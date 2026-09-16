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Samsung Galaxy Watch8, smartwatch sottile e compatto con analisi del sonno, coaching fitness avanzato e Galaxy AI per il benessere è in sconto del 28%.

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Tenere sotto controllo sonno, energia e allenamenti senza riempirsi di dispositivi diversi è diventata un’esigenza quotidiana per chi vive sempre di corsa. In questo momento il Samsung Galaxy Watch8 è disponibile con uno sconto del 28% che lo rende uno degli smartwatch più interessanti da valutare se cerchi un modello completo e leggero per tutti i giorni.

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Questo smartwatch punta su un design compatto e ultra leggero, pensato per stare al polso tutto il giorno senza fastidi. Combina funzioni avanzate per il monitoraggio del sonno, strumenti di coaching per il fitness e una suite completa per il benessere cardiaco e metabolico, integrando anche la nuova esperienza Galaxy AI e l’interfaccia One UI 8 Watch per avere sempre le informazioni chiave a colpo d’occhio.

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In questa fase promozionale puoi trovare il Samsung Galaxy Watch8 a 259,00€, con uno sconto del 28% rispetto al prezzo di listino per la versione da 44 mm con connettività Bluetooth. Si tratta di uno dei modelli più recenti della linea Galaxy Watch, con un posizionamento particolarmente competitivo per chi cerca un wearable avanzato senza salire nei prezzi dei top assoluti, e che beneficia anche dell’integrazione con i servizi Galaxy più moderni.

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Lo smartwatch Samsung con il design ultra sottile e il coaching fitness avanzato

Se vuoi migliorare la gestione dell’energia quotidiana e avere un quadro più chiaro del tuo stato di forma, questo smartwatch punta proprio su monitoraggio intelligente e suggerimenti pratici per le tue abitudini.

Design innovativo e ultra compatto : la cassa è resistente agli urti ma allo stesso tempo sottile e leggera, così puoi indossare il Galaxy Watch8 tutto il giorno – e tutta la notte – senza avvertire peso al polso, ideale per chi non sopporta orologi ingombranti.

: la cassa è resistente agli urti ma allo stesso tempo sottile e leggera, così puoi indossare il Galaxy Watch8 tutto il giorno – e tutta la notte – senza avvertire peso al polso, ideale per chi non sopporta orologi ingombranti. Punteggio energetico e guida al sonno : analizzando il sonno e i segnali cardiaci, lo smartwatch stima il tuo livello di energia e ti aiuta a capire come hai realmente recuperato. La guida al riposo, basata su più giorni di dati, ti supporta nel costruire una routine serale più efficace.

: analizzando il sonno e i segnali cardiaci, lo smartwatch stima il tuo livello di energia e ti aiuta a capire come hai realmente recuperato. La guida al riposo, basata su più giorni di dati, ti supporta nel costruire una routine serale più efficace. Coaching avanzato per il fitness : puoi impostare i tuoi obiettivi e allenarti con un programma personalizzato, mentre il monitoraggio dell’attività fisica rileva automaticamente molti tipi di movimento. Questo rende più semplice seguire un percorso di miglioramento senza dover registrare tutto a mano.

: puoi impostare i tuoi obiettivi e allenarti con un programma personalizzato, mentre il monitoraggio dell’attività fisica rileva automaticamente molti tipi di movimento. Questo rende più semplice seguire un percorso di miglioramento senza dover registrare tutto a mano. Strumenti per il benessere : indossato regolarmente di notte, il Galaxy Watch8 offre un monitoraggio continuo della salute cardiaca e integra un sensore dedicato per misurare parametri legati allo stress ossidativo, così hai un quadro più ampio del tuo benessere nel tempo.

: indossato regolarmente di notte, il Galaxy Watch8 offre un monitoraggio continuo della salute cardiaca e integra un sensore dedicato per misurare parametri legati allo stress ossidativo, così hai un quadro più ampio del tuo benessere nel tempo. Nuova One UI 8 Watch con Galaxy AI: il nuovo riquadro multi-informazioni e le notifiche semplificate ti permettono di controllare rapidamente app, chiamate e timer, sfruttando al meglio le funzioni intelligenti senza perdere tempo nei menu.

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FAQ Il Samsung Galaxy Watch8 è comodo da indossare tutto il giorno? Sì, è progettato per essere lo smartwatch Samsung più sottile e compatto, con una sensazione ultra leggera al polso. Il Samsung Galaxy Watch8 monitora il sonno in modo avanzato? Sì, analizza sonno e segnali cardiaci per fornire un punteggio energetico e una guida al riposo basata su più giorni di dati. Il Samsung Galaxy Watch8 è adatto per chi fa attività fisica regolare? Sì, offre coaching avanzato, programmi personalizzati e monitoraggio automatico dell’attività fisica per seguire i tuoi progressi. Che cosa offre la nuova One UI 8 Watch sul Galaxy Watch8? La One UI 8 Watch introduce un riquadro multi-informazioni, notifiche semplificate e accesso rapido alle app usate più spesso.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.