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Il Galaxy Watch8 è in offerta con uno sconto del 41% e risparmi quasi 170 euro. Monitoraggio avanzato della salute e tante modalità di allenamento. Dotato anche del chip LTE.

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Gestire allenamenti, sonno e notifiche tra lavoro e vita privata può diventare un caos se ti affidi solo allo smartphone. Con uno sconto del 41%, il Samsung Galaxy Watch8 LTE 44mm in colorazione Dark Gray ti offre un unico dispositivo da tenere al polso per seguire forma fisica, benessere e vita digitale con leggerezza.

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Questo smartwatch punta su un design sottilissimo e compatto, pensato per restare comodo anche se lo indossi tutto il giorno e tutta la notte. Mette al centro la cura di sé: analizza sonno, segnali cardiaci e livello di energia per aiutarti a creare abitudini più sane, mentre il sistema di coaching avanzato guida i tuoi allenamenti adattandosi al tuo livello e ai tuoi obiettivi. Con la nuova interfaccia One UI 8 Watch, hai sempre a colpo d’occhio le informazioni davvero utili, dalle app più usate ai timer e alle chiamate in tempo reale.

Samsung Galaxy Watch8 in offerta: sconto del 41% sullo smartwatch

Su Amazon puoi approfittare di uno sconto del 41% sul Samsung Galaxy Watch8 LTE 44mm Dark Gray, uno degli smartwatch più completi per chi vuole seguire allenamenti, sonno e notifiche direttamente dal polso senza appesantire la giornata.

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Lo smartwatch Samsung con il design ultra sottile e il coaching fitness avanzato

Se vuoi tenere sotto controllo energia, sonno e allenamenti senza riempirti le tasche di dispositivi, questo smartwatch nasce per seguire la tua giornata dall’alba alla notte.

Design resistente ma ultra compatto : la cassa del Galaxy Watch8 è studiata per essere sottile e leggera, così lo dimentichi al polso anche durante il sonno o gli allenamenti più lunghi.

: la cassa del Galaxy Watch8 è studiata per essere sottile e leggera, così lo dimentichi al polso anche durante il sonno o gli allenamenti più lunghi. Punteggio energetico e analisi del sonno : lo smartwatch interpreta i dati del sonno e i segnali cardiaci per stimare il tuo livello di energia e aiutarti a capire quando è il momento ideale per riposare o allenarti.

: lo smartwatch interpreta i dati del sonno e i segnali cardiaci per stimare il tuo livello di energia e aiutarti a capire quando è il momento ideale per riposare o allenarti. Guida al riposo basata sui tuoi dati : dopo alcuni giorni di monitoraggio notturno, il dispositivo ti suggerisce una routine pensata per migliorare qualità e continuità del sonno.

: dopo alcuni giorni di monitoraggio notturno, il dispositivo ti suggerisce una routine pensata per migliorare qualità e continuità del sonno. Coaching avanzato per il fitness : imposti gli obiettivi, lo smartwatch valuta il tuo livello e ti propone un programma su misura con monitoraggio costante delle attività, così ogni sessione risulta più efficace.

: imposti gli obiettivi, lo smartwatch valuta il tuo livello e ti propone un programma su misura con monitoraggio costante delle attività, così ogni sessione risulta più efficace. Funzioni benessere dedicate : l’uso continuativo ti permette di seguire in modo più preciso gli indicatori legati al cuore e al benessere, fornendo uno sguardo d’insieme sulla tua salute nel tempo.

: l’uso continuativo ti permette di seguire in modo più preciso gli indicatori legati al cuore e al benessere, fornendo uno sguardo d’insieme sulla tua salute nel tempo. Nuova One UI 8 Watch: il riquadro multi-informazioni e le notifiche semplificate ti danno subito le informazioni importanti, mentre la Now Bar ti mostra in tempo reale chiamate, timer e altre attività in corso.

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FAQ Il Samsung Galaxy Watch8 è adatto per monitorare il sonno ogni notte? Sì, è pensato per essere indossato almeno 4 ore a notte e fornisce punteggio energetico e guida al riposo. Il Samsung Galaxy Watch8 offre funzioni di coaching per il fitness? Sì, analizza il tuo livello, imposta obiettivi e propone un programma di allenamento personalizzato con monitoraggio attività fisica. Il Samsung Galaxy Watch8 mostra le notifiche delle app in modo chiaro? Sì, con One UI 8 Watch hai riquadro multi-informazioni, notifiche semplificate e una barra che mostra chiamate e timer in tempo reale. Il Samsung Galaxy Watch8 è comodo da indossare tutto il giorno? Sì, ha un design resistente ma molto sottile e compatto, studiato per risultare leggero al polso durante tutta la giornata.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.