Galaxy Watch8, il prezzo sprofonda e diventa un best-buy
Il Galaxy Watch8 è in offerta con uno sconto del 41% e risparmi quasi 170 euro. Monitoraggio avanzato della salute e tante modalità di allenamento. Dotato anche del chip LTE.
Gestire allenamenti, sonno e notifiche tra lavoro e vita privata può diventare un caos se ti affidi solo allo smartphone. Con uno sconto del 41%, il Samsung Galaxy Watch8 LTE 44mm in colorazione Dark Gray ti offre un unico dispositivo da tenere al polso per seguire forma fisica, benessere e vita digitale con leggerezza.
Questo smartwatch punta su un design sottilissimo e compatto, pensato per restare comodo anche se lo indossi tutto il giorno e tutta la notte. Mette al centro la cura di sé: analizza sonno, segnali cardiaci e livello di energia per aiutarti a creare abitudini più sane, mentre il sistema di coaching avanzato guida i tuoi allenamenti adattandosi al tuo livello e ai tuoi obiettivi. Con la nuova interfaccia One UI 8 Watch, hai sempre a colpo d’occhio le informazioni davvero utili, dalle app più usate ai timer e alle chiamate in tempo reale.
Samsung Galaxy Watch8 in offerta: sconto del 41% sullo smartwatch
Su Amazon puoi approfittare di uno sconto del 41% sul Samsung Galaxy Watch8 LTE 44mm Dark Gray, uno degli smartwatch più completi per chi vuole seguire allenamenti, sonno e notifiche direttamente dal polso senza appesantire la giornata.
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Lo smartwatch Samsung con il design ultra sottile e il coaching fitness avanzato
Se vuoi tenere sotto controllo energia, sonno e allenamenti senza riempirti le tasche di dispositivi, questo smartwatch nasce per seguire la tua giornata dall’alba alla notte.
- Design resistente ma ultra compatto: la cassa del Galaxy Watch8 è studiata per essere sottile e leggera, così lo dimentichi al polso anche durante il sonno o gli allenamenti più lunghi.
- Punteggio energetico e analisi del sonno: lo smartwatch interpreta i dati del sonno e i segnali cardiaci per stimare il tuo livello di energia e aiutarti a capire quando è il momento ideale per riposare o allenarti.
- Guida al riposo basata sui tuoi dati: dopo alcuni giorni di monitoraggio notturno, il dispositivo ti suggerisce una routine pensata per migliorare qualità e continuità del sonno.
- Coaching avanzato per il fitness: imposti gli obiettivi, lo smartwatch valuta il tuo livello e ti propone un programma su misura con monitoraggio costante delle attività, così ogni sessione risulta più efficace.
- Funzioni benessere dedicate: l’uso continuativo ti permette di seguire in modo più preciso gli indicatori legati al cuore e al benessere, fornendo uno sguardo d’insieme sulla tua salute nel tempo.
- Nuova One UI 8 Watch: il riquadro multi-informazioni e le notifiche semplificate ti danno subito le informazioni importanti, mentre la Now Bar ti mostra in tempo reale chiamate, timer e altre attività in corso.
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FAQ
Sì, è pensato per essere indossato almeno 4 ore a notte e fornisce punteggio energetico e guida al riposo.
Sì, analizza il tuo livello, imposta obiettivi e propone un programma di allenamento personalizzato con monitoraggio attività fisica.
Sì, con One UI 8 Watch hai riquadro multi-informazioni, notifiche semplificate e una barra che mostra chiamate e timer in tempo reale.
Sì, ha un design resistente ma molto sottile e compatto, studiato per risultare leggero al polso durante tutta la giornata.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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