Registra l’ora in cui vai a dormire e ti svegli e fornisce informazioni personalizzate sulle abitudini di riposo.
Utilizza dati del corpo e della salute per suggerire quando dare il massimo e quando favorire il recupero.
Sì, la versione indicata nella scheda è LTE.
La scheda la descrive come capiente e a lunga durata, pensata per accompagnare l’intera giornata; non indica un numero preciso di ore.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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